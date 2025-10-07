ซีเกมส์ 2025 เปิดตัวมาสคอต “เดอะสาน” เผยเอกลักษณ์ความเป็นไทย

กกท. เปิดตัวมาสคอต “เดอะสาน” โฉมใหม่ เน้นเอกลักษณ์ไทย มาพร้อมสีธงชาติ ใช้ในกิจกรรมหลัก ซีเกมส์ 2025 และ อาเซียนพาราเกมส์ 2025
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยถึงการปรับโฉมมาสคอตประจำการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ 2025 ในรูปแบบใหม่ว่านโยบายครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางของ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ต้องการให้ “มาสคอต” ของซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์จดจำง่าย เข้าใจง่าย เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม และที่สำคัญต้อง สื่อถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง
“มาสคอตรุ่นใหม่นี้ยังคงใช้ชื่อว่า ‘เดอะสาน’ เช่นเดิม แต่ปรับให้กระชับขึ้น และสะท้อนเอกลักษณ์ไทยได้ชัดเจนกว่าเดิม” ดร.ก้องศักด กล่าว
จาก “7 วัน 7 สี” สู่ “หนึ่งเดียวแห่งเอกลักษณ์ไทย”
เดิมที “เดอะสาน” มีทั้งหมด 7 ตัว แบ่งเป็นมาสคอตของ ซีเกมส์ 5 ตัว และ อาเซียนพาราเกมส์ 2 ตัว โดยใช้แนวคิด “7 วัน 7 สี” สื่อถึงภูมิปัญญาไทยผ่านลวดลายเครื่องสาน แต่ครั้งนี้ รมว. อรรถกร ได้มีดำริให้ “5 ตัวรวมเป็น 1 ตัว” สำหรับซีเกมส์และ “2 ตัวรวมเป็น 1 ตัว” สำหรับอาเซียนพาราเกมส์ เพื่อให้จดจำง่ายและสื่อถึงความสามัคคีของอาเซียน พร้อมกันนี้ ยังนำ “สีธงชาติไทย” มาเป็นองค์ประกอบหลักในการออกแบบเพื่อสะท้อนความภาคภูมิใจของชาติไทยในเวทีนานาชาติ แนวทางดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาล
มาสคอตใหม่ = สัญลักษณ์ใหม่ของไทยบนเวทีโลก
มาสคอต “เดอะสาน” เวอร์ชันใหม่นี้จะถูกนำมาใช้เป็นแบบทางการใน พิธีมอบเหรียญรางวัลและกิจกรรมหลักของการแข่งขัน ส่วนมาสคอตเดิม “7 ตัว 7 สี”จะยังคงถูกนำมาผลิตเป็นของที่ระลึก และสินค้าต่าง ๆ เพื่อสร้างสีสันและความประทับใจให้แก่เด็ก ๆ และประชาชนทั่วไป
“เดอะสาน” เวอร์ชันใหม่…ไม่ใช่เพียงแค่สัญลักษณ์ของการแข่งขันซีเกมส์เท่านั้น แต่คือ ‘ตัวแทนแห่งความเป็นไทย’ ที่พร้อมก้าวสู่สายตาอาเซียนและทั่วโลกอย่างภาคภูมิ”
