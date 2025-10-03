ข่าว

หมอกวาง แฉซ้ำ หมอคนดังเทงานกะทันหัน ลูกค้ารอเก้อ ‘เม พรีมายา’ ไม่ใช่เคสแรก

หมอกวาง วลีรัตน์ แฉ หมอ 4 คน เทงานพร้อมกัน-คนไข้รอเก้อ 5 สาขา

ดราม่ายังไม่จบ! หมอกวาง วลีรัตน์ โผล่แฉ ‘เม พรีมายา’ ไม่ได้โดนคนแรก ย้อนแผลเก่า เคยถูกหมอ 4 คน เทงานพร้อมกัน-คนไข้รอเก้อ อย่าไว้ใจคนมากเกินไป

จากกรณีที่ เม พรีมายา หรือ พิชญ์นรี ตันติวิทย์ CEO สาวแบรนด์ดัง ออกมาเปิดโปงพฤติกรรมของเพื่อนและหมอ 2 คนที่ร่วมทุกทำคลินิกด้วยแต่ถูกฮุบกิจการจนเป็นบาดแผลทุกวันนี้และหวาดระแวงทุกคนที่ก้าวเข้ามาในชีวิต วานนี้ (2 ตุลาคม 2568) เธอออกมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดในรายการโหนกระแส พร้อมแจงผมถูกหุ้นส่วนแจ้งข้อหาบุกรุกบริษัทของตนเอง

หลังจากที่รายการโหนกระแสจบ เมื่อช่วงค่ำวานนี้ หมอกวาง พญ.วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน เจ้าของคลินิกวลีรัตน์ ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “คุณเม พรีมายา ไม่ได้โดนเป็นคนแรก อยากรู้มารวมกันตรงนี้”

จากนั้นเธอออกมาเล่าประสบการณ์ที่เคยเจอในอดีต ตั้งแต่ปี 2562 ทำให้เธอนึกขึ้นได้ว่ามันเหมือนกับละครพล็อตเดิมที่เปลี่ยนตัวแสดง ตลอด 7 ปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบทางจิตใจ ทางธุรกิจ และชื่อเสียง แต่ไม่เคยออกมาพูดอะไรเลย เพราะมีเรื่องของคดีความที่ฟ้องร้องกันอีก จึงไม่อยากออกมาพูดเรื่องไม่ดีให้ใครเป็นประเด็น แต่เมื่อเห็นคุณเมในรายการ รู้สึกว่า “คนเราไม่เปลี่ยนการกระทำ แค่เปลี่ยนผู้ถูกกระทำเท่านั้นเอง เคสมันใหญ่ขึ้นและเป็นเคสที่เขาดังเลยมีชื่อเสียงขึ้นมา เลยเป็นประเด็นขึ้นมา ที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้น แค่ผู้ถูกกระทำเขาไม่ได้ออกมาพูด”

หมอกวาง วลีรัตน์ เริ่มต้นเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดปัญหาว่า “เคสของหมอนะเทียบกับเคสของคุณเมย์มันยังไม่ได้รุนแรงเท่าเพราะว่าหมอไม่ได้หุ้นกับเขา หมอเป็นเจ้าของ 100% แต่จ้างคุณหมอเนี่ยในฐานะที่เป็นแพทย์ประจำของคลินิก ปี 2562 คลินิกวลีรัตน์มี 5 สาขา การที่เราจะเปิดคลินิกต้องมีหมอประจำอย่างน้อย 1 คน/สาขา

วันแรกที่เกิดเหตุ คือ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็นวันที่เธอและสามีไปเทรนที่เกาหลีกับสามี มีการส่งเทคนิคใหม่ ๆ ที่ได้จากการเทรนในกลุ่ม W.C. doctors เป็นกลุ่มไลน์ที่หมอใช้มาตั้งแต่เปิดคลินิก หมอที่ทำงานในคลินิกจะอยู่ในกลุ่มนี้ เวลามีความรู้หรือข้อมูลใด ๆ จะส่งเข้ามาเพื่อเป็นการเรียนรู้ในกลุ่ม รวมทั้งตารางเวรใครลาใครหยุดก็จะอยู่ในกลุ่มนี้

