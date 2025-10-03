สนามบินมิวนิก ปิดให้บริการชั่วคราว เจอฝูงโดรนป่วน ไม่รู้ของใคร
สนามบินมิวนิก ปิดให้บริการชั่วคราว เจอฝูงโดรนป่วน ซ้ำรอยกับที่ประเทศเดนมาร์ก ทำให้เที่ยวบินขาออกบินไม่ได้ ขาเข้าก็ต้องเปลี่ยนเส้นทาง
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม สำนักข่าว CNN รายงานว่า สนามบินมิวนิก ในประเทศเยอรมนีได้ปิดให้บริการชั่วคราว หลังจากที่พบฝูงโดรนบินจำนวนมาก เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เครื่องบินจำนวน 17 เที่ยวบินถูกสั่งระงับขึ้นบิน ส่งผลกระทบกับผู้โดยสารเกือบ 3,000 คน นอกจากนี้เที่ยวบินขาเข้าอีก 115 เที่ยวบินต้องเปลี่ยนเส้นทางสนามบินใกล้เคียง
เบื้องต้นเที่ยวบินดังกล่าวยังไม่ได้ขึ้นบิน อย่างไรก็ตามอ้างอิงจากข้อมูลภายในสนามบินนั้น ได้วางแผนว่าเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบจะสามารถขึ้นบินได้ หลังเวลาตี 5 ตามเวลาท้องถิ่น
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พบฝูงโดรนใกล้สนามบินในทวีปยุโรป หากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้ว ก็มีการพบเห็นโดรนใกล้สนามบินในประเทศเดนมาร์กหลายจุดและทำให้ต้องหยุดบินชั่วคราวหลายครั้ง
ทั้งนี้ยังไม่ทราบว่าโดรนฝูงดังกล่าวเป็นของใคร แต่เคยมีการกล่าวหาว่าฝูงโดรนชุดดังกล่าวเป็นของรัสเซีย อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลรัสเซียเคยออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาในครั้งนั้น
