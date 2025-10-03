นี่ MRT หรือตลาดนัด? กลุ่มผู้โดยสารนั่งพื้น ไม่สนสายตาใคร เมินชาวเน็ตถ่ายคลิป
เกิดอะไรขึ้นบนรถไฟฟ้า MRT สีลม? เปิดคลิปไวรัลกลุ่มผู้โดยสารนั่งล้อมวงบนพื้นรถไฟฟ้า ชาวเน็ตวิจารณ์หนักถึงความไม่เหมาะสม จี้หน่วยงานดูแล
กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลมีเดียวันนี้ (3 ต.ค. 68) หลังจากเพจเฟซบุ๊กชื่อดัง ท่านเปา ได้แชร์คลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมของกลุ่มผู้โดยสารกลุ่มหนึ่ง ที่นั่งกับพื้นรถไฟฟ้า MRT ราวกับเป็นพื้นที่ส่วนตัว
ในคลิปวิดีโอดังกล่าว ปรากฏภาพกลุ่มผู้โดยสารประมาณ 3-4 คน นั่งล้อมวงกันบนพื้นขบวนรถไฟฟ้า MRT บริเวณสถานีสีลม พร้อมกับวางถุงอาหารไว้ตรงกลาง และนั่งพูดคุยกันอย่างเสียงดัง โดยไม่สนใจสายตาของผู้โดยสารคนอื่นที่ยืนอยู่รอบ ๆ
ผู้ถ่ายคลิปยังได้ใส่ข้อความบรรยายความรู้สึกว่า “กูสดใสของกูอยู่ดี ๆ จนขึ้น MRT สีลม ถ้าจะนั่งกันขนาดนี้ไม่ปูเสื่อไปเลยละ” ขณะที่เพจท่านเปาได้เขียนแคปชั่นว่า “MRT ให้ฟิลตลาดนัด”
หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตส่วนใหญ่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน โดยมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและกีดขวางทางเดิน
ความเห็นส่วนหนึ่งเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของ MRT เข้ามาจัดการและชี้แจงกฎระเบียบให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีก เช่น “เจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาชี้แจง ว่าทำแบบนี้ไม่ได้…”
นอกจากนี้ ยังมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มคนดังกล่าวอาจไม่ใช่คนไทย เนื่องจากพฤติกรรมการนั่งพื้นโดยมีคนยืนค้ำศีรษะอยู่ไม่ใช่สิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่นิยมทำ
เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดการถกเถียงถึงเรื่องมารยาทในการใช้บริการขนส่งสาธารณะอีกครั้ง ขณะนี้สังคมกำลังรอการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมาตรการในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในขบวนรถไฟฟ้าต่อไป
