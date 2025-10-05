ข่าวอาชญากรรม

เปิดปม จนท.ราชทัณฑ์ยิงกันดับ 3 ราย คาบ้านพักข้าราชการ เซ่นพิษรักเก่าสางแค้น

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 ต.ค. 2568 10:44 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2568 10:47 น.
69

เหตุสลด เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก่อเหตุใช้อาวุธยิงใส่กันในบ้านพักข้าราชการ เรือนจำกลางโคราช เสียชีวิต 2 คน ก่อนมือยิงซึ่งเป็นอดีตรักเก่าปลิดชีพเสียชีวิตตาม

วานนี้ ( 4 ต.ค.68) เวลา 19.50 น. สภ.เมืองนครราชสีมา ได้รับแจ้งเหตุมีการใช้อาวุธปืนยิงกัน ภายในบ้านพักเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำกลางนครราชสีมา สร้างความแตกตื่นให้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงรีบไปที่เกิดเหตุ

ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตในบ้านพัก 1 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุและเป็นผู้ใช้อาวุธปืนจบชีวิตตัวเองอยู่ภายในบ้าน

นอกจากนี้ในบ้านยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก 2 ราย เป็นหญิง 1 รายและชาย 1 ราย ทั้งคู่เป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เช่นเดียวกันถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

เบื้องต้นทราบว่า ทั้งหมดเป็นเพื่อนร่วมงานภายในเรือนจำกลางนครราชสีมา เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในบ้านพักราชทัณฑ์ สอบสวนทั้ง 3 คนเป็นข้าราชการสังกัดเรือนจำกลางนครราชสีมา ผู้ก่อเหตุมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการส่วนเรือนจำกลางนครราชสีมาและเป็นผู้ก่อเหตุ ได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้อำนวยการส่วนพยาบาลของเรือนจำกลางนครราชสีมา ซึ่งเป็นภรรยาเก่า แต่เลิกรากันแล้ว และยิงสามีใหม่ซึ่งอยู่ในบ้านพักด้วยกัน

ทั้งนี้มีการยิงปืนยิงต่อสู้กันเสียงดังภายในบ้านพัก ก่อนที่ทั้ง 3 คนจะถูกยิงตามร่างกาย แต่ผู้ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บไม่มาก โดยหลังก่อเหตุได้เดินออกมาแล้วใช้ปืนพกขนาด 9 มม. ยิงตัวเสียชีวิต ตำรวจเชื่อว่าปมสาเหตุน่าจะเกิดจากความหึงหวง โดยผู้ตายซึ่งเป็นสามีใหม่มีรายงานว่าเป็นเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่และได้ไปมีสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงไม่นาน

ขณะที่พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุตนกับครอบครัวกำลังนั่งรับประทานหมูกระทะอยู่ร้านตรงข้ามที่เกิดเหตุ บริเวณตรงข้ามเรือนจำกลางนครราชสีมา ขณะนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด สร้างความตกใจแก่ผู้คนที่อยู่ในละแวกนั้นเป็นอย่างมาก.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ปู มัณฑนา โพสต์ถึง ศาสดาและเด็กเลี้ยงแกะ ลั่น ถึงเวลาวิบากกรรม บันเทิง

ปู มัณฑนา ซัด คนทำตัวเป็นศาสดา-เด็กเลี้ยงแกะ ลั่น ถึงเวลาวิบากกรรม

1 นาที ที่แล้ว
เด็ก 10 ขวบถูกสักหน้า ข่าว

เปิดภาพ เด็ก 10 ขวบได้ชีวิตใหม่ หลังถูกสักคำอุบาทว์กลางหน้า ห่วงแผลเป็นแม้ได้ชีวิตใหม่

34 นาที ที่แล้ว
ดร.อัมมาร สยามวาลา นักเศรษฐศาสตร์เสาหลักของไทย เสียชีวิตแล้ว ข่าว

อาลัย ดร.อัมมาร ยามวาลา นักเศรษฐศาสตร์เสาหลักไทย เสียชีวิตอย่างสงบ

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดปม จนท.ราชทัณฑ์ยิงกันดับ 3 ราย คาบ้านพักข้าราชการ เซ่นพิษรักเก่าสางแค้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส ลงทะเบียน 20-26 ต.ค. นี้ ผู้ยื่นภาษี เฮ! รัฐช่วยจ่าย 60% เศรษฐกิจ