หมอกวาง แฉ หมอทิ้งคิวงานกะทันหัน
ภาพจาก TikTok : doctorwaleerat

หลังจากที่เธอกำลังส่งไฟล์งานเข้ากลุ่ม ปรากฏว่ามันมีหมอ 4 คนในนั้นออกจากกลุ่มพร้อมกันเวลา 13.00 น. ซึ่งเวลานี้เป็นเวลาที่หมอของคลินิกทุกสาขาเข้างานพร้อมกัน โดยจะมีการเซตตารางเอาไว้ล่วงหน้าเป็นเดือนว่าสาขาไหน หมอท่านไหนเข้าคลินิก แล้วก็มีการนัดคิวคนไข้มารอล่วงหน้าไว้หมดแล้ว ตอนนั้นมีสาขาทองหล่อ, สยาม, เซ็นทรัลเวสต์เกต, เดอะมอลล์งานวงศ์วานและคิสโซ่ รามอินทรา

การที่คุณหมอ 4 คนออกจากกลุ่มพร้อมกัน มันไม่มีการแจ้งเตือน ๆ หรือไม่ได้มีสัญญาณเอ๊ะใด ๆ ไม่งั้นหมอจะไม่ไปต่างประเทศนึกออกไหม ถ้าหมอรู้มันจะเกิดเหตุการณ์นี้ สักพักพนักงานสาขาโทรมาบอกว่าหมอคะทำไมหมอคะทำไมหมอที่จะเข้าตรวจไม่มา ลูกค้ามาแล้วแต่หมอไม่มา ตอนแรกคิดว่าไลน์เขามีปัญหาหรือเปล่า ยังโลกสวยอยู่ เราก็พยายามติดต่อคุณหมอแต่ไม่ได้เขาไม่รับสาย

หมอกวาง แฉ หมอทิ้งคิวงานกะทันหัน - 2
ภาพจาก TikTok : doctorwaleerat

มันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้รู้มาก่อน ไม่คาดคิดว่าจะเกิด แล้วเราอยู่ต่างประเทศแต่ว่าคนไข้รออยู่ 4-5 สาขา แต่หมอไม่มาทำงาน เทกะทันหันนะคะโดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่รู้ว่าทำไมเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีเหตุการณ์ทะเลาะกันเลย เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอยากจะรู้มากว่าทำไมแต่เขาไม่รับสายเรา

ตอนนั้นตนต้องบินกลับมากลับมาจากเกาหลีเพื่อแก้ปัญหา เคลียร์ตารางคนไข้ ยังดีที่เราเป็นหมอเอง คนไข้ที่นัดมาเร่งด่วนก็ยังสามารถบริการได้ และโชคดีที่มีหมอประจำในคลินิกอีกที่ยังเหลืออยู่ประมาณ 2 คนนะคะที่ยังช่วยได้ กว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบเลวร้ายสุด ๆ สำหรับหมอไม่คิดว่าจะเจอ เราไม่อยากจะเชื่อว่าคนเป็นหมอทำพฤติกรรมแบบนี้

เหตุการณ์นี้มันสอนให้หมอคิดอะไรได้หลายอย่าง เราจะไม่เชื่อใจเพราะว่าเขาเป็นหมอ อย่าไว้ใจคนมากเกินไป ในตอนนั้นมันหลายปีที่แล้ว เราก็ยังเด็กแล้วค่อนข้างโลกสวย มีความคิดว่าหมอต้องมีความน่าเชื่อถือ หมอจะไม่โกงใคร หมอจะไม่เทคิวงาน เหตุการณ์ครั้งนั้นถือว่าแบบเป็นบทเรียนในชีวิตของหมอ หลังจากวันนั้นมันยังไม่จบ มันยังมีอีกหลายหลายเหตุการณ์ตามมา”

