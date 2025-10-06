โหนกระแสก็ไม่ช่วย ไรเดอร์ โดนอายัดบัญชีมั่ว ผบ.ตร.รับปากช่วย ปัจจุบันครึ่งเดือนผ่าน เรื่องเงียบกว่าป่าช้า
ชายอาชีพขับไรเดอร์ที่เคยออกโหนกระแส ส่งข้อความแฉ หลังมาเล่าปัญหาถูกอายัดบัญชีแบบงงๆ กับ หนุ่ม กรรชัย สุดท้ายหนังคนละม้วน ผบตร.ลั่น 4 วันรับปากแก้ไขให้ ปัจจุบันผ่านครึ่งเดือน ! เรื่องเงียบกว่าป่าช้า ปล่อยผู้เสียหายเอาตัวรอดตามยถากรรม
กำลังเป็นประเด็นร้อนที่ประชาชนทั่วไปแห่กันเข้าไปมุงพร้อมๆ กับใส่คอมเมนต์เดือดพล่านกันไม่น้อย หลังจากที่วันนี้ (6 ต.ค.68) เฟซบุ๊กแฟนเพจ “Drama-Addict” ได้นำเรื่องราวทุกข์ใจของคุณแมงป่อง ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากปัญหาอายัดบัญชีม้าซึ่งระบาดและเดือดร้อนไปถึงผู้บริสุทธิ์จำนวนมาก โดยนับตั้งแต่เกิดเรื่องแล้วได้ไปรายการโหนกระแสของหนุ่ม กรรชัย เมื่อ 15 ก.ย.68 ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ ปัจจุบันเวลากว่า ครึ่งเดือนหรือกว่า 30 วัน ผู้เสียหายรายนี้ก็ยังคงต้องรอคำตอบจากหน่วยงานราชการว่าจะปลดล็อกบัญชีทั้งหมดให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกทีนั้น คือเมื่อไหร่แน่ !
“ลูกเพจฝากมาครับ เคสนี้คือที่ออกโหนกระแสวันก่อน แต่เรื่องยังไม่คืบ เขาเลยฝากมาถึง สอท. ครับผม จากโหนกระแสคลิปนี้ครับ (ลิงก์รายการโหนกระแส เทปผู้เสียหาบัญชีม้ารวมตัวโวย!) แมงป่อง ผู้เสียหายจากการถูกอายัดบัญชี ที่เกิดจากความผิดพลาดจากระบบ สอท. เนื่องจาก วันที่ 15/9/68”
หลังจากแจ้งถึงที่มาที่ไปไม่นาน ทางเพจก็เริ่มปล่อยเนื้อหาสาราพจากใจของผู้เสียหายว่า หลังจากเขาได้ไปออกรายการโหนกระแสตอนถูกอายัดบัญชี จากนั้นทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบตร.) ได้ออกประกาศจะแก้ไขดำเนินเรื่องให้เสร็จภายใน 4 วัน
แต่ปัจจุบันผ่านมาครึ่งเดือนกว่าแล้ว ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ผู้เสียหายจึงใคร่ขอความกรุณา ทางเพจช่วยเป็นสื่อกลาง ตีแผ่เรื่องนี้ให้ โดยปัจจุบันบัญชีของผู้เสียหายปลดอายัดได้เพียง 1 บัญชี คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ แต่บัญชีที่เหลือ รอทางสอท. ดำเนินการอยู่ซึ่งนานมาก จะสมัครงานที่ไหนก็ลำบาก
ล่าสุดผู้เสียหายเปิดใจสดๆ ร้อนๆ ไปสมัครงานกับบริษัทแห่งหนึ่งแต่ต่อมาได้รับแจ้งว่า ทางนี้ใช้บัญชีธนาคารกสิกรไทยซึ่งทำให้ผู้เสียหายเสียโอกาสการทำงานประกอบอาชีพ และเจ้าของเรื่องยังยืนยันว่า เหตุเดือดร้อนแบบนี้ยังมีคนอื่นที่เจอผลกระทบแบบเดียวกันอีกจำนวนมากด้วย
