แม่เด็ก 14 แฉคริสตจักรพลังฝ่ามือ “ไฟเออร์” ล้างสมองลูกสาว-สั่งสามีป่วยมะเร็ง ห้ามกินยารพ.
ลูกศิษย์รวมตัวแฉ คริสตจักรลัทธิประหลาด ใช้พลังฝ่ามือ “ไฟเออร์” ทำพิธีไล่วิญญาณร้ายด้วยไฟ อ้างพระเจ้าเน้นคำสอนบริจาคมากได้มาก พ่อแม่แห่พาลูกออกจากโรงเรียนเพราะหลงเชื่อหนัก ก่อนอุทาหรณ์แม่เด็ก 14 เปิดโปง ผู้นำกำมะลอ โรงเรียนไม่มีหลักสูตรตามที่อ้าง
จากกรณีมีลูกศิษ์ของคริสตจักรออกมาเปิดเผยเรื่องราวประหลาดที่ตอนแรกบรรดาผู้ปกครองจำนวนมากไปหลงเชื่อคำโฆษณาโปรโมต แต่ต่อมาก็ต้องพบกับความสูญเสียเนื่องจากไปหลงมั่นใจคำสอนจนคนในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคร้ายอย่างมะเร็งปอดต้องจบชีวิตลง เนื่องจากไม่ได้รับยาจากหมอโรงพยาบาล เพราะเพียงยึดมั่นในความศักสิทธิ์
“08.26 นาที นี่คือเรื่องเล่าเช้านี้” อ้างอิงข้อมูลจากเรื่องเล่าเช้านี้ของสรยุทธ สุทัศนะจินดา ซึ่งผู้ดำเนินรายการผู้สื่อข่าวอาวุโสคนดังถึงกับต้องเน้นนย้ำกลางโต๊ะข่าวเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเลยว่า กรณีลัทธิความเชื่อต่างๆ นั้น สามารถมีหรือจัดตั้งได้แต่ต้องไม่เป็นกรณีหลอกลวงให้เกิดความเดือดร้อน
สำหรับเคสล่าสุดนี้ ในส่วนของรูปแบบการเข้าอบรมตลอดจนการนัดรวมตัวกันจัดกิจกรรมต่างๆ ตามความเชื่อของศาสนานั้น จะมีบุคคลสำคัญซึ่งเรียกว่า “ผู้นำ (จิตวิญญาณ)” จะใช้ฝ่ามือสัมผัสไปที่ศีรษะ ลูบเบาๆ แล้วกล่าวคำว่า ไฟเออร์ !” จากนั้นลูกศิษย์ที่มีอาการแปลกๆ จะสงบและนิ่งลงเป็นสัญญาณแสดงว่าวิญญาณร้ายได้ออกจาร่างไปแล้ว
เปิดเคสสุดหดหู่ “หลงเชื่อผู้นำ” สามีป่วยมะเร็งปอด สั่งห้ามกินยารพ. เชื่อแต่นพระเจ้าจนลาโลก ลูกสาวเกลียดพ่อแม่ไม่ยอมออกจากคริสตจักร
เรื่องราวเปิดโปงยังน่าหดหู่กว่านั้น เมื่อทีมข่าวของช่องดังได้โอกาสไปพูดคุยกับคุณแม่ ซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กวัย 14 ปี เผยถึงเบื้องหลังที่บรรดาลูกศิษย์หลายคนหลง “งมงาย” อาจจะยังไม่ทราบข้อเท็จจริงที่ดูแล้วรูปแบบคล้ายจะหลอกฮุบเงินของผู้ที่มีความเชื่อแปลกๆ นี้ มากกว่า หังให้เจริญรอยตามคำสอนเพื่อชีวิตดีงาม
คริสตจักรนี้เปิดมานาน 6-7 ปี เรื่องคำสอนจะต่างจากศาสนาคริสต์นิกายอื่นๆ ห้ามคุยกับคนนอกกลุ่มเพราะจะมีวิญญาณร้ายตามมา กลุ่มผู้นำมีการอ้างหลักสูตร ให้บรรดาลูกๆ ของสาวกเรียนฟรี ไม่มีค่าใจ่าย แต่จริงๆ แล้วมี
จากคำบอกเล่าของคุณแม่ผู้ปกครองเด็กหญิงอายุ 14 ปี ยอมรับตอนแรกที่เข้ามาเป็นสมาชิกของคริสตจักรไฟเออร์ดังกล่าวนั้น เริ่มจากเห็นโปรโมตแล้วเกิดความประทับใจจึงเข้าร่วมกลุ่ม แต่กว่าจะเจอผู้นำต้องผ่านกิจกรรมถึง 5 ครั้ง พอได้เจอผู้นำก็ชวนให้ย้ายลูกสาวมาเรียนที่นี่ อ้างระบบการศึกษาแบบ 3 ภาษานานาชาติจากอเมริกา เลินแอนด์เพลย์ ให้ลูกสาวออกจากโรงเรียนกลางเทอมตอน ป.5 เทอม 1 รูปแบบโรงเรียนกิน-นอน
สุดท้ายมาทราบภายหลังมีการเสียค่าเทอม 15,000 บาท ขณะที่รร.ไม่ผ่านการรับรองใดๆ ครูผู้สอยก็ไม่ได้มีดีกรีหรือจบการศึกษาตามที่โฆษณา โดยคนสอนเป็นเพียงแค่สมาชิกในกลุ่มของคริสตจักร พอสอบถามกลับถูกตอบกลับมาว่า ห้ามสงสัย ที่สำคัญตอนทีสามีป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดกลับถูกสั่งห้ามรับประทานยาจากแพทย์แผนปัจจุบัน ให้รักษาด้วยความเชื่อด้วยการขอพรพระเจ้า กระทั่งในที่สุดสามีต้องจบชีวิตลง
แต่ที่เลวร้ายกว่านั้น คุณแม่เล่าว่าพอสามีเสียชีวิต เธอพยายามจะอธิบายให้ลูกสาวเข้าใจและยอมออกจากการเ็นสมาชิกลัทธิสุดโต่งนี้ทว่าลูกกลับไม่เชื่อกลายเป็นเกลียดพ่อแม่ตัวเอง เหมือนถูกล้างสมอง แถมผู้นำยังปลูกฝังว่า พ่อแม่ถูกวิญญาณร้านครอบงำ จนแล้วจนรอดต้องนำลูกกลับมาฟื้นฟู
คุณแม่บอกอีกว่า พอสามีเสียชีวิจากมะเร็ง ลัทธินี้กลับนำเรื่องราวไปเล่าให้คนในกลุ่มฟัง แล้วอ้างว่าสาเหตเป็นเพราะ สามีของเธอเป็นกบฏและถูกวิญญาณผีห่าซาตานเข้าสิงร่าง และทุกสัปดาห์จะจัดกิจกรรมไล่วิญญาณชั่วร้ายทุกอาทิตย์เพื่อระดมทุน รวมรวมเงินบริจาคที่อ้างจะนำไปสร้างโบสถ์ สร้างเคหะสถาน เช่น โรงเรียนนานาชาติที่เป็นหลักสูตรจากสหรัฐนั่นเอง แถมยังสอนให้ลูกศิษย์ไปจนสมาชิกบริจาคเยอะๆ เพราะจะได้พรเยอะตามด้วย.
