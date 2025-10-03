เศรษฐีญี่ปุ่น ใช้ชีวิตเรียบง่าย แม้มีเงินมหาศาล แต่ยังทำงานภารโรง ชี้ ทำเพื่อสุขภาพ

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 03 ต.ค. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 16:57 น.
85
“โคอิจิ มัตสึบาระ” เศรษฐีญี่ปุ่นวัย 56 ปี มีรายได้ปีละ 6.5 ล้านบาท แต่ยังเลือกทำงานเป็นภารโรง ไม่ใช่เพื่อเงิน แต่เพื่อสุขภาพ พร้อมวิถีชีวิตสุดสมถะ

กลายเป็นเรื่องราวไวรัลที่สร้างแรงบันดาลใจในโลกออนไลน์ของญี่ปุ่น เมื่อมีการเปิดเผยเรื่องราวของ นายโคอิจิ มัตสึบาระ วัย 56 ปี ชายผู้มีรายได้ต่อปีกว่า 30 ล้านเยน (ประมาณ 6.5 ล้านบาท) จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน แต่กลับเลือกที่จะทำงานเป็นภารโรง สัปดาห์ละ 3 วัน โดยให้เหตุผลง่ายๆ ว่าเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและกระฉับกระเฉง

นายมัตสึบาระทำงานทำความสะอาดและบำรุงรักษาอาคารแฟลตแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ได้รับค่าจ้างเดือนละ 100,000 เยน (ประมาณ 21,000 บาท) ซึ่งน้อยกว่าเงินเดือนเฉลี่ยของคนในโตเกียวอย่างมาก แต่เบื้องหลังหน้าที่อันเรียบง่าย เขาคือเศรษฐีล่องหน ที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยความมุมานะของตัวเอง

เส้นทางสู่ความมั่งคั่งของเขาไม่ได้มาโดยง่าย นายมัตสึบาระเติบโตมาในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวและเรียนรู้ที่จะเก็บออมมาตั้งแต่เด็ก หลังจากเรียนจบ เขาทำงานในโรงงานและเก็บเงินอย่างเข้มงวดจนมีเงินเก็บก้อนแรก 3 ล้านเยน (ประมาณ 6.5 แสนบาท) ซึ่งเขาได้นำไปซื้อห้องสตูดิโอห้องแรกเพื่อปล่อยเช่าในช่วงที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์กำลังอยู่ในช่วงขาลงพอดี

นายโคอิจิ มัตสึบาระ ในชุดทำงานภารโรง กำลังทำความสะอาด
ภาพจาก: scmp

ด้วยความขยันหมั่นเพียร เขาพยายามทุกวิถีทางไม่ให้ห้องว่างและรีบชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด จนสามารถขยายพอร์ตการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเขาเป็นเจ้าของแฟลตให้เช่า 7 แห่งในโตเกียวและปริมณฑล และยังลงทุนในหุ้นและกองทุนต่างๆ

แม้จะมีรายได้มหาศาล แต่นายมัตสึบาระยังคงใช้ชีวิตอย่างสมถะและประหยัดอย่างน่าทึ่ง เขาอาศัยอยู่ในแฟลตราคาถูก ทำอาหารรับประทานเอง ไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่มานานกว่า 10 ปี ใช้สมาร์ทโฟนรุ่นธรรมดา และเดินทางด้วยจักรยานเป็นหลัก เขายืนยันว่าการทำงานภารโรงไม่ใช่เรื่องเงิน แต่เป็นเรื่องของการได้เคลื่อนไหวร่างกาย โดยกล่าวว่า “ทุกเช้าผมตื่นมาทำความสะอาดและจัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบ มันรู้สึกดีมากจริงๆ”

เป้าหมายของนายมัตสึบาระคือการมีชีวิตที่เติมเต็มโดยไม่ต้องโอ้อวดความมั่งคั่ง โดยปรัชญาชีวิตของเขาคือ “ผมหวังว่าจะมีอะไรทำทุกวัน มีสุขภาพที่ดี และได้คิดด้วยตัวเอง” เรื่องราวของเขาได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตญี่ปุ่นอย่างล้นหลาม หลายคนมองว่าเขาเป็นคนมีเหตุผลและเก่งในการจัดการความมั่งคั่ง

ขณะที่บางคนกล่าวว่า “อย่าดูถูกภารโรงเด็ดขาด เศรษฐีล่องหนอาจอยู่ข้างๆ คุณก็ได้” ซึ่งวิถีชีวิตเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เสียทีเดียวในญี่ปุ่น ดังเช่นเรื่องราวของชายวัย 75 ปีที่รู้จักกันในนาม “เทพเจ้าแห่งของฟรี” ผู้เป็นเศรษฐีหุ้น แต่กลับใช้ชีวิตด้วยคูปองและของสมนาคุณมานานนับสิบปี

ที่มา: South China Morning Post

ที่มา: South China Morning Post

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

