ผู้กองแคท โผล่รายงานตัวกับผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ พร้อมเปิดใจปมร้อน ยื่นลาออกราชการ
ผู้กองแคท ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เปิดใจครั้งแรก หลังยื่นหนังสือลาออกจากราชการ เผย “แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณา”
พลิกไปอีกตลบสำหรับ ผู้กองแคท ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก ที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีข่าวว่าเจ้าตัวได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ หลังจากที่กรมการปกครองสั่งย้ายผู้กองแคทให้ไปเป็นปลัดอำเภอ โดยที่เจ้าตัวไม่ได้มีความประสงค์ และไม่เคยยื่นคำร้อง
ล่าสุด 2 ตุลาคม 2568 ข่าวสด รายงานว่า ผู้กองแคท ปรากฏตัวในชุดข้าราชการเต็มยศ เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรายงานตัวกับ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และเข้ารับตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ซึ่งตามคำสั่งจะต้องไปปฏิบัติราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ
ภายหลังการรายงานตัวเสร็จสิ้น ผู้กองแคทไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการ แต่ได้ให้ข้อมูลสั้นๆ ถึงประเด็นที่ทุกคนสงสัย เจ้าตัวตอบเพียงว่า
“วันนี้มารายงานตัวและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ส่วนหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง ที่ตนยื่นขอลาออกไปนั้น ก็แล้วแต่ตามที่ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณา ซึ่งท่านผู้ว่าฯ แนะนำว่าเมืองศรีสะเกษน่าอยู่ อยากให้ลองเปิดใจดู ส่วนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ก็แล้วแต่ผู้บังคับบัญชา ว่าจะให้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนใดต่อไป”
