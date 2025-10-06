สรุปผลการแข่งขัน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ สัปดาห์ที่ 7 ครบทุกคู่ พร้อมตารางคะแนนล่าสุด
จบลงไปแล้วสำหรับการแข่งขันเกมที่ 7 ของศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025/56 ซึ่งในสัปดาห์นี้มีการเปลี่ยนแปลงอันดับในตารางคะแนนอยู่พอสมควร โดยเฉพาะตำแหน่งจ่าฝูงที่กลายเป็น อาร์เซนอล ที่แซงหน้า ลิเวอร์พูล ขึ้นไปอยู่อันดับที่ 1 ก่อนเข้าสู่ช่วงเบรคทีมชาติ
สรุปผลการแข่งขัน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ สัปดาห์ที่ 7
วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2568
บอร์นมัธ 3-1 ฟูแล่ม
วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568
ลีดส์ 1-2 สเปอร์ส
อาร์เซนอล 2-0 เวสต์แฮม
แมนฯ ยูไนเต็ด 2-0 ซันเดอร์แลนด์
เชลซี 2-1 ลิเวอร์พูล
วันอาทิตย์ 5 ตุลาคม 2568
แอสตัน วิลล่า 2-1 เบิร์นลี่ย์
เอฟเวอร์ตัน 2-1 คริสตัล พาเลซ
นิวคาสเซิล 2-0 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-1 ไบรท์ตัน
เบรนท์ฟอร์ด 0-1 แมนฯ ซิตี้
ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025/2026 ล่าสุด
- อาร์เซนอล แข่ง 7 เกม ชนะ 5 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 16 คะแนน
- ลิเวอร์พูล แข่ง 7 เกม ชนะ 5 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 15 คะแนน
- สเปอร์ส แข่ง 7 เกม ชนะ 4 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 14 คะแนน
- บอร์นมัธ แข่ง 7 เกม ชนะ 4 เสมอ 2 แพ้ 1 มี 14 คะแนน
- แมนฯ ซิตี้ แข่ง 7 เกม ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 2 มี 13 คะแนน
- คริสตัล พาเลซ แข่ง 7 เกม ชนะ 3 เสมอ 3 แพ้ 1 มี 12 คะแนน
- เชลซี แข่ง 7 เกม ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 2 มี 11 คะแนน
- เอฟเวอร์ตัน แข่ง 7 เกม ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 2 มี 11 คะแนน
- ซันเดอร์แลนด์ แข่ง 7 เกม 3 เสมอ 2 แพ้ 2 มี 11 คะแนน
- แมนฯ ยูไนเต็ด แข่ง 7 เกม ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 3 มี 10 คะแนน
- นิวคาสเซิล แข่ง 7 เกม ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 2 มี 9 คะแนน
- ไบรท์ตัน แข่ง 7 เกม ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 2 มี 9 คะแนน
- แอสตัน วิลล่า แข่ง 7 เกม ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 2 มี 9 คะแนน
- ฟูแล่ม แข่ง 7 เกม ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 3 มี 8 คะแนน
- ลีดส์ แข่ง 7 เกม ชนะ 2 เสมอ 2แพ้ 3 มี 8 คะแนน
- เบรนท์ฟอร์ด แข่ง 7 เกม ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 4 มี 7 คะแนน
- น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ แข่ง 7 เกม ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 4 มี 5 คะแนน
- เบิร์นลี่ย์ แข่ง 7 เกม ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 5 มี 4 คะแนน
- เวสต์แฮม แข่ง 7 เกม ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 5 มี 4 คะแนน
- วูล์ฟแฮมป์ตัน แข่ง 7 เกม ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 5 มี 2 คะแนน
อ้างอิง : www.premierleague.com
