เม พรีมายา ท้าเผชิญหน้าโหนกระแส เคลียร์ดราม่า ลั่น คู่กรณีพร้อมเจอเพียบ
เม พรีมายา ถามสวนคู่กรณี ‘พร้อมไปโหนกระแสวันไหน’ ท้าเผชิญหน้าคู่กรณีหลายราย โต้แถลงการณ์ฉบับที่ 2 ลั่น ชี้แจงแบบไม่ให้ถาม-แถลงแบบปิดคอมเมนต์
หลังจากที่ พิชญ์นรี ตันติวิทย์ หรือ เม พรีมายา คุณแม่ลูกสาม CEO เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ออกมาเล่าประสบการณ์สุดช้ำผ่านรายการโหนกระแส เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา กรณีที่ถูกหุ้นส่วน 3 คน ประกอบด้วย เพื่อนที่รู้จักจากโซเชียลและหมออีก 2 คนฮุบบริษัทหลังจากที่เธอเจอคดีความทำให้ต้องฝากหุ้นไว้กับคนที่ไว้ใจ แต่สุดท้ายกลับเจอว่ามีการใช้ทรัพยากรของคลินิกกับบริษัทใหม่ที่ไม่มีเธอทำงานด้วย
ล่าสุด สาวเม ออกมาโพสต์ข้อความอีกครั้งเฟซบุ๊ก Phitnari Tantiwit หลังจากที่คลินิกคู่กรณีออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 กล่าวว่า “แถลงการณ์ฉบับที่ 2 คุณพร้อมไป #โหนกระแสสัก1 เทป วันไหน (ฉัน+คู่กรณีอีกหลาย ๆ ท่าน พร้อมไปด้วย)” พร้อมคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่า “#ชี้แจงแบบไม่ให้ถาม #แถลงแบบปิดคอมเมนต์ อือ โอเค แหละ”
ขณะที่ เดอร์มาทีจ เอสเธติคส์ เผยแถลงการณ์ชี้แจงความจริง (ฉบับที่ 2) ผ่านเฟซบุ๊ก Dermatige Aesthetics ระบุว่า จากกรณีรายการทีวีที่เกิดกระแสต่างๆในวันนี้ แบรนด์คลินิก Dermatige Aesthetics (เดอร์มาทีจ เอสเธติคส์) ขอชี้แจงว่า ทางแบรนด์ได้รับการติดต่อกะทันหันในวันที่ออกอากาศช่วงเวลาก่อนออกอากาศสด (วันที่ 2 ตุลาคม 2568) โดยเพิ่งทราบว่ามีการออกรายการสดดังกล่าว ซึ่งได้ประสานงานแจ้งเบื้องต้นว่าจะขอไปดำเนินการชี้แจงความจริงพร้อมหลักฐาน
แต่ด้วยเพิ่งทราบวันดังกล่าวในเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นชิดทำให้ไม่สามารถไปได้ทันในวันนั้น จึงยืนยันขอไปออกรายการพร้อมชี้แจงหลักฐานสัก 1 เทปโดยยินดีไปออกรายการในเทปถัดไปเพื่อให้รับฟังข้อมูลพร้อมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านรวมถึงความจริงที่ตรงประเด็นและไม่คลาดเคลื่อน แต่ทางรายการแจ้งว่าเทปถัดไปมีนัดไว้ก่อนแล้วจึงต้องรอวันที่ทางรายการจะแจ้งเพื่อให้ไปชี้แจงข้อมูลต่อไป (ขณะนี้อยู่ระหว่างทางรายการเชิญไปเมื่อมีวันที่ทางรายการสะดวก)
ส่วนประเด็นอื่น ๆ ที่มีกลุ่มบุคคลพยายามพ่วงเรื่องราวต่างๆโดยบิดเบือนดังเช่นกรณีคลินิกแห่งหนึ่งที่เคยมีการดำเนินคดีนั้นมีการพิพากษายกฟ้องคดีถึงที่สุดเป็นผู้บริสุทธิ์ ตลอดจนเรื่องอื่นๆก็เช่นกันซึ่งพร้อมในการชี้แจงต่างๆเช่นกันเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงและความถูกต้อง
เหตุดังกล่าวที่ผ่านมาทางแบรนด์ไม่ได้นิ่งนอนใจเพียงแต่เรื่องต่างๆอยู่ในกระบวนการยุติธรรมจึงไม่ได้ก้าวล่วงในส่วนดังกล่าวอีกทั้งไม่ได้มีเจตนาทำลายหรือโจมตีใคร แต่เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้เกิดข้อกังขาและความเข้าใจผิดเสียหายเสื่อมเสียต่อแบรนด์ในหลายๆด้าน “จึงต้องออกแถลงการณ์ฉบับนี้เพื่อยืนยันและแสดงจุดยืนที่พร้อมแสดงความสุจริตระหว่างที่รอทางรายการหาช่วงเวลาเพื่อให้ไปชี้แจงความจริง” พร้อมทั้งขอปฏิเสธข้อมูลที่บิดเบือนและอื่นๆ ตลอดจนสงวนสิทธิดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
พร้อมกันนี้ขอยืนยันว่า แบรนด์คลินิก Dermatige Aesthetics (เดอร์มาทีจ เอสเธติคส์) ทุกสาขาได้รับใบอนุญาตถูกต้อง ตลอดจนการบริการและทีมแพทย์ที่พร้อมให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่โดยมาตรฐานและไม่ได้เป็นตามประเด็นกระแสข้อมูลบิดเบือนด้านเดียวที่เกิดขึ้น จึงแนบข้อมูลใบอนุญาตฯทั้ง 5 สาขา เพื่อให้ลูกค้าตลอดจนบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามเว็บไชด์ที่ปรากฎนี้ https://hosp.hss.moph.go.th/
ดังนี้จึงขอแถลงการณ์เพื่อชี้แจงยืนยันความบริสุทธิ์ตลอดจนป้องกันความเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นลุกลามจากความเท็จที่บิดเบือนทั้งสิ้น รวมถึงหลักฐานเอกสารต่างๆที่บุคคลดังกล่าวนำสู่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติม และขอความเห็นใจอย่าฟังความข้างเดียวเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนหวังว่าจะได้รับความเข้าใจในมุมมองของทุกฝ่ายและรับข้อมูลอย่างมีสติเพื่อไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่ประสงค์ดี อันก่อให้เกิดความเสียหาย
แถลงการณ์ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2568
