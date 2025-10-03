“ชัชชาติ” เผยแผนงานซ่อมถนนทรุดเป็นไปตามกำหนด เปิดถนนสามเสน 9 ต.ค.
ชัชชาติ เผยแผนงานซ่อมถนนทรุดเป็นไปตามกำหนด โดยคาดว่าจะถมทรายเสร็จช่วงวันที่ 4-5 ต.ค. และเปิดถนนสามเสน 9 ต.ค.
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเหตุถนนสามเสนทรุดตัว บริเวณหน้าทางเข้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ว่า ความคืบหน้าขณะนี้ มีการถมทรายและทำตัวค้ำยันอาคาร สน.สามเสน ซึ่งอาจมีดินทรุดบ้างจากฝนตก ตนได้ให้เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญสรุปอีกครั้งว่าจะดำเนินการต่ออย่างไร
ส่วนเมื่อวานนี้ (2 ต.ค.) ได้ถมทรายเพิ่มอีกประมาณ 1,300 คิว ทำให้ปริมาณทรายที่ถมไปทั้งหมดราว 3,500 คิว มีการย่อยแผ่นคอนกรีตในบริเวณหลุมแล้ว และทรายส่วนหนึ่งได้ถูกดันเข้าไปด้านใต้ สน.สามเสน รวมถึงเสริมความมั่นคงแข็งแรง โดยทำตัวค้ำยันชั่วคราว (เสาเข็มสั้น) ซึ่งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เฝ้าระวังตั้งกล้องตรวจสอบความเคลื่อนไหวของอาคาร ยังไม่พบการเคลื่อนไหวที่รุนแรง ยังคงปกติ
สำหรับภาพรวมงานก้าวหน้าไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทีม กทม. หน้างาน เตรียมพร้อมสูบน้ำรับสถานการณ์ฝน และตามที่ รฟม. สั่งการ
ส่วนการเตรียมเปิดให้บริการถนนสามเสนหน้า รพ.วชิรพยาบาล คาดการณ์ว่าการถมทรายจะแล้วเสร็จประมาณวันที่ 4 – 5 ต.ค. จากนั้น จะมีการบดอัดทรายและทำชั้นพื้นถนน โดยเปิดใช้งานจริง ในวันที่ 9 ต.ค.