“อันนี้คือที่มาที่ไปของเรื่อง 24/3/68 งานแกรป (Grab) เด้งให้ ไปรับผู้โดยสารที่สย่านพระราม 2 ปลายทางที่สภอ.โพธิ์แก้ว (วัดไร่ขิง)
เจ้าของเรื่องระบุ ผดส.ลงระบบชำระเป็นเงินสดเหมือนคนทั่วไป ระหว่างทางลูกค้าแจ้งให้รอรับกลับ โดยให้เพิ่ม 1,000 บาท เป็นค่าเสียเวลา พอถึงจุดหมายที่สภ.โพธิ์แก้ว จู่ๆ ผดส.ท่านนี้จะให้ถอดสร้อยข้อมือ ผู้เสียหายที่เป็นไรเดอร์จึงตกใจ ก่อนตอบกลับไปว่า ถอดให้ไม่ได้ จากนั้นก่อนลงรถ ผดส.วางคีย์การ์ดคอนโดไว้ เหมือนเป็นหลักประกันว่าจะกลับด้วย โดยวางไว้ที่แก้วเบาะหลังข้างคนขับ
ตอนลงก็ได้ขอเลขบัญชี พร้อมเพย์ไป ระหว่างรอ ผดส.ในวัดไร่ขิงก็มีข้อความ SMS จากธนาคารสีเขียว เด้ง! ยอดเงิน เข้า 780 บาท หลังจากนั้น ผดส.โทรเข้าผ่านระบบทแกรป ถามว่าเงินที่โอนให้เข้าหรือยัง ? พอส่งถึงปลายทาง ผดส.
หลังจากนั้น วันที่ 28/3/68 ผู้เสียกายมาสังเกตยอดเงินในบัญชีธนาคารกสิกรไทยก็ดันพบว่า “ยอดเงินในบัญชี” กับยอดเงินที่ใข้ได้มันดิปกันที่ 780.- ด้วยความชะล่าใจจึงไม่ได้ โทรไปธนาคาร ต่อมาวันที่ 29/3/68 จะโอนเงินค่าข้าวร้านค้าก็ไม่สามารถทำได้คิดในใจแปลก อีกบัญชีโอนเข้าธนาคารสีเขียวก็ทำไม่ได้ จึงร้อนใจสอบถามไปยังธนาคารทันที ทราบเรื่องบัญชีถูกอายัดจากสภ.เมืองภูเก็ต
“งงๆ เราไม่เคยไปทำไร ที่ภูเก็ตด้วยซ้ำ ! ทำไมถึงถูกอายัดบัญชี”
ต่อมาธนาคารสีเขียวให้หมายเลยอายัด-เบอร์โทรศัพท์ของตร.เจ้าของคดี พอทราบข้อมูล ผู้เสียหายได้ติดต่อถามตร.เจ้าของคดีซึ่งก็แจ้งว่ามีเจ้าทุกข์แจ้งความว่า ถูกหลอกให้โอนเงินจำนวน 780 บาท เพื่อทำการซื้อของมาเข้าบัญชีของผู้เสียหาย ซึ่งทางผู้เสียหายได้ชี้แจงกับทาง ตร. ไปว่า มีอาชีพขับแกรป ส่งผดส. ตามเรื่องที่เขียนมาข้างต้น
สุดท้ายผู้เสียหายโอนเงินคืน เจ้าทุกข์ 780 บ. เพื่อจบคดี หลังจากนั้น วันที่ 1/4/68 บัญชีธนาคารสีเขียวก็กลับมาใช้ได้เป็นปกติ
ทุกอย่างคล้ายจะจบด้วยด กระทั่งผ่าน 1 เดือน !
อย่างไรก็ดี 1 เดือนต่อมา (7/5/68) คุณแมงป่อง ผู้เสียหาย ได้รับข้อความ SMS จากทุกบัญชีธนาคารที่มีการเปิดบัญชี รวมถึงแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ส่งข้อความมาแจ้ง “บัญชีของท่านถูกระงับการทำธุรกรรมตาม พ.ร.ก. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (HR03) กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” ซึ่งเจ้าของเรื่องย้ำว่าเป็นข้อความแบบทุกธนาคาร
เมื่อกลับมาเจอเรื่องเดิมซ้ำๆ ผู้เสียหายเกิดร้อนใจ รีบโทรกลับทุกธนาคาร แจ้งใครเป็นคนอายัด ?
