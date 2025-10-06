ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

สรุปผลการแข่งขัน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ สัปดาห์ที่ 7 ครบทุกคู่ พร้อมตารางคะแนนล่าสุด

เผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 09:45 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 09:45 น.
76

สรุปผลการแข่งขัน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ สัปดาห์ที่ 7 ครบทุกคู่ พร้อมอัปเดตตารางคะแนนล่าสุด หลังจบการแข่งขันในสัปดาห์ที่ 7

จบลงไปแล้วสำหรับการแข่งขันเกมที่ 7 ของศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025/56 ซึ่งในสัปดาห์นี้มีการเปลี่ยนแปลงอันดับในตารางคะแนนอยู่พอสมควร โดยเฉพาะตำแหน่งจ่าฝูงที่กลายเป็น อาร์เซนอล ที่แซงหน้า ลิเวอร์พูล ขึ้นไปอยู่อันดับที่ 1 ก่อนเข้าสู่ช่วงเบรคทีมชาติ

สรุปผลการแข่งขัน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ สัปดาห์ที่ 7

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2568

บอร์นมัธ 3-1 ฟูแล่ม

วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568

ลีดส์ 1-2 สเปอร์ส

อาร์เซนอล 2-0 เวสต์แฮม

แมนฯ ยูไนเต็ด 2-0 ซันเดอร์แลนด์

เชลซี 2-1 ลิเวอร์พูล

วันอาทิตย์ 5 ตุลาคม 2568

แอสตัน วิลล่า 2-1 เบิร์นลี่ย์

เอฟเวอร์ตัน 2-1 คริสตัล พาเลซ

นิวคาสเซิล 2-0 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์

วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-1 ไบรท์ตัน

เบรนท์ฟอร์ด 0-1 แมนฯ ซิตี้

ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025/2026 ล่าสุด

  1. อาร์เซนอล แข่ง 7 เกม ชนะ 5 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 16 คะแนน
  2. ลิเวอร์พูล แข่ง 7 เกม ชนะ 5 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 15 คะแนน
  3. สเปอร์ส แข่ง 7 เกม ชนะ 4 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 14 คะแนน
  4. บอร์นมัธ แข่ง 7 เกม ชนะ 4 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 14 คะแนน
  5. แมนฯ ซิตี้ แข่ง 7 เกม ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 13 คะแนน
  6. คริสตัล พาเลซ แข่ง 7 เกม ชนะ 3 เสมอ 3 แพ้ 1 มี 12 คะแนน
  7. เชลซี แข่ง 7 เกม ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 2 มี 11 คะแนน
  8. เอฟเวอร์ตัน แข่ง 7 เกม ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 2 มี 11 คะแนน
  9. ซันเดอร์แลนด์ แข่ง 7 เกม 3 เสมอ 2 แพ้ 2 มี 11 คะแนน
  10. แมนฯ ยูไนเต็ด แข่ง 7 เกม ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 3 มี 10 คะแนน
  11. นิวคาสเซิล แข่ง 7 เกม ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 2 มี 9 คะแนน
  12. ไบรท์ตัน แข่ง 7 เกม ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 2 มี 9 คะแนน
  13. แอสตัน วิลล่า แข่ง 7 เกม ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 2 มี 9 คะแนน
  14. ฟูแล่ม แข่ง 7 เกม ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 3 มี 8 คะแนน
  15. ลีดส์ แข่ง 7 เกม ชนะ 2 เสมอ 2แพ้ 3 มี 8 คะแนน
  16. เบรนท์ฟอร์ด แข่ง 7 เกม ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 4 มี 7 คะแนน
  17. น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ แข่ง 7 เกม ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 4 มี 5 คะแนน
  18. เบิร์นลี่ย์ แข่ง 7 เกม ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 5 มี 4 คะแนน
  19. เวสต์แฮม แข่ง 7 เกม ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 5 มี 4 คะแนน
  20. วูล์ฟแฮมป์ตัน แข่ง 7 เกม ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 5 มี 2 คะแนน

อ้างอิง : www.premierleague.com

 

Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

