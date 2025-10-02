เม พรีมายา ถูกตำรวจแจ้งข้อหาบุกรุก ยอมรับตกใจ-โกรธมาก เล่าปมถูกฮุบบริษัท

‘เม พรีมายา’ ร่ำไห้กลางโหนกระแส เล่านาทีถูกหุ้นส่วนเรียกตำรวจแจ้งข้อหาบุกรุกในบริษัทตนเองถือหุ้น เล่าปมถูกคนไว้ใจฮุบบริษัท หลังเคยฝากหุ้นไว้ตอนมีคดีความ
หลังจาก เม พรีมายา หรือ พิชญ์นรี ตันติวิทย์ CEO สาวแบรนด์ดัง ออกมาโพสต์เล่าเรื่องกรณีที่ถูกเพื่อนที่ไว้ใจฮุบบริษัทจนเป็นบาดแผลถึงทุกวันนี้ ล่าสุด เธอ และ สามี ได้มานั่งโต๊ะโหนกระแสเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น พร้อมชี้แจงประเด็นที่ถูกแจ้งข้อหาบุกรุกบริษัทของตนเอง
สาวเม เริ่มถึงจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งคลินิก หลังจากที่คุณยา (นามสมมติ) บุคคลที่รู้จักกันจากในโซเชียลทักมาหาเธอ จากนั้นมีการพูดคุยกันและชักชวนเปิดธุรกิจ ซึ่งเป็นช่วงที่เธอกำลังมีชื่อเสียง ในตอนนั้นไม่ได้รู้สึกแปลกใจเพราะทั้งสองเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนกัน เป็นการเข้าหากันในลักษณะแบบนี้ ซึ่งอีกฝั่งมีเพื่อนเป็นหมออีก 2 คนจะมาร่วมทำงานด้วยกัน 4 คน
จากนั้นเธออธิบายถึงโครงสร้างการถือหุ้นในช่วงแรก เริ่มจากบุคคล 4 คนถือหุ้นไม่เท่ากัน ประกอบด้วย หมอ 1 ถือหุ้น 30 %, หมอ 2 ถือหุ้น 10%, คุณยา ถือหุ้น 30% และ เม พรีมายา ถือหุ้น 30% หลังดำเนินธุรกิจไป 1 ปีเห็นว่ากิจการเป็นไปได้ดีจึงตกลงกันว่าจะลดหุ้นของทั้ง 3 คนที่ถือคนละ 30% นำไปแบ่งให้หมอ 2 ที่ถือเพียง 10% ในท้ายที่สุดทุกคนถือเท่ากันคนละ 25%
ต่อมาหลังจากที่เธอมีคดีความในฐานความผิดนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์ จึงนำหุ้นไปฝากไว้ที่บุคคลอื่นเพื่อให้กิจการดำเนินต่อไปได้ เนื่องจากข่าวที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในหน้าที่การงาน หลังจากที่เคลียร์ปัญหาของตนเองจบ เธอต้องการกลับมาทำงานที่คลินิกต่อ ฝั่งผู้ถือหุ้นกลับให้ทางเลือกมา 2 ทางเลือก คือ
- เม พรีมายา กลับมาถือหุ้น 25% ให้ทำงานและวางแผนงานเติบโตของบริษัท แต่ไม่ให้ออกหน้า
- ลดหุ้นเหลือ 12.5% แต่ไม่ต้องทำงาน ให้รอรับเงินปันผลอย่างเดียว
ฝั่งเมขอกลับมาถือหุ้น 25% ยินดีที่จะกลับมาทำงานอยู่แล้วเพราะธุรกิจมีกำไรยังเติบโตได้ แต่จู่ ๆ กลับอีกฝ่ายกลับมีเงื่อนไขใหม่ขึ้นมาว่าสาขาใหม่ที่กำลังจะเปิดจะไม่ให้หุ้นกับเธอ ทั้งที่เป็นแผนการเติบโตของบริษัทอยู่แล้ว ซึ่งเม พรีมายา จำใจที่ต้องยอมรับข้อเสนอนี้เพราะอยากกลับเข้าไปถือหุ้นก่อน แต่ฝั่งหุ้นส่วนไม่สบายใจที่เธอจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นจึงให้ฝากไว้ในชื่อน้องสาวของเม
จากนั้นเธอกลับจับสังเกตได้ว่าหุ้นส่วนอีก 3 คนได้แยกตัวไปเปิดตัวบริษัทใหม่ โดยที่ไม่มีเธอ แต่มีการใช้ทรัพยากรของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้าหรือการขายต่าง ๆ เดิมในการดำเนินธุรกิจทำให้เจ้าตัวสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้น ต่อมามีจุดแตกหักที่เธอถูกแตะออกจากกลุ่มจึงส่งเอกสารไปหาอีกฝ่ายว่าจะเข้าไปหาเพื่อพูดคุยที่คลินิกซึ่งเธอเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น
ในวันนั้นเธอนั่งรอในห้องประชุมเพื่อพูดคุยกับผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ กลับถูกตำรวจแจ้งข้อหาบุกรุก เธอยอมรับว่าตกใจและโกรธมาก
“ที่ตรงนี้คือที่ที่เมใช้คอนเนคชั่นหรือเครดิตกว่าจะหามาให้ธุรกิจของเราได้ มันเหมือนอยู่ ๆ เมโดนจับจากสิ่งที่เมสร้างมา วันนั้นเป็นวันที่ทำให้รู้ว่ามันสู้กันแบบไหน เราไปในฐานะผู้ถือหุ้น เราโทรและบอกพนักงานให้แจ้งผู้บริหารได้เลยว่าเรามา เดี๋ยวเรานั่งรอ ซึ่งบรรยากาศมันก็แฮปปี้ดีนะคะ เพราะทีมงานตรงนั้นก็ดี แต่สักพักมีตำรวจเปิดประตูมาเพื่อจะจับกุมเราว่าบุกรุก ในวันนั้นเองเราโดนมา 2 เรื่อง ข้อหาบุกรุก, หมิ่นประมาท และ พ.ร.บ. คอมฯ”
