เศรษฐีญี่ปุ่น ใช้ชีวิตเรียบง่าย แม้มีเงินมหาศาล แต่ยังทำงานภารโรง ชี้ ทำเพื่อสุขภาพ
“โคอิจิ มัตสึบาระ” เศรษฐีญี่ปุ่นวัย 56 ปี มีรายได้ปีละ 6.5 ล้านบาท แต่ยังเลือกทำงานเป็นภารโรง ไม่ใช่เพื่อเงิน แต่เพื่อสุขภาพ พร้อมวิถีชีวิตสุดสมถะ
กลายเป็นเรื่องราวไวรัลที่สร้างแรงบันดาลใจในโลกออนไลน์ของญี่ปุ่น เมื่อมีการเปิดเผยเรื่องราวของ นายโคอิจิ มัตสึบาระ วัย 56 ปี ชายผู้มีรายได้ต่อปีกว่า 30 ล้านเยน (ประมาณ 6.5 ล้านบาท) จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน แต่กลับเลือกที่จะทำงานเป็นภารโรง สัปดาห์ละ 3 วัน โดยให้เหตุผลง่ายๆ ว่าเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและกระฉับกระเฉง
นายมัตสึบาระทำงานทำความสะอาดและบำรุงรักษาอาคารแฟลตแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ได้รับค่าจ้างเดือนละ 100,000 เยน (ประมาณ 21,000 บาท) ซึ่งน้อยกว่าเงินเดือนเฉลี่ยของคนในโตเกียวอย่างมาก แต่เบื้องหลังหน้าที่อันเรียบง่าย เขาคือเศรษฐีล่องหน ที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยความมุมานะของตัวเอง
เส้นทางสู่ความมั่งคั่งของเขาไม่ได้มาโดยง่าย นายมัตสึบาระเติบโตมาในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวและเรียนรู้ที่จะเก็บออมมาตั้งแต่เด็ก หลังจากเรียนจบ เขาทำงานในโรงงานและเก็บเงินอย่างเข้มงวดจนมีเงินเก็บก้อนแรก 3 ล้านเยน (ประมาณ 6.5 แสนบาท) ซึ่งเขาได้นำไปซื้อห้องสตูดิโอห้องแรกเพื่อปล่อยเช่าในช่วงที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์กำลังอยู่ในช่วงขาลงพอดี
ด้วยความขยันหมั่นเพียร เขาพยายามทุกวิถีทางไม่ให้ห้องว่างและรีบชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด จนสามารถขยายพอร์ตการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเขาเป็นเจ้าของแฟลตให้เช่า 7 แห่งในโตเกียวและปริมณฑล และยังลงทุนในหุ้นและกองทุนต่างๆ
แม้จะมีรายได้มหาศาล แต่นายมัตสึบาระยังคงใช้ชีวิตอย่างสมถะและประหยัดอย่างน่าทึ่ง เขาอาศัยอยู่ในแฟลตราคาถูก ทำอาหารรับประทานเอง ไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่มานานกว่า 10 ปี ใช้สมาร์ทโฟนรุ่นธรรมดา และเดินทางด้วยจักรยานเป็นหลัก เขายืนยันว่าการทำงานภารโรงไม่ใช่เรื่องเงิน แต่เป็นเรื่องของการได้เคลื่อนไหวร่างกาย โดยกล่าวว่า “ทุกเช้าผมตื่นมาทำความสะอาดและจัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบ มันรู้สึกดีมากจริงๆ”
เป้าหมายของนายมัตสึบาระคือการมีชีวิตที่เติมเต็มโดยไม่ต้องโอ้อวดความมั่งคั่ง โดยปรัชญาชีวิตของเขาคือ “ผมหวังว่าจะมีอะไรทำทุกวัน มีสุขภาพที่ดี และได้คิดด้วยตัวเอง” เรื่องราวของเขาได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตญี่ปุ่นอย่างล้นหลาม หลายคนมองว่าเขาเป็นคนมีเหตุผลและเก่งในการจัดการความมั่งคั่ง
ขณะที่บางคนกล่าวว่า “อย่าดูถูกภารโรงเด็ดขาด เศรษฐีล่องหนอาจอยู่ข้างๆ คุณก็ได้” ซึ่งวิถีชีวิตเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เสียทีเดียวในญี่ปุ่น ดังเช่นเรื่องราวของชายวัย 75 ปีที่รู้จักกันในนาม “เทพเจ้าแห่งของฟรี” ผู้เป็นเศรษฐีหุ้น แต่กลับใช้ชีวิตด้วยคูปองและของสมนาคุณมานานนับสิบปี
ที่มา: South China Morning Post
