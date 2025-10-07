“กัน จอมพลัง” เล่าจะเข้าช่วยทหารชั้นผู้น้อย ลำบากมา 10 ปี แต่ทหารผู้ใหญ่จะทำเอง
กัน จอมพลัง โพสต์เทียบหน้าทหารชั้นผู้ใหญ่-ทหารชั้นผู้น้อย 10 ปีลำบากเหมือนเดิม เล่าพอจะทำให้ดีขึ้น ทหารชั้นผู้ใหญ่จะขอทำเอง
กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กพูดถึงชีวิตทหารผู้น้อยว่า “ชีวิตทหารชั้นผู้น้อยกับหน้าของทหารชั้นผู้ใหญ่อะไรสำคัญกว่ากัน ผ่านมา 10 ปีผู้น้อยลำบากยังไงยังลำบากอย่างนั้น พอผมจะทำให้ดีขึ้น ทหารผู้ใหญ่ร้องจะทำเอง แล้ว 10 ปีรอไรครับรอผมมาหรอ”
ก่อนจะเขียนข้อความในคอมเม้นท์ต่อว่า “เมื่อวานผมเข้าไปดูฐานในป่าหลายที่เจอแบบครบทุกความลำบาก น้ำไฟไม่มี รองน้ำฝนใช้ น้ำหมดไม่ได้อาบน้ำหลายวันถนนจะส่งของกินเข้าไปด้านในรถใหญ่วิ่งไม่ได้ติดหล่มทุลักทุเล อีกจุดไม่มีห้องน้ำ ที่หลบภัยผมทำไปแล้วบางส่วนแต่เค้าขอเพิ่มผมรับปากทำให้หมด สุดท้ายผู้ใหญ่ขอทำเอง”
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ กัน จอมพลัง เล่าว่า “วันนี้หายไปทั้งวันเพราะผมเข้าป่ามาดูเส้นทางทำถนนเพื่อช่วยชีวิตทหารในป่า พอเข้ามารถก็ติดหล่มเลยถนนรถ 4×4 ยังเข้าไม่ได้ต้องจอดรถทิ้งเดินเท้าเข้าไปเป็นกิโลทั้งชันทั้งยากลำบากผมลื่นล้มจมดินเข้าไปจนถึงฐาน
สภาพความเป็นอยู่ทหารด้านในสุดลำบากไม่มีน้ำต้องรองน้ำฝนใช้ไม่มีไฟถ้าช่วงไม่มีน้ำ หลายวันกว่าจะได้อาบน้ำในบ่อธรรมชาติซักทีนึงสภาพที่นอนสุดลำบากใกล้พัง
ขากลับผมต้องมาช่วยทหารดันรถกลับออกจากหลุมแบบทุลักทุเลตัวหัวหน้าเต็มไปด้วยดิน ผ่านฐานที่ไม่มีห้องน้ำอีก ผมเต็มที่มากๆเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของทหารชั้นผู้น้อยปลอดภัยและมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่หลังจากผมไปดูเสร็จ
ได้รับแจ้งว่าทหารผู้ใหญ่จะทำทุกอย่างเอง เพราะฉะนั้นของที่ผมจะเอาไปลงให้วันพรุ่งนี้ต้องยกเลิกทั้งหมดก่อนครับรอทหารผู้ใหญ่ทำครับ
ที่ตรงนี้ลำบากมานับ 10 ปี เสียดายจริงๆที่ไม่ได้ทำพี่ขอโทษน้องๆด้วยครับที่รับปากไว้ต้องยกเลิกก่อนหวังว่าน้องๆจะได้รับความช่วยเหลือโดยเร็ววันจากทหารผู้ใหญ่ครับ”
