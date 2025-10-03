ข่าวต่างประเทศ

ชายวัย 54 ยัดดัมเบล 2 กก. เข้ารูทวาร แพทย์ตะลึง ต้องช่วยใช้มือล้วงออก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ต.ค. 2568 22:35 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 10:39 น.
เคสสุดตะลึง ชายชาวบราซิลวัย 54 ปี ทนทุกข์ 2 วันก่อนมาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องรุนแรง ผลเอ็กซเรย์พบดัมเบลยาว 20 ซม. หนัก 2 กิโลกรัม ติดคาลำไส้ แพทย์ต้องใช้วิธีพิเศษ ใช้มือล้วงเข้าไปนำออกมา

ทีมแพทย์ในโรงพยาบาลเมืองมาเนาส์ ประเทศบราซิล พบกับเคสทางการแพทย์น่าตกใจ ชายวัย 54 ปีคนหนึ่งมาขอความช่วยเหลือด้วยอาการปวดท้อง คลื่นไส้ ไม่สามารถอุจจาระได้ หลังตรวจอย่างละเอียดจึงพบดัมเบลน้ำหนัก 2 กิโลกรัมติดอยู่ในทวารหนัก

ผู้ป่วยพยายามนำดัมเบลออกมาด้วยตัวเองแต่ไม่สำเร็จ เขาปล่อยทิ้งไว้ถึง 2 วันก่อนจะตัดสินใจมาโรงพยาบาล ในตอนแรกแพทย์ตรวจร่างกายภายนอกแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติ จึงส่งตัวไปเอ็กซเรย์

เคสสุดตะลึง ชายชาวบราซิลวัย 54 ปี ทนทุกข์ 2 วันก่อนมาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องรุนแรง ผลเอ็กซเรย์พบดัมเบลยาว 20 ซม. หนัก 2 กิโลกรัม ติดคาลำไส้ แพทย์ต้องใช้วิธีพิเศษคือใช้มือล้วงเข้าไปนำออกมา

ผลการเอ็กซเรย์เผยให้เห็นดัมเบลขนาดความยาว 20 เซนติเมตร ติดค้างอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างลำไส้ใหญ่กับทวารหนัก บทความในวารสารการแพทย์ International Journal of Surgery Case Reports ระบุว่า กรณีนี้มีเหตุจูงใจทางเพศ ซึ่งผู้ป่วยมักไม่ค่อยเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมด

ทีมศัลยแพทย์พยายามนำดัมเบลออกด้วยการให้ยาสลบแล้วใช้คีมผ่าตัดคีบออกมา แต่ไม่เป็นผลสำเร็จ สุดท้ายแพทย์ต้องใช้วิธี “นำออกด้วยมือ” โดยศัลยแพทย์ต้องใช้มือสอดเข้าไปเพื่อหยิบวัตถุออกมาโดยตรง

ผู้ป่วยรายนี้พักฟื้นในโรงพยาบาล 3 วันก่อนจะได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้

ทีมผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลว่า กรณีวัตถุแปลกปลอมติดค้างในทวารหนักเป็นเรื่องที่พบได้ไม่บ่อยในห้องฉุกเฉิน แต่มีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง วัตถุที่พบมีความหลากหลาย แต่มักเป็นอุปกรณ์ทางเพศ ตามมาด้วยวัตถุที่ทำจากแก้วซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ข้อมูลที่น่าสนใจจากบริการสุขภาพแห่งชาติ (NHS) ของอังกฤษเปิดเผยว่า กรณีลักษณะนี้สร้างภาระค่าใช้จ่ายให้ระบบสาธารณสุขถึงปีละ 350,000 ปอนด์ (ประมาณ 15 ล้านบาท) ในช่วง 9 ปี มีการนำวัตถุแปลกปลอมออกจากทวารหนักของผู้ป่วยรวมกว่า 3,500 ชิ้น ตั้งแต่ขวดเบียร์ แปรงสีฟัน ไปจนถึงแครอท โดยพบว่า 85% ของผู้ป่วยเป็นผู้ชาย และ 1 ใน 6 ของผู้ป่วยมีอายุมากกว่า 60 ปี

