อยากไปเวสต์เกต แต่กลัวหลงเข้า M81 “เซ็นทรัล” แนะเส้นทางเข้าห้าง ไม่มีหลงแน่นอน
กรมทางหลวง-เซ็นทรัล เวสต์เกต แนะเส้นทาง หลังคนขับรถจำนวนมากถูก Google Maps นำทางพลาดจนหลงเข้า M81 โผล่กาญฯ
จากกรณีที่มีผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนมากร้องเรียนว่า ถูกแอปพลิเคชัน Google Maps นำทางผิดพลาดให้ขับรถเข้าไปใน มอเตอร์เวย์ M81 (บางใหญ่-กาญจนบุรี) ซึ่งยังอยู่ในช่วงทดลองใช้งาน ทั้งที่จุดหมายคือห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต ล่าสุด กรมทางหลวงได้ออกมาชี้แจงมาตรการแก้ไขและแนะนำเส้นทางออกฉุกเฉินแล้ว
สำหรับผู้ที่ขับรถหลงเข้าไปบนมอเตอร์เวย์ M81 โดยไม่ได้ตั้งใจ กรมทางหลวงได้แนะนำวิธีแก้ไขเฉพาะหน้า เพื่อให้สามารถกลับรถมุ่งหน้ากลับมายังบางใหญ่ได้
กรมทางหลวงแนะทางออก หากหลงเข้า M81
กรมทางหลวงตระหนักถึงความสับสนและไม่นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ภายใต้มาตรการสำคัญ ดังนี้
1.มาตรการแก้ไขปัญหาการนำทางเข้า M81 โดยเร่งปรับปรุง “ป้ายและสัญลักษณ์จราจร” เพื่อแยกเส้นทางให้ชัดเจนสูงสุด ซึ่งกรมทางหลวงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งติดตั้งป้ายแนะนำทาง ป้ายเตือน และเครื่องหมายจราจรของทางหลวงพิเศษ M81 บนพื้นผิวถนนให้มีความชัดเจนและโดดเด่นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออก และจุดเชื่อมต่อสำคัญ เช่น บริเวณบางใหญ่ (ถนนรัตนาธิเบศร์)
เพื่อแก้ไขปัญหาความสับสน และเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางได้อย่างถูกต้องระหว่างผู้ที่ต้องการใช้มอเตอร์เวย์ กับผู้ที่เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางอื่น โดยปัจจุบัน กรมทางหลวงได้มีการติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์บนพื้นผิวถนนที่นำทางเข้าสู่ M81 เพื่อเสริมความชัดเจนในการนำทางให้ผู้ใช้เส้นทางแยกแยะได้ง่ายขึ้น
2.ประสานงานกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่นนำทางออนไลน์โดยตรง เพื่อตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลจุดเข้า-ออก ด่าน และวันเวลาที่เปิด-ปิด รวมถึงข้อจำกัดในการใช้เส้นทางในช่วงทดลองวิ่งให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อความปลอดภัยและลดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารกับผู้ใช้ทาง
3.กรณีหากขับรถหลงเข้าไปบน M81 แนะนำให้ไปออกที่ด่านนครชัยศรี เข้าสู่ ทล.3233 แล้วกลับรถ เพื่อกลับเข้า มาที่ M81 มุ่งหน้าบางใหญ่ ใช้เวลาเดินทางจากนครชัยศรี ประมาณ 15 นาที
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งปัญหาได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง และ ศูนย์บริการข้อมูลทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway Call Center) โทร.1586 กด 7
“เซ็นทรัล เวสต์เกต” แนะเส้นทาง ป้องกันหลงเข้า M81
เมื่อวันที่ 5 ต.ค.ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก Central Westgate ก็ได้โพสต์ภาพกราฟิกแนะนำเส้นทางสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากถนนรัตนาธิเบศร์ เพื่อป้องกันความสับสน โดยมีขั้นตอนดังนี้
- ชิดซ้ายตามป้าย “ตลิ่งชัน-พระประแดง” ย้ำว่า ห้ามอยู่ช่องขวาสุด เพราะเป็นทางขึ้นมอเตอร์เวย์ M81 โดยตรง
- เตรียมกลับรถ: ขับตรงไปเพื่อเตรียมกลับรถใต้สะพาน
- กลับรถ: กลับรถตามเส้นทางเพื่อมุ่งหน้ากลับมายังฝั่งห้างสรรพสินค้า
- ถึงที่หมาย: เมื่อกลับรถแล้วจะสามารถเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต ได้ทันที
ข้อมูลน่ารู้ มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่–กาญจนบุรี
- ระยะทาง: ประมาณ 96 กิโลเมตร
- เส้นทาง: เริ่มต้นที่จุดตัดถนนรัตนาธิเบศร์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี สิ้นสุดที่จุดเชื่อมทางหลวงหมายเลข 324 อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
- ด่านหลัก: มีทั้งหมด 8 ด่าน (บางใหญ่ นครชัยศรี ศรีษะทอง นครปฐมตะวันออก นครปฐมตะวันตก ท่ามะกา ท่าม่วง กาญจนบุรี)
- ช่วงทดลองใช้งาน: เปิดให้วิ่งฟรีบางช่วงในวันหยุดยาว (ศุกร์-จันทร์) จำกัดความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. และอนุญาตเฉพาะรถยนต์ 4 ล้อ
- ระบบเก็บเงินในอนาคต: จะใช้ระบบ M-Flow (ไม่มีไม้กั้น)
