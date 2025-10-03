ข่าวการเมือง

เปิดหลักเกณฑ์ ขอพระราชทานอภัยโทษ ทำอย่างไร ‘ทักษิณ’ มีสิทธิไหม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ต.ค. 2568 10:30 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 10:04 น.
187
ภาพจาก : (ขวา) FB/ท่านเปา

การขอพระราชทานอภัยโทษ ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แก่ผู้ต้องโทษซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว โดยอาจได้รับการปล่อยตัวหรือลดโทษ แล้วแต่กรณีตามพระบรมราชวินิจฉัย ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยเกอร์ จะสรุปหลักเกณฑ์และขั้นตอนสำคัญเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจกระบวนการดังกล่าวอย่างชัดเจน

การพระราชทานอภัยโทษ มี 2 ประเภท

1. การพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไป

เป็นการพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์จำนวนมาก โดยจะตราเป็นพระราชกฤษฎีกา มักเกิดขึ้นในวโรกาสสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น พระราชพิธีกาญจนาภิเษก ในกรณีนี้ ทางราชการจะดำเนินการให้ทั้งหมด ผู้ต้องราชทัณฑ์ไม่ต้องยื่นเรื่องใดๆ

2. การพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย

เป็นการพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษเป็นรายบุคคล ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ และผลจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับพระบรมราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริย์

ใครมีสิทธิยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย

ผู้มีสิทธิยื่นเรื่องราวทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย ประกอบด้วย

  • ผู้ต้องโทษซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว
  • ผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เช่น พ่อแม่ ลูก หรือคู่สมรส
  • สถานทูต (กรณีผู้ต้องโทษเป็นชาวต่างชาติ)

ทั้งนี้ ทนายความไม่ถือว่าเป็นผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องในการยื่นฎีกาฯ

ขอพระราชทานอภัยโทษ ทำอย่างไร
เปิดหลักเกณฑ์ ขอพระราชทานอภัยโทษ ทำอย่างไร ‘ทักษิณ’ มีสิทธิไหม

ยื่นฎีกาได้เมื่อไหร่

ผู้ต้องโทษกรณีทั่วไป สามารถยื่นได้ทันทีเมื่อคดีถึงที่สุด ส่วนผู้ต้องโทษประหารชีวิต ต้องยื่นภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุด

ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย

1. ผู้ต้องโทษหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องสามารถยื่นเรื่องราวผ่านหน่วยงานต่างๆ ได้ เช่น เรือนจำ/ทัณฑสถาน, กระทรวงยุติธรรม, สำนักราชเลขาธิการ หรือกระทรวงการต่างประเทศ (สำหรับชาวต่างชาติ)

2. ไม่ว่าจะยื่นเรื่องผ่านหน่วยงานใด ฎีกาทุกเรื่องจะถูกส่งไปยังเรือนจำหรือทัณฑสถานที่ควบคุมตัวผู้ต้องโทษ เพื่อดำเนินการสอบสวนและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3. เมื่อรวบรวมเอกสารครบถ้วน กรมราชทัณฑ์จะเสนอเรื่องและความเห็นไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อลงนาม

4. เรื่องจะถูกส่งผ่านสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสำนักราชเลขาธิการ เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลฯ ให้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย

5. เมื่อมีพระบรมราชวินิจฉัยแล้ว ผลของฎีกาจะถูกส่งกลับมายังกรมราชทัณฑ์ เพื่อแจ้งให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน และผู้ยื่นเรื่องราวทราบต่อไป

ผลของการพระราชทานอภัยโทษ

กรณีอภัยโทษเด็ดขาดโดยไม่มีเงื่อนไข ให้หยุดการบังคับโทษทันที หากบังคับโทษไปบ้างแล้วก็ให้ปล่อยตัว ถ้าเป็นโทษปรับที่ชำระไปแล้ว ให้คืนค่าปรับทั้งหมด กรณีเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาหรือลดโทษ ให้บังคับโทษที่ยังเหลืออยู่ต่อไปตามที่ได้รับการลดโทษ

ทั้งนี้ การได้รับพระราชทานอภัยโทษ ไม่ได้ทำให้ผู้รับพ้นความรับผิดในการคืนทรัพย์สิน ใช้ราคาทรัพย์สิน หรือจ่ายค่าทดแทนตามคำพิพากษาในทางแพ่ง

