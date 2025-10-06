ด่วน! ไฟไหม้ร้าน รูท 66 ย่าน RCA ซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 ขณะนี้เพลิงสงบ ยังไม่มีผู้ติดค้าง
ศูนย์วิทยุพระราม 199 รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ช่วงเย็นวันนี้ (6 ต.ค.) บริเวณถนนพระราม 9 ล่าสุดเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางกะปิถึงที่เกิดเหตุแล้ว เบื้องต้นไม่มีผู้ติดค้าง ขณะนี้เพลิงสงบแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เกิดเหตุเพลิงไหม้เร่งด่วนในช่วงเย็นวันนี้ (6 ต.ค. 68) โดยศูนย์วิทยุพระราม 199 ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านค้าแห่งหนึ่ง ทราบภายหลังว่าคือ ร้าน รูท 66 บริเวณซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 ถนนพระราม 9 ขณะนี้เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิได้เข้าถึงที่เกิดเหตุและกำลังเร่งควบคุมเพลิง
ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 17.23 น. มีรายงานเบื้องต้นว่า ไม่มีผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคาร เหตุการณ์ดังกล่าวมีลำดับดังนี้
- เวลา 17.11 น. : ศูนย์วิทยุพระราม 199 รับแจ้งเหตุ และสั่งการให้เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิไปยังที่เกิดเหตุ
- เวลา 17.17 น. : เจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุ พบว่าลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว และได้เริ่มใช้น้ำเพื่อทำการดับไฟทันที
จุดเกิดเหตุอยู่ภายในซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในบริเวณดังกล่าว เนื่องจากอาจมีการปิดการจราจรและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่รถของเจ้าหน้าที่
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติการอยู่ในที่เกิดเหตุ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม ทีมข่าว The Thaiger จะรายงานให้ทราบทันที
ล่าสุด เพจ ศูนย์วิทยุ พระราม รายงานว่า เวลา 17.44 น. เหตุเพลิงไหม้ภายในร้าน ซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 ขณะนี้เพลิงสงบ รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