ปรากฏธนาคารแจ้งชื่อเป็น “สอท.” เป็นหน่วยงานสั่งอายัด ทำให้ผู้เสียหายต้องโทรกลับไปหาตร. เจ้าของคดีที่ทำอายัดก่อนหน้านี้เพื่อถามสาเหตุใดถึงการอายัด แต่ทางนั้นบอกไม่ได้เป็นคนทำ
“ถ้าพี่ไม่สั่งใครจะทำได้ และ เลข คดี ก็ เป็นเลขเดิมที่พี่ สั่งอายัด ผมเริ่มไม่สบายใจละ ก็ เลย ขับรถ ไป สน.บางมด เพื่อจะ แจ้งความดำเนิน กับ ตร. สภ.ภูกเก็ตท่านนั้น ข้อหา ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฏหมาย แต่ทันใดนั้น ทาง เจ้าหน้าที่ ตร. สน.บางมด ได้ อธิบาย ถึง เหตุผล ว่า ความเป็นจริงแล้ว การอายัดนี้ไม่ได้ เป็นการอายัด (HR03) จากเลข id 13 หลัก โดย ตร. ท่านนั้น แต่เป็นการอายัด จากทางส่วนกลาง เพียงแต่ อ้างอิงจาก เลขงาน และ เจ้าของคดีเดิม”
“รู้ไหมครับผมต้องทำไงหลังจากนั้น ผมได้ติดต่อไปทางสอท.ส่วนกลางว่า ผมต้องทำไงบ้างเพื่อที่จะได้ปลดอายัดทั้งหมดนี้ ทางนั้นแจ้งว่าต้องติดต่อตร.เจ้าของคดีเท่านั้นทาง สอท.ส่วนกลาง ไม่สามารถทำไรได้ ด้วยความร้อนใจผมก็ถาม ตร.ที่สน.บางมดว่า ส่งเรื่องมาที่นี่ได้หรือเปล่า อีกฝ่ายไม่ติดขัดใดๆ บอกได้แต่ใช้เวลานานพอสมวครเพราะต้องให้ทางภูเก็ตส่งประเด็นสอบมาว่าต้องการให้ทางนี้สอบประเด็น(ส่งทางไปรษณี ไม่ใช่เมล) แล้วก็ถามกลับไปว่าใช้เวลานานแค่ไหน คำตอบได้กลับมาคือเป็นเดือน เนื่องจากต้องส่งต่อเป็นขั้นตอนนามลำดับชั้นให้นายเซ็นรับรอง”
“ผมถามอีกคำถามระหว่างส่งเรื่องมาที่สน.บางมด กับผมไปหาตร.เจ้าของคดี อันไหนเร็วกว่า ? พี่ ตร.สน.บางมด บอกว่าไปเองไวกว่า เพราะตร.เจ้าของคดีจะได้ซักประเด็นที่เค้าสงสัยได้ตรงประเด็น”
ส่วนเรื่องเอกสารไม่ต้องพูดถึงผมถามทางตร.เจ้าของคดีแล้ว โครตเยอะเลยจิงๆ ไหนจะเสียเงินคัดสเตทเมนต์(เปิดแอปฯ ธ.เพื่อใช้ไม่ได้ เนื่องจากถูกอายัด) เอกสารการโดยสาร ของแกรป ใบแจ้ง และอื่นๆอีกมากมาย หลังจากนั้นผมได้ ปรึกษาทางบ้าน เพื่อหาทางออกเรื่องนี้ว่าควร ทำแบบไหนดี
สรุป! ผมเลือกที่จะเดินทางไปหาตร.เจ้าของคดีด้วยตนเอง ผมจึงเริ่มเตรียมเอกสารตามที่ทางตร.แจ้งมาและรีบเดินทางเพื่อให้คดีจบให้ไวที่สุด
วันที่ 11/5/68 ผมได้พบกับ ตร.เจ้าของคดี เค้าได้ทำการซักประเด็นได้สอบปากคำเป็นพยาน และ ได้พูดคุย กันถึงเรื่องคดี ว่ามิตรฉาชีพ(ผดส.) ตัวผมสามารถเอาผิดไรได้ไหม ทางนั้นบอกยาก