เท่ากับว่า พระราชทานอภัยโทษ ยกโทษให้ทางอาญา แต่ไม่ยกโทษทางแพ่ง

อ้างอิง: กรมราชทัณฑ์

ทักษิณ ชินวัตร ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่ 2

ความคืบหน้ากรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร ยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเป็นครั้งที่ 2 ล่าสุด พล.ต.ท. รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาข้อกฎหมาย หลังจากเรื่องดังกล่าวถูกส่งกลับมาจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) โดยคณะกรรมการชุดนี้จะใช้เวลาประมาณ 3 วัน เพื่อตรวจสอบว่าสามารถดำเนินการตามคำขอได้หรือไม่ ก่อนเสนอเรื่องกลับไปยัง สลค. อีกครั้ง

การยื่นขอพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากศาลฎีกาฯ มีคำสั่งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ให้จำคุกนายทักษิณต่อไปอีก 1 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่า พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนก่อน ได้มีความเห็นให้ “ยกฎีกา” โดยอ้างอิงตามแนวคำสั่งของศาลฎีกา ขณะนี้กระบวนการทั้งหมดจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาทางกฎหมายของคณะกรรมการชุดใหม่ที่กระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งขึ้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เกิดอะไรขึ้นบนรถไฟฟ้า MRT สีลม? เปิดคลิปไวรัลกลุ่มผู้โดยสารนั่งล้อมวงบนพื้นรถไฟฟ้า ชาวเน็ตวิจารณ์หนักถึงความไม่เหมาะสม จี้หน่วยงานดูแล ข่าว

นี่ MRT หรือตลาดนัด? กลุ่มผู้โดยสารนั่งพื้น ไม่สนสายตาใคร เมินชาวเน็ตถ่ายคลิป

33 นาที ที่แล้ว
หมอกวาง เผย ลงทุนกับหมอในคลินิกเยอะมาแต่กลับถูกเทงาน ลาออกไม่แจ้ง ข่าว

หมอกวาง เผย หมอ 4 คนลาออกไม่บอก ไม่เคยเจอในชีวิต ทั้งที่ลงทุนให้เยอะมาก

36 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“พระมหาอุเทน” โต้ “แพรรี่” อ้างถูกตัดคลิป-อีกฝ่ายเริ่มก่อน ยันไม่ได้เหยียดเพศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แปลเพลง The Life of a Showgirl เนื้อเพลงไทย Taylor Swift เพลง

แปลเพลง The Life of a Showgirl เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเอกสารลับสะเทือนการเมือง ก.ยุติธรรม เสนอความเห็นตีตกคำร้องขออภัยโทษครั้งที่ 2 ของทักษิณ ชี้ติดเงื่อนไขคำสั่งศาลฎีกาและกฎหมายห้ามยื่นซ้ำ ล่าสุดเรื่องถูกตีกลับให้ รมว.คนปัจจุบันทบทวน ข่าวการเมือง

เอกสารลับหลุด! “ทวี” เคยลงนามชง ยกฎีกา อภัยโทษ “ทักษิณ” รอบ 2

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลตรวจครีมกันแดด 20 ยี่ห้อดัง ค่า SPF ไม่ตรงปก เช็กด่วน 16 ตัวไหนบ้าง ข่าวต่างประเทศ

ผลตรวจครีมกันแดด 20 ยี่ห้อดัง ค่า SPF ไม่ตรงปก เช็กด่วน 16 ตัวไหนบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เม พรีมายา เชิญหุ้นส่วนเจอโหนกระแส ประเชิญหน้าเหยื่อเพียบ บันเทิง

เม พรีมายา ท้าเผชิญหน้าโหนกระแส เคลียร์ดราม่า ลั่น คู่กรณีพร้อมเจอเพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็กหญิงวัย 16 เดือน เดินตามแมว พลัดตกหม้อต้มนมในอินเดียเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คืนนี้ 3 ต.ค. 68 หวยลาวพัฒนา ออกรางวัลตามปกติ นักเสี่ยงโชคเตรียมลุ้นผลตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป พร้อมส่องสถิติเลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในวันศุกร์ย้อนหลัง หวยลาว

ลุ้นผลหวยลาววันนี้ 3/10/68 เปิดสถิติหวยออกวันศุกร์ เลขไหนมาบ่อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำความรู้จัก พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ ประวัติ พระนักเขียน-นักเทศน์บนโลกออนไลน์ กลายเป็นกล่าวถึงอีกครั้งหลังเกิดประเด็นร้อนวิจารณ์ แพรรี่ ไพรวัลย์ จนกลายเป็นข้อถกเถียงเรื่องความเหมาะสม ข่าว

ประวัติ “พระมหาอุเทน” พระนักเทศน์สายวิปัสสนา จบเปรียญธรรม 9 ประโยค

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วัชระ” ยื่นสอบ “วันนอร์” ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง ปมยืมตัว “ผู้กองแคท”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แพรรี่&quot; ฟาด &quot;พระมหาอุเทน&quot; ยันบวชสมเกียรติ แนะควรตัดพวงขลำออก มีไปก็ไม่ได้ใช้ ข่าว

