เด็กหญิงวัย 16 เดือน เดินตามแมว พลัดตกหม้อต้มนมในอินเดียเสียชีวิต
เด็กหญิงวัย 16 เดือน เดินตามแมว เสียหลักพลัดตกหม้อต้มนมในโรงเรียนอินเดียเสียชีวิต โดยช่วงเกิดเหตุแม่เดินไปชงกาแฟพอดี
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม เว็บไซต์ มาเธอร์ชิป รายงานเรื่องราวสุดสะเทือนใจ หลังจากที่ อัคชิตา เด็กหญิงวัย 16 เดือนพลัดตกลงไปในหม้อต้มนม ภายในครัวของโรงเรียนในรัฐอานธรประเทศ ประเทศอินเดีย เป็นเหตุให้เด็กหญิงคนดังกล่าวเสียชีวิต
โดยเด็กหญิงคนดังกล่าวอยู่ที่โรงเรียนกับแม่ของเธอซึ่งเป็น รปภ. ของโรงเรียน ซึ่งจากกล้องวงจรปิดนั้นแสดงให้เห็นว่าแม่เด็กเดินออกจากจุดเกิดเหตุ เพื่อไปชงกาแฟ ขณะที่ลูกสาวเดินตามแมว ก่อนที่จะเสียหลักตกลงไปในหม้อต้มนมให้นักเรียน ซึ่งในตอนเกิดเหตุกำลังนำมาตากพัดลม เพื่อให้อุณหภูมิเย็นลง
แม่ของเด็กรีบวิ่งกลับมา เพื่อดึงลูกขึ้นมา ก่อนจะนำลูกสาวส่งโรงพยาบาล แต่เสียชีวิตในที่สุด
จากการตรวจสอบเพิ่มเติมทำให้ทราบว่าสาเหตุที่แม่ของเด็กต้องนำลูกมาที่โรงเรียนด้วยนั้น เพราะไม่มีใครอยู่บ้าน โดยพ่อทำงานเป็นชาวนา ทำให้เธอต้องพาลูกมาที่ทำงานด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สลด นักเรียน ป.1 ถูกครูขับรถถอยหลังทับดับ กลางโรงเรียน
- เด็กหญิงจีน วัย 14 ถูกรุมตบ ถอดเสื้อผ้า-ไถเงินแม่ คนก่อเหตุโดนแค่ เข้าศึกษาดัดสันดาน
- ตำรวจอินเดียช็อก พบแม่ลูกรัสเซีย แอบอาศัยในถ้ำร้างนานกว่า 7 ปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: