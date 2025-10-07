ข่าว

ไฟไหม้ใต้สะพาน ด่านปอยเปต ฝั่งกัมพูชา คาดชาวเขมรจุดไฟเผาขยะ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 11:02 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 11:03 น.
70
ขอบคุณภาพจาก : อนุวัต จัดให้

ไฟไหม้ใต้สะพาน ด่านปอยเปต ฝั่งกัมพูชา คาดชาวเขมรจุดไฟเผาขยะแล้วลุกลาม โดยฝั่งไทยยังคงปิดประตู ไม่นำอุปกรณ์เข้าพื้นที่

เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริเวณใต้ สะพานจุดผ่านแดนปอยเปต ประเทศกัมพูชา เมื่อช่วงเวลาประมาณ 9.00 น. ของวันที่ 7 ต.ค. 68 ส่งผลให้มีกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งจากใต้สะพาน

โดยทางการกัมพูชาได้นำ รถน้ำ มาฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงใช้เวลาประมาณ 30 นาที จึงสามารถควบคุมไว้ได้

ด้านเจ้าหน้าที่ไทยเปิดเผยว่ามี กลุ่มประชาชนชาวเขมร ทิ้งขยะบริเวณใต้สะพานจำนวนมาก คาดว่าคงจุดไฟเผาขยะ จนเป็นเหตุให้มีไฟลุกลาม บริเวณใต้สะพานมิตรภาพ ไทย-กัมพูชาแต่ก็ดับไว้ทัน

ทั้งนี้ในช่วงเกิดเหตุทางไทยยังคงปิดประตูชายแดนเอาไว้ และไม่ได้นำอุปกรณ์หรือรถเข้าไปในพื้นที่แต่อย่างใด เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด

