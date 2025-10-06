“ญาญ่า” คู่กรณี “เม พรีมายา” แจงเหตุผล ทำไมไม่โฟนอิน โหนกระแส ก่อนหน้านี้
หลัง ญาญ่า ถูกถาม ทำไมไม่โฟนอินชี้แจงในวันที่ เม พรีมายา ออกรายการโหนกระแส เจ้าตัวเผยเกิดความเข้าใจผิด-ติดต่อกระชั้นชิดเกินไป ด้านหนุ่ม กรรชัย ยันพยายามติดต่อผ่านพี่สาวแล้ว
หลังจากที่ เม พรีมายา ได้ไปออกรายการ โหนกระแส เมื่อวันที่ 2 ต.ค. ที่ผ่านมา เพื่อชี้แจงปมดราม่าธุรกิจคลินิกความงาม และเกิดคำถามว่าทำไมฝ่ายคู่กรณีถึงไม่มาร่วมรายการหรือแม้แต่โฟนอินเข้ามา ล่าสุด คุณญาญ่า หนึ่งในหุ้นส่วนคลินิกซึ่งเป็นคู่กรณี ได้ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าวแล้ว
คุณญาญ่าได้ตอบคำถามของ หนุ่ม กรรชัย ที่ว่า “ทำไมวันนั้นถึงไม่เข้าสาย” โดย ญาญ่า อธิบายว่า วันนั้นตนไม่ได้รับสาย และน่าจะเกิดความเข้าใจผิดกัน เพราะยังไม่ได้พูดคุยกับทีมงานของรายการโดยตรง
ญาญ่า กล่าวเสริมว่า “คือวันนั้นอะมันกระชั้นชิดมาก เหมือนตอนนั้นมีคนบอกหนูว่าจะให้มาเลยได้ไหม ซึ่งตอนนั้นน่าจะเป็นตอนเที่ยง… คือมันไม่ทัน”
ด้าน หนุ่ม กรรชัย ได้อธิบายในมุมของรายการว่า ทีมงานได้พยายามติดต่อผ่านทางพี่สาวของคุณญาญ่า และในระหว่างออกอากาศก็ได้ประกาศเชิญให้ทั้งคุณญาญ่าหรือคุณหมอที่เป็นหุ้นส่วนอีกท่านโฟนอินเข้ามาเพื่อชี้แจงได้ตลอดเวลา
นอกจากนี้ หนุ่ม กรรชัย ยังได้ถามต่อว่าทำไมวันนี้ (6 ต.ค.) คุณหมอถึงไม่มาด้วย ซึ่งทนายความของฝั่งคุณญาญ่าได้ชี้แจงว่า “คุณหมอเขาติดเคสอยู่”