**** เรื่องนี้ คือ ผมโคตXXXซวย ปลดอายัดโดยเจ้าของคดีแล้ว แต่ทำไมสอท. ส่วนกลางถึงอายัด (HR03) จากเลข ID 13 หลัก ต่อ ทั้งๆ ที่มีเอกสารปลดอายัดแล้ว ทำไมไม่ดูหลักฐานเลยหรือ ? ไหนจะต้องไปแต่ละธนาคารเพื่อเขียนคำร้องขอใช้บัญชีทั้งๆ ไม่ได้กระทำความผิด
“มันเหนื่อย ตรงเตรียมเอกสาร ต้องไปโน่นมานี่ วุ่นวายจริงๆ อีกอย่าง ผมได้ถาม ตร. เจ้าของคดี ถาม ถึงว่า สามารถตาม มิจฉาชีพคนนั้น ได้ไหม หลังจากที่ผมให้ ข้อมูลไป 29/3/68 เค้าบอก ให้ นะ แต่ข้อมูลที่ได้ ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลย รูปที่ปริ้นออกมา ถาพ เล็กมากๆๆๆ ขยาย ออกมาแล้วภาพแตก และ ข้อมูล เบอร์ โทรที่ลงไว้ เครือข่ายมือถือ ทั้ง 3 ค่าย ก็ ไม่ให้ความร่วมมือ เรื่องเล่า 1900 กิโลเมตรนี้ หวังว่า อาจเป็น ประโยชน์ไว้รับมือกับ มิจฉาชีพเพราะสมัยนี้ มีหลายรุปแบบมาก”
อีกอย่างหน่วยงานตร., ตร.ไซเบอร์., ควรคุยกันมากกว่านี้ หรือไหม-อย่างไร ? ว่า ควรทำยังไง เมื่อได้เอกสารปลดอายัดแล้วจากเจ้าของคดีทำไมยังอายัดต่อได้อีก
บางทีกฏหมาย PDPA เป็นดาบสองคม อาจเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพหากินได้ง่ายขึ้น
ที่เขียนมานี้เจ้าของเรื่องยืนยันไม่มีเจตนาพาดพิงบุคคลใด ก่อนจะย้ำว่ามีหลักฐานชัดเจน ตอนนี้ได้แต่รอให้ทางผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่เป็นเจ้าของคดี ส่งเรื่องต่อให้ผู้บังคับบัชาเซ็นตามลำดับขั้นตอน เรื่องธนาคารการเขียนคำร้องขอใช้บัญชีก็ได้แต่รอให้ส่งเรื่องไปถึงสนง.ใหญ่และรอว่าจะอนุมัติหรือไม่ ?
ล่าสุด 13 ก.ย.68 ผู้เสียหายอัปเดตว่า บัญชีตอนนี้ใช้ได้แค่ 1 บัญชี คือ ธ.ไทยพาณิชย์ แต่คำถาม คือ แอฟพลิเคชั่นใช้ไม่ได้เพราะ ตร.ไซเบอร์ไม่ได้เขียนข้อความปลดบัญชีอีเล็คทรอนิค ส่วนบัญชีที่เหลือต้องรอไปอีก
คำถามต่อมาจึงอยากทราบเพิ่มเติมด้วยว่า วิธีการทำงานของตร.ช้าไปหรือไม่ ? อีกทั้งความเดือดร้อนของประชาชน พวกท่านๆ สนใจกันจริงจรังแล้วหรือไม่ ก่อนจะทิ้งท้ายโดยใส่ไว้ในวงเล็บว่า เอกสารแสดงความบริสุทธิ์ ตนเองนั้นมีทุกอย่างเพื่อจะนำไปเคลียร์ให้กระจ่าง.
