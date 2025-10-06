“บัวขาว” บุกเกาหลีรอบ 10 ปี ด่านแรกติดตม.ไปดูโดนเช็กอะไร ก่อนไวรัลกรุงโซลเกือบแตก
บัวขาว บัญชาเมฆ บุกเยือนกรุงโซลของเกาหลีใต้ในรอบหลาย 10 ปี ก่อนอัดคลิปเล่าเหตุการณ์ไม่คาดฝัน คิดในใจ ถูกส่งกลับแน่ ก่อนอัปเดตเช้าวันนี้ (6 ต.ค.) ทีมงานและกำปั้นดังตบเท้าร่วมเทศกาลไทยเฟสติวัลในแดนโสม
บัวขาว บัญชาเมฆ หรือ “ดำดอดคอม” นักมวยไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้อัดคลิปวิดีโอเล่าประสบการณ์บุกตะลุยกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้อีกครั้งในรอบกว่าหลาย 10 ปี เมื่อ 29 ก.ย.ที่ผ่านมา แต่เพียงแค่ด่านแรกเจ้าของฉายา “แบล็คโกลเด้น” หรือเจ้าดำดอดคำที่บ้านเราเคยเรียกติดปาก ก็เจอพิษสงของตม.แดนโสมเข้าอย่างจัง
สำหรับเหตุการณ์ที่ลงว้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Banchamek Gym (Buakaw Banchamek,บัวขาว บัญชาเมฆ) เปิดเผยว่า จุดประสงค์ที่บัวขาวและทีมงานบินลัดฟ้ามาไกลถึงกรุงโซล เหตุผลหลักก็เพื่อเข้าร่วมงานเทศกาล “Thai festival” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “Sawasdee Seoul Thai Festival: Discover Thailand 2025”
บัวขาว เล่าว่า การเดินทางด้วยนกเหล็กมายังที่นี่ใช้เวลาราว 5-6 ชม. เท่ากับการเดินทางไปญี่ปุ่น และได้เข้าพักโรงแรมหรูระดับท็อปในกรุงโซล ซึ่งเรตค่าห้องพักสูงถึงคืนละ 5 หลัก แม้ว่าบัวขาวจะระบุว่าการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ของเกาหลีใต้นั้น ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับตัวเขา แต่เหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นกับทีมงานคนหนึ่งที่เดินมากับคณะ
หลังจาก “มีทีมงานโดนดัก” โดยถูกตำรวจตม.เกาหลีดึงตัวไปนั่งและสอบถามเกี่ยวกับสถานที่พัก ซึ่งทีมงานได้ชี้แจงข้อมูลทั้งหมดรวมอยู่ในเอกสารแล้ว เจ้าหน้าที่จึงเช็กข้อมูล พร้อมๆ กับดูที่ตู้สัมภาระเล็กน้อย ซึ่งเวลานั้นทั้งบัวขาวและทีมงานสารภาพตามตรงเลยว่า มีความรู้สึกตื่นเต้นและกังวลว่า “อาจจะถูกส่งตัวกลับ”
อย่างไรก็ตามในที่สุดทีมงานคนดังกล่าวก็สามารถผ่านด่าน ตม. มาได้ด้วยดี แถมเมื่อไม่กี่นาที่ที่ผ่านมายังอัปโหลดคลิปให้แฟนคลับได้หายอุ่นใจ พร้อมอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้เปลี่ยนจากวิตกกังวลเป็น ปลื้มใจหลังจากการบุกมาสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทยหนสดๆ ร้อนๆ นี้ ได้รับเสยงตอบรับและผู้คนในโซลจำนวนมาก แห่มาร่วมดูและชื่นชมกันชนิดไม่ขาดสาย
เนื้อหาที่เพจของเจ้าดำดอดคอมร่ายยาวไว้ ระบุว่า “บัวขาวบุกโซล ด่านแรกก็ติด ตม. ซะแล้ว Buakaw Banchamek EP.196 พาทุกคนมาดูอีกหนึ่งวันที่วุ่นวายของบัวขาว กับการมาเยือนที่โซลอีกครั้งในรอบหลายสิบปี!”
“เนื่องจากพี่บัวขาวของเรามีโอกาสได้มาร่วมงาน “Sawasdee Seoul Thai Festival: Discover Thailand 2025″ ซึ่งเป็นงานเทศกาลที่จัดขึ้น ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเผยแพร่และนำเสนอวัฒนธรรมไทยในหลากหลายแง่มุมให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และเมื่อพี่บัวขาวของเรามาที่นี่ทั้งที ความวุ่นวายก็เริ่มต้นตั้งแต่ ตม.เกาหลีเลย ถ้าอยากรุ้ว่าพี่บัวขาวและทีมงานของเราจะรอดไม่รอด จะได้เข้าประเทศเขาไหม เราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลย”
แถมท้ายด้วยคลิปบัวขาวพร้อมทีมงานบุกตะลุยเกาหลีใต้จนกรุงโซลแทบแตก !
คลิปนี้จะพาทุกคนไปดูอีกหนึ่งภารกิจของบัวขาวที่เกาหลีใต้ ประจำวันนี้ 6 ตุลาคม 2568 ก่อนที่นักชกร่างกำยำสยามและทีมงานจะร่วมกิจกรรม “Sawasdee Seoul Thai Festival: Discover Thailand 2025” เป็นเวลาอีก 1 วัน ! “พี่บัวขาว” จึงไม่พลาดภารกิจเบาๆ ที่มหาวิทยาลัยฮันกุก (Hankuk University of foreign studies) และเช้าที่ผ่านมามีสอนแม่ไม้มวยไทยเล็กๆ น้อยๆ ให้กับคลาสนักศึกษาเกาหลี
บอกเลยว่าเด็กๆ ที่นั่นแข็งแรง-ต่อยหนัก และสู้มือพี่บัวขาวสุดๆ.
