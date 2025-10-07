ข่าว

แห่แชร์ ป้ายร่วมยินดี “ครูมนัสวีร์” อ่านแล้วต้องอ่านซ้ำ เอ๊ะกันเป็นแถว

Photo of Bas Basเผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 10:04 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 10:37 น.
79

ไวรัล ป้ายแสดงความยินดี “คุณครูมนัสวีร์” โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ใครเห็นก็ต้องอ่าน 2 รอบ เพราะไม่รู้ว่าจะแสดงความยินดีทำไม เพราะยังอยู่ที่เดิม

ต้นเรื่องนี้มาจากเพจเฟซบุ๊ก To Be Number One-โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ที่ได้โพสต์เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อแสดงความยินดีกับ คุณครูมนัสวีร์ สมบูรณ์นันทน์ คุณครูที่ปรึกษาชมรม To Be Number One โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

แต่สิ่งที่ทำให้ป้ายประกาศนี้เป็นไวรัลก็คือ ข้อความบนป้ายที่ระบุว่า “ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูมนัสวีร์ สมบูรณ์นันทน์ คุณครูที่ปรึกษาชมรมTo Be Number One โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ที่ได้ดำรงตำแหน่งในคุณครูที่ปรึกษาชมรมต่อไปในโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม”

แน่นอนว่าเมื่อโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นไวรัลภายในเวลาอันรวดเร็ว รวมไปถึงคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่พูดไปในทางเดียวกันว่า “จะประกาศแสดงความยินดีทำไม ในเมื่อคุณครูรายนี้ยังอยู่ที่เดิม” รวมไปถึงเข้ามาส่งกำลังใจให้กับคุณครูรายนี้กันอย่างมากมาย และนี่คือส่วนหนึ่งของคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับประเด็นนี้

“คำพูดมากมาย ความหมายอยู่ที่เดิม”

“ดีใจด้วยจ้า ที่ไม่ได้ไป555”

“มาเป็นกำลังใจให้ครูค่ะ”

“ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบค่ะ”

“จากวันนั้น มาถึงวันนี้ และต่อไปจนวันเกษียณ 555”

อ้างอิง : Facebook To Be Number One-โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

“อดีตหลวงพ่ออลงกต” เขียนจดหมายจากเรือนจำ บอกลูกศิษย์ สู้ทุกลมหายใจ

5 วินาที ที่แล้ว
คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก ข่าว

คนไทย มดตะนอยกัดจนตาย เจอได้บ่อย แต่มองข้ามพิษร้ายแรงมาก

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลพิพากษาจำคุก 4 ปี 4 เดือน แกนนำ นปช. ชุมนุมไล่อภิสิทธิ์

44 นาที ที่แล้ว
คดีดัง ลิซซี่ บอร์เดน ฆ่าโหดพ่อแม่ด้วยขวาน ไขปริศนา ทำไมศาลตัดสินให้พ้นผิด ซีรี่ย์

คดีดัง ลิซซี่ บอร์เดน ฆ่าโหดพ่อแม่ด้วยขวาน ไขปริศนา ทำไมศาลตัดสินให้พ้นผิด

52 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า บอย ท่าพระจันทร์ VS โอ๊ต บางแพ เดิมพันแท้เก๊ เหรียญหลวงปู่ทวด ออกโหนกระแสวันนี้ ข่าว

สรุปดราม่า บอย ท่าพระจันทร์ VS โอ๊ต บางแพ เดิมพันแท้เก๊ เหรียญหลวงปู่ทวด ออกโหนกระแสวันนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บั้งไฟพญานาค 2568 ถ่ายทอดสด 14 จุดดูบั้งไฟวันออกพรรษา ด้วยตาตัวเอง ท่องเที่ยว

บั้งไฟพญานาค 2568 ถ่ายทอดสด 14 จุดดูบั้งไฟวันออกพรรษา ด้วยตาตัวเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คริสตจักรไฟเออร์ ข่าวอาชญากรรม

แม่เด็ก 14 แฉคริสตจักรพลังฝ่ามือ “ไฟเออร์” ล้างสมองลูกสาว-สั่งสามีป่วยมะเร็ง ห้ามกินยารพ.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โหนกระแสวันนี้ บอย ท่าพระจันทร์ ปะทะ โอ๊ต บางแพ พิสูจน์เหรียญหลวงปู่ทวด 08 ข่าว

โหนกระแสวันนี้ บอย ท่าพระจันทร์ ปะทะ โอ๊ต บางแพ ตั้งโต๊ะพิสูจน์เหรียญหลวงปู่ทวด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“หมอของขวัญ” ฟันธง “เม” ชนะคดีแน่ สงสัย อดีตหุ้นส่วน อาจโดนทนายเสี้ยม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อโกรธตัวสั่น ลูกสาวถูกฆ่า ฆาตกรก่อคดี 39 ครั้งซ้ำซาก แต่ศาลให้รอลงอาญา ข่าวต่างประเทศ

