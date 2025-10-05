เปิดปม จนท.ราชทัณฑ์ยิงกันดับ 3 ราย คาบ้านพักข้าราชการ เซ่นพิษรักเก่าสางแค้น
เหตุสลด เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก่อเหตุใช้อาวุธยิงใส่กันในบ้านพักข้าราชการ เรือนจำกลางโคราช เสียชีวิต 2 คน ก่อนมือยิงซึ่งเป็นอดีตรักเก่าปลิดชีพเสียชีวิตตาม
วานนี้ ( 4 ต.ค.68) เวลา 19.50 น. สภ.เมืองนครราชสีมา ได้รับแจ้งเหตุมีการใช้อาวุธปืนยิงกัน ภายในบ้านพักเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำกลางนครราชสีมา สร้างความแตกตื่นให้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงรีบไปที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตในบ้านพัก 1 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุและเป็นผู้ใช้อาวุธปืนจบชีวิตตัวเองอยู่ภายในบ้าน
นอกจากนี้ในบ้านยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก 2 ราย เป็นหญิง 1 รายและชาย 1 ราย ทั้งคู่เป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เช่นเดียวกันถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เบื้องต้นทราบว่า ทั้งหมดเป็นเพื่อนร่วมงานภายในเรือนจำกลางนครราชสีมา เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในบ้านพักราชทัณฑ์ สอบสวนทั้ง 3 คนเป็นข้าราชการสังกัดเรือนจำกลางนครราชสีมา ผู้ก่อเหตุมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการส่วนเรือนจำกลางนครราชสีมาและเป็นผู้ก่อเหตุ ได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้อำนวยการส่วนพยาบาลของเรือนจำกลางนครราชสีมา ซึ่งเป็นภรรยาเก่า แต่เลิกรากันแล้ว และยิงสามีใหม่ซึ่งอยู่ในบ้านพักด้วยกัน
ทั้งนี้มีการยิงปืนยิงต่อสู้กันเสียงดังภายในบ้านพัก ก่อนที่ทั้ง 3 คนจะถูกยิงตามร่างกาย แต่ผู้ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บไม่มาก โดยหลังก่อเหตุได้เดินออกมาแล้วใช้ปืนพกขนาด 9 มม. ยิงตัวเสียชีวิต ตำรวจเชื่อว่าปมสาเหตุน่าจะเกิดจากความหึงหวง โดยผู้ตายซึ่งเป็นสามีใหม่มีรายงานว่าเป็นเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่และได้ไปมีสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงไม่นาน
ขณะที่พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุตนกับครอบครัวกำลังนั่งรับประทานหมูกระทะอยู่ร้านตรงข้ามที่เกิดเหตุ บริเวณตรงข้ามเรือนจำกลางนครราชสีมา ขณะนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด สร้างความตกใจแก่ผู้คนที่อยู่ในละแวกนั้นเป็นอย่างมาก.