3 ช่องทาง ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส 20-26 ต.ค.นี้ เริ่มใช้พร้อมกัน 29 ต.ค.68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทอม อิศรา เปิดใจครั้งแรก หลังสกู๊ตเตอร์หลังล้มเจ็บหนัก บันเทิง

อาการล่าสุด ทอม อิศรา อุบัติเหตุรถล้ม ตับไตฉีก เจ็บสาหัสทั่วร่าง ใส่เหล็กดามหลายจุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง สิงโตคนดัง หลุดกรง กัดเด็ก ป.5 เจ็บสาหัส ข่าว

สิงโตคนดังกัดเด็กเจ็บสาหัส ชาวบ้านหวาดกลัว ต้นอ้อ ซัด ใช้กรงเลี้ยงไก่ขังสัตว์ป่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย ครีมกันแดด 2 รายการ เรียกคืนออสเตรเลีย ข่าวอาชญากรรม

อย. เรียกคืน-หยุดขาย 2 ครีมกันแดด หลัง ออสเตรเลีย ตรวจผล SPF ไม่ตรงปก

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สื่อนอกแชร์นาทีชีวิต เก๋งพุ่งข้ามที่กั้นโผล่กลางโต๊ะ ร้านหมาล่า จ.เชียงใหม่

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ บียาร์เรอัล ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักกีฬาพาราลิมปิกมอริเชียส ข่าวกีฬา

เปิดคลิปไร้น้ำใจนักกีฬา พาราลิมปิกมอริเชียส จงใจผลัก บีม ชัยวัฒน์ ล้มเจ็บจนดราม่า

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดแผนทุบ-รื้ออาคาร สน. สามเสน พาดู 6 มาตรการด่วน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด เซเรีย อา อินเตอร์ มิลาน เครโมเนเซ่ ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ เครโมเนเซ่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช เซเรีย อา 2025/26 วันที่ 04 ต.ค. 68

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟร้งค์เฟิร์ต พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปนาทีระทึก ได้แต่ลั่นขอ “สิ่งศักสิทธิ์ๆ” ควันหลง จัดงานนวราตรี วัดแขก 2568 แน่นถนนสีลม

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สงสารมาก “เด็กน้อยถูกแกล้ง” สักคำอุบาทว์หรา จี้ล่าคนใจหยาบสักหน้าผากน้อง

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ ซันเดอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ อูนิโอน เบอร์ลิน ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอล

ดอร์ทมุนด์ พบ ไลป์ซิก ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฌอน “ดีดดี้“ คอมบส์ เจอคุก 50 เดือน ทนายชี้ขัดหลักอเมริกัน-ลั่นสู้คดีต่อ

1 วัน ที่แล้ว
ข่าว

สั่งทุบอาคาร สน.สามเสน เสี่ยงอันตราย-แจงเหตุคืนสภาพไม่ได้ แม้ถมทรายสูง 5 เมตร

1 วัน ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลีดส์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

1 วัน ที่แล้ว
บันเทิง

เตรียมรับแรงกระแทก “เกริก ชิลเลอร์” เตือนปากท้องแย่หนักอีก 2 ปี ฟื้นจริงปี 71 สงครามโลกครั้งที่ 3 เกิดแล้ว!

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 ต.ค. 2568 10:44 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2568 10:47 น.
69
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปู มัณฑนา โพสต์ถึง ศาสดาและเด็กเลี้ยงแกะ ลั่น ถึงเวลาวิบากกรรม

ปู มัณฑนา ซัด คนทำตัวเป็นศาสดา-เด็กเลี้ยงแกะ ลั่น ถึงเวลาวิบากกรรม

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2568
เด็ก 10 ขวบถูกสักหน้า

เปิดภาพ เด็ก 10 ขวบได้ชีวิตใหม่ หลังถูกสักคำอุบาทว์กลางหน้า ห่วงแผลเป็นแม้ได้ชีวิตใหม่

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2568
ดร.อัมมาร สยามวาลา นักเศรษฐศาสตร์เสาหลักของไทย เสียชีวิตแล้ว

อาลัย ดร.อัมมาร ยามวาลา นักเศรษฐศาสตร์เสาหลักไทย เสียชีวิตอย่างสงบ

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2568
คนละครึ่งพลัส ลงทะเบียน 20-26 ต.ค. นี้ ผู้ยื่นภาษี เฮ! รัฐช่วยจ่าย 60%

3 ช่องทาง ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส 20-26 ต.ค.นี้ เริ่มใช้พร้อมกัน 29 ต.ค.68

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2568
Back to top button