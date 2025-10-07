แห่แชร์ ป้ายร่วมยินดี “ครูมนัสวีร์” อ่านแล้วต้องอ่านซ้ำ เอ๊ะกันเป็นแถว
ไวรัล ป้ายแสดงความยินดี “คุณครูมนัสวีร์” โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ใครเห็นก็ต้องอ่าน 2 รอบ เพราะไม่รู้ว่าจะแสดงความยินดีทำไม เพราะยังอยู่ที่เดิม
ต้นเรื่องนี้มาจากเพจเฟซบุ๊ก To Be Number One-โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ที่ได้โพสต์เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อแสดงความยินดีกับ คุณครูมนัสวีร์ สมบูรณ์นันทน์ คุณครูที่ปรึกษาชมรม To Be Number One โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
แต่สิ่งที่ทำให้ป้ายประกาศนี้เป็นไวรัลก็คือ ข้อความบนป้ายที่ระบุว่า “ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูมนัสวีร์ สมบูรณ์นันทน์ คุณครูที่ปรึกษาชมรมTo Be Number One โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ที่ได้ดำรงตำแหน่งในคุณครูที่ปรึกษาชมรมต่อไปในโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม”
แน่นอนว่าเมื่อโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นไวรัลภายในเวลาอันรวดเร็ว รวมไปถึงคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่พูดไปในทางเดียวกันว่า “จะประกาศแสดงความยินดีทำไม ในเมื่อคุณครูรายนี้ยังอยู่ที่เดิม” รวมไปถึงเข้ามาส่งกำลังใจให้กับคุณครูรายนี้กันอย่างมากมาย และนี่คือส่วนหนึ่งของคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับประเด็นนี้
“คำพูดมากมาย ความหมายอยู่ที่เดิม”
“ดีใจด้วยจ้า ที่ไม่ได้ไป555”
“มาเป็นกำลังใจให้ครูค่ะ”
“ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบค่ะ”
“จากวันนั้น มาถึงวันนี้ และต่อไปจนวันเกษียณ 555”
อ้างอิง : Facebook To Be Number One-โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