พ่อโกรธตัวสั่น ประณามศาล ลูกสาวถูกฆ่า ฆาตกรก่อคดี 39 ครั้งซ้ำซาก แต่ให้รอลงอาญา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร่วมยินดี &quot;แคน นายิกา&quot; อดีต BNK48 ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานที่สิงคโปร์ บันเทิง

ร่วมยินดี “แคน นายิกา” อดีต BNK48 ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานที่สิงคโปร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวเยอรมันแตกตื่น โทรแจ้งดับเพลิงได้กลิ่นแก๊สรั่ว ที่แท้เป็นกลิ่น “ทุเรียน”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เร่งหาสาเหตุ โกดังเก็บของ รูท 66 ร้านดังย่าน RCA ไฟไหม้ ไม่มีผู้เสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เล่าจะเข้าช่วยทหารชั้นผู้น้อย ลำบากมา 10 ปี แต่ทหารผู้ใหญ่จะทำเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เม พรีมายา เดินหน้าต่อในกระบวนการทางกฎหมาย ปมหุ้นส่วนธุรกิจ บันเทิง

เม พรีมายา เดินหน้าสู้คดี-กลับไปดูแลลูก ขอบคุณกำลังใจ มีค่ามากกว่าเงิน 100 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดสูตรลับ “ล้งเล้งลูกชิ้นปลา” สตรีทฟู้ดระดับตำนานแห่งบรรทัดทอง พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรกรอบ 2 ปู กนกวรรณ ตัดพ้อเจอคอมเมนต์บั่นทอน ต้องเก็บตัวเงียบ บันเทิง

เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรกรอบ 2 ปู กนกวรรณ ตัดพ้อเจอคอมเมนต์บั่นทอน ต้องเก็บตัวเงียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไฟไหม้ใต้สะพาน ด่านปอยเปต ฝั่งกัมพูชา คาดชาวเขมรจุดไฟเผาขยะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เตือนไม่ฟัง! มนุษย์ป้า เถียงสวน กระเป๋ารถเมล์ หลังไม่ให้นั่งที่ห้ามนั่ง หวั่นเกิดอันตราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วินเจ้าถิ่นที่กระบี่ ข่าวอาชญากรรม

วินเจ้าถิ่น เดือดพล่านไล่ผดส. ก่อนลากคนขับรถผ่านแอปฯ รุมตื้บน่วม! ต่อหน้านทท.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.แป้ง โพสต์ภาพ Porto Chino ร้านดังไร้คนเข้า ข่าว

ภาพล่าสุด Porto Chino ทำใจหาย เงียบเหงา-ลูกค้าหาย ชาวเน็ตแห่ชี้สาเหตุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ถนนทรุดสามเสน เลื่อนคืนผิวจราจรไม่มีกำหนด ไม่ทัน 8-9 ต.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ซีเกมส์ 2025 เปิดตัวมาสคอต “เดอะสาน” เผยเอกลักษณ์ความเป็นไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กู้ภัยช่วยเหลือ หนุ่มเอาห่วงรัดจ้าวโลก อ้างกลัวถูกขโมย เพราะไซซ์ 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีน้องเก๋ หายตัว 12 ปี ข่าวอาชญากรรม

มีเงื่อนงำ น้องเก๋ ตายปริศนา 12 ปี ล่าสุดแฟนเก่าฆ่าตัวตาย หลังเป็นข่าว เปิดเบาะแสสำคัญ ตร.เค้นสอบจนเครียด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 10:04 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 10:37 น.
79
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คดีดัง ลิซซี่ บอร์เดน ฆ่าโหดพ่อแม่ด้วยขวาน ไขปริศนา ทำไมศาลตัดสินให้พ้นผิด

คดีดัง ลิซซี่ บอร์เดน ฆ่าโหดพ่อแม่ด้วยขวาน ไขปริศนา ทำไมศาลตัดสินให้พ้นผิด

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
บั้งไฟพญานาค 2568 ถ่ายทอดสด 14 จุดดูบั้งไฟวันออกพรรษา ด้วยตาตัวเอง

บั้งไฟพญานาค 2568 ถ่ายทอดสด 14 จุดดูบั้งไฟวันออกพรรษา ด้วยตาตัวเอง

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
คริสตจักรไฟเออร์

แม่เด็ก 14 แฉคริสตจักรพลังฝ่ามือ “ไฟเออร์” ล้างสมองลูกสาว-สั่งสามีป่วยมะเร็ง ห้ามกินยารพ.

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
โหนกระแสวันนี้ บอย ท่าพระจันทร์ ปะทะ โอ๊ต บางแพ พิสูจน์เหรียญหลวงปู่ทวด 08

โหนกระแสวันนี้ บอย ท่าพระจันทร์ ปะทะ โอ๊ต บางแพ ตั้งโต๊ะพิสูจน์เหรียญหลวงปู่ทวด

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568
Back to top button