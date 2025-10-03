หมอกวาง เผย หมอ 4 คนลาออกไม่บอก ไม่เคยเจอในชีวิต ทั้งที่ลงทุนให้เยอะมาก
‘หมอกวาง’ เปิดต่อ ทีมแพทย์ 4 คน เทงานกะทันกัน ทำผิดสัญญาจ้าง ชี้ แพทย์เป็นต้นทุนทรัพยากรสูง ลงทุนให้เยอะมาก เคยส่ง 1 ใน 4 เรียนเทคนิคต่างประเทศ เผย ไม่เคยเจอเคสลาออกโดยไม่บอก
หลังจากที่ หมอกวาง พญ.วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน เจ้าของคลินิกวลีรัตน์ ออกมาแชร์ประสบการณ์ย้อนกลับไปในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เธอถูกแพทย์ประจำคลินิก 5 สาขาเทงานกะทันหัน โดยไม่ทราบสาเหตุ ทั้งที่ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะกัน แถมพร้อมใจกันออกจากกลุ่มไลน์ ทำให้ลูกค้าที่จองคิวเข้ามารับบริการต้องรอเก้อ ในตอนนั้นเธอและสามีไปดูงานที่ประเทศเกาหลีต้องรีบบินกลับมาเพื่อแก้ไขปัญหา จากนั้นได้ข้อคิดว่าไม่ควรเชื่อใจใครเพราะเป็นหมอ และอย่าไว้ใจคนมากเกินไป เรียกว่าเป็นประสบการณ์เลวร้ายที่สุดเลยก็ว่าได้
ล่าสุด หมอกวาง ออกมาชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมผ่าน TikTok @doctorwaleerat ระบุว่า “เมื่อคืนหมอเหนื่อยมาก ไมเกรนกำเริบ เพิ่งฟื้นมาแล้ว ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาอย่างล้นหลาม หลังจากเหตุการณ์วันที่ 28 สิงหาคม 2562 หมอทั้ง 4 คนที่เทงานและออกจากกลุ่มไม่ได้เข้ามาทำงานอีก เหมือนลาออกไปโดยปริยาย ตารางงานที่ถูกเซตไว้ล่วงหน้าต้องถูกยกเลิกทั้งหมด”
เมื่อถูกถามว่าสัญญาจ้างงานหรือไม่ เธอตอบกลับว่า มีค่ะ ปกติทางวลีรัตน์รับสมัครหมอ โดยมีรอบสัมภาษณ์ รอบเทสมือ แล้วก็ไม่ได้ให้เริ่มงานเลย กว่าจะรับหมอคนหนึ่งต้องมีการฝึก โดยหมอกวางต้องเป็นคนฝึกให้หมอที่เข้ามาใหม่ทำหัตถการได้ อะไรที่ทำกับใบหน้าจะมองถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก ดังนั้นคุณหมอที่เข้ามาถึงแม้ว่าจะเป็นหมอที่เขาอาจจะเคยทำงานคลินิกอื่นหรือเก่งอยู่แล้วก็ต้องมาปรับเทคนิคให้เข้ากับทางคลินิก
หมอกวางจะให้เวลาการเทรนนิ่งเป็นเดือน ซึ่งก่อนที่จะเริ่มงาน เธอจะนั่งประกบหมอใหม่เวลาที่ตรวจคนไข้ ส่วนเวลาเขาทำหัตถการเธอต้องอยู่ด้วย เพื่อดูว่าเขาทำของคนไข้โอเคหรือเปล่า หากผ่านถึงจะปล่อยให้เขาอยู่ด้วยตัวเอง
หนึ่งในสี่คนที่ลาออกไปมีคนที่หมอส่งไปเรียนที่ประเทศเกาหลีเพื่อพัฒนาเทคนิคต่าง ๆ กลับมาดูแลคนไข้ จะเห็นว่าการที่รับแพทย์หนึ่งคนเข้ามาทำงาน มันมีต้นทุนที่สูงมาก ๆ ในการเรื่องของเทรนนิ่ง บางคนถึงต้องส่งไปต่างประเทศ
ถามว่าทั่วไปในวงการแพทย์อยู่ดี ๆ สามารถลาออกเลยได้ไหม สมมติไม่พอใจที่เดิมหรือไม่ว่าจะเหตุผลใด ๆ ก็ตาม มันอาจจะได้มั้ง แต่ว่าหมอไม่เคยเจอเท่าที่เห็นในวงการ เพราะว่าคือแพทย์เป็นต้นทุนทรัพยากรที่สูงมาก เราต้องลงทุนไปเยอะมาก ทั้งยังเป็นบุคคลที่มีคุณค่ามาก ดังนั้นในวงการเราก็จะให้เกียรติแพทย์อยู่แล้ว
ทั้งนี้ สัญญาจ้างมีถึง 31 มีนาคม 2563 แต่เขาออกก่อนสัญญา ซึ่งมันผิดในข้อสัญญาอยู่แล้ว ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การลาออก หมอหรือพนักงานทุกตำแหน่ง ถ้าเขาแบบอะมีเหตุผล เขามีสิทธิ์ที่จะลาออกได้ แค่มาแจ้งเราสักนิดนึงคุยกันดี ๆ จะได้ไม่มีผลกระทบตามมาภายหลัง
หมอหลายคนเมื่อจบสัญญา สมมติว่าว่าไม่ต่อสัญญาก็ออกไปเปิดคลินิกเองไม่ได้มีปัญหา ทุกวันนี้เจอกันก็ยังทักทายคุยกันปกติ เป็นพี่เป็นน้องในวงการแพทย์ บางทีมีเคสยังมีการปรึกษากัน
หลังจากเหตุการณ์วันที่ 28 สิงหาคม 2562 หมอก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกับทางนั้นแล้ว เพราะว่าติดต่อไม่ได้ เราก็กลับมามูฟออนใช้ชีวิต แก้ปัญหาของเราไป กระทั่งวันนึงช่วงธันวาคมมันมีเหตุการณ์ใหม่เข้ามา เราก็ได้พบกับความจริงบางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อน เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในตอนต่อไป “
@doctorwaleerat #saveหมอกวาง ♬ เสียงต้นฉบับ – หมอกวาง กรรมกรชั้นสูง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หมอกวาง แฉซ้ำ หมอคนดังเทงานกะทันหัน ลูกค้ารอเก้อ ‘เม พรีมายา’ ไม่ใช่เคสแรก
- เม พรีมายา ท้าเผชิญหน้าโหนกระแส เคลียร์ดราม่า ลั่น คู่กรณีพร้อมเจอเพียบ
- เม พรีมายา ถูกตำรวจแจ้งข้อหาบุกรุก ยอมรับตกใจ-โกรธมาก เล่าปมถูกฮุบบริษัท
ติดตาม The Thaiger บน Google News: