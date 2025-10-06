ดราม่าเดือด แฟนบอลร้องคว่ำบาตร “แกรี เนวิลล์” หลังพาดพิง ‘คนขาว’ ต้นเหตุสร้างความแตกแยก
กลายเป็นประเด็นดราม่าใหญ๋โต เมื่อ แกรี เนวิลล์ ถูกแฟนบอลเรียกร้องให้ออกจากช่อง สกาย สปอร์ตส์ หลังวิจารณ์ชายผิวขาวรายหนึ่ง ว่าเป็นคนสร้างความแตกแยก
แกรี เนวิลล์ (Gary Neville) อดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษและแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และนักวิเคราะห์ฟุตบอลชื่อดังของ Sky Sports ที่มีรายได้ 1.1 ล้านปอนด์ต่อปี กำลังเผชิญกับกระแสเรียกร้องให้คว่ำบาตรและยกเลิกสมาชิก Sky Sports หลังเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อ “ผู้ชายผิวขาววัยกลางคนที่กำลังโกรธ” ว่าเป็นต้นเหตุของการสร้างความแตกแยกในสังคม
การแสดงความคิดเห็นของเนวิลล์เกิดขึ้นบน LinkedIn เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เพียง 24 ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายที่มัสยิดในแมนเชสเตอร์ ซึ่งมีผู้เสียชีวิตเป็นชาวยิว 2 คน
เนวิลล์เปิดคลิปด้วยการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากนั้นเขาก็เปลี่ยนไปพูดถึงการติดธงชาติอังกฤษและธง Union Jack ตามเสาไฟ โดยเขากล่าวว่า:
“เมื่อคืนผมขับรถกลับบ้าน เห็นธง Union Jack ประมาณ 50 หรือ 60 ผืน… ผมรู้สึกว่าพวกเราทุกคนกำลังถูกบิดเบือนให้ต่อสู้กันเอง และการแบ่งแยกที่กำลังเกิดขึ้นมันน่ารังเกียจอย่างยิ่ง ส่วนใหญ่ถูกสร้างโดยผู้ชายผิวขาววัยกลางคนที่กำลังโกรธ ซึ่งพวกเขารู้ดีว่ากำลังทำอะไรอยู่”
เขายังเผยด้วยว่า “ตลกดีนะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการนำธง Union Jack มาติดที่ไซต์งานพัฒนาของผม ผมสั่งให้รื้อมันลงทันที”
คำพูดของเนวิลล์จุดประกายความโกรธแค้นในโลกออนไลน์ทันที แฟนบอลหลายคนขู่ว่าจะยกเลิกการสมัครสมาชิก Sky Sports หากช่องไม่สั่งปลดเขา หนึ่งในแฟนบอลเขียนว่า: “ผมชื่นชมคุณในฐานะนักวิเคราะห์ แต่พระเจ้าช่วย ทำไมคุณถึงโทษคนแบบผมว่าเป็นต้นเหตุของการก่อการร้ายที่น่ารังเกียจซึ่งมาจากผู้ก่อการร้าย?”
ลี แอนเดอร์สัน ส.ส. พรรค Reform UK กล่าวว่า เนวิลล์เป็นคนที่ “นอกโลกไปแล้ว” “ผมเชื่อในเสรีภาพในการพูด แต่ในโอกาสนี้หุบปากไปซะ” แอนเดอร์สันกล่าว พร้อมเสริมว่า “ผู้ชายอังกฤษวัยกลางคนที่คุณพูดถึง ก็เป็นคนกลุ่มเดียวกับที่จ่ายค่าจ้างให้คุณมาตลอด 30 ปี”
เนวิลล์ออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาว่าเขาไม่รักชาติ โดยระบุว่า “ผมเล่นให้กับประเทศ 85 ครั้ง ผมรักประเทศของผม ผมรักแมนเชสเตอร์ และผมรักอังกฤษ แต่ผมก่อสร้างในเมืองนี้มา 15-20 ปี ไม่เคยมีใครนำธง Union Jack มาติดเลย แล้วทำไมต้องติดตอนนี้?”
“มันชัดเจนว่ามันกำลังส่งข้อความบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง การใช้ธง Union Jack ในแง่ลบไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง ผมสนับสนุนอังกฤษและสหราชอาณาจักรอย่างภาคภูมิใจ”
อย่างไรก็ตาม ชาวอังกฤษเชื้อสายยิวหลายคนตำหนิเนวิลล์ว่าเขากำลังเบี่ยงเบนประเด็น และใช้เหตุการณ์ฆาตกรรมมาเป็นเครื่องมือในการโจมตีคนกลุ่มอื่น ซึ่งผู้ผลิตรายการโทรทัศน์คนหนึ่งกล่าวว่า เนวิลล์ “กำลังตกหลุมพรางที่เขาบอกว่าเราทุกคนกำลังเผชิญ นั่นคือการชี้นิ้วไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และทำให้เกิดความแตกแยก”