“แพรรี่” ฟาด “พระมหาอุเทน” ยันบวชสมเกียรติ แนะควรตัดพวงขลำออก มีไปก็ไม่ได้ใช้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วัดชนะสงครามฯ ออกหนังสือตักเตือนพระมหาอุเทนปมใช้คำหยาบด่าฆราวาส ข่าว

วัดชนะสงคราม สั่งห้าม พระมหาอุเทน ใช้คำหยาบคายด่าคน เคยเตือนแล้วแต่ยังทำซ้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.จตุรงค์ สวน พระมหาอุเทน หลังถูกด่ากะเทยแก่ ข่าว

เดือด! พระมหาอุเทน ด่า จตุรงค์ กะเทยเฒ่า-หมูถูกน้ำร้อน ถูกสวนแรง ‘ชายแท้จ้องด่าคน’

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แปลเพลง Wood เนื้อเพลงไทย Taylor Swift เพลง

แปลเพลง Wood เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นักแสดงชาวอังกฤษ บินข้ามโลกถึงไทย มอบอาหาร-โซลาร์เซลล์ให้ ตชด.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Dermatige Aesthetics ชี้แจงได้รับเชิญกระชั้นชิด ยันพร้อมชี้แจงความจริงพร้อมหลักฐานในเทปถัดไป วอนสังคมอย่าฟังความข้างเดียว พร้อมสงวนสิทธิ์ดำเนินคดี ข่าว

คลินิกคู่กรณี “เม พรีมายา” แถลงการณ์โต้! แจงเหตุไม่ไปออก “โหนกระแส”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เตือนภัย หญิงท้อง 5 เดือนดูดพอตทางจมูก ปอดไหม้ ต้องตัดออก 40%

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพลง

แปลเพลง The Fate of Ophelia เนื้อเพลงไทย Taylor Swift

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ดร.เอ้ สุชัชวีร์&quot; เปิดตัว &quot;พรรคไทยก้าวใหม่&quot; ชูนโยบาย &quot;ธนู 4 ดอก&quot; หวังฟื้นประเทศ ข่าว

“ดร.เอ้ สุชัชวีร์” เปิดตัว “พรรคไทยก้าวใหม่” ชูนโยบาย “ธนู 4 ดอก” หวังฟื้นประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย ประเดิมสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา ที่แรก ยาว 5.1 กิโลฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจต้อง &quot;โสด&quot; จริงหรือไม่? ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วว่ากฎดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย สรุปคดีและเหตุผลที่นี่ ข่าว

สอบผ่านทุกอย่าง แต่ตกเพราะ “ไม่โสด” ศาลชี้ขาด กฎรับสมัคร นสต. ขัดต่อกฎหมาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สามี รมต.ภูมิใจไทย ถือหุ้นใหญ่ 88TH หุ้น IPO ที่เปิดตัว พุ่ง 120%

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเหยียดรปภ. พาครอบครัวกินบุฟเฟต์หรู เจอทัวร์ลงยับ ข่าว

หนุ่มเจอรปภ. พาลูก-เมียกินบุฟเฟต์หรู ลั่น ความพรีเมี่ยมหาย ทัวร์ลงยับ อย่าดูถูกอาชีพ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปขั้นตอน ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ผู้ประสบภัยชายแดน ไทย-กัมพูชา สูงสุด 5,000 บาท ใครมีสิทธิ์บ้าง? ต้องใช้เอกสารอะไร ยื่นเรื่องที่ไหน พร้อมช่องทางตรวจสอบสิทธิ์ เศรษฐกิจ

วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยาภัยชายแดน ไทย-กัมพูชา ล็อตแรกเข้า 6-7 ต.ค. นี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ต.ค. 2568 10:30 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 10:04 น.
187
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การบริหารเงินทุน

บริหารเงินทุนให้ธุรกิจเติบโตง่าย ๆ ด้วยทริคสำรองเงินจากมือโปร

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568
เกิดอะไรขึ้นบนรถไฟฟ้า MRT สีลม? เปิดคลิปไวรัลกลุ่มผู้โดยสารนั่งล้อมวงบนพื้นรถไฟฟ้า ชาวเน็ตวิจารณ์หนักถึงความไม่เหมาะสม จี้หน่วยงานดูแล

นี่ MRT หรือตลาดนัด? กลุ่มผู้โดยสารนั่งพื้น ไม่สนสายตาใคร เมินชาวเน็ตถ่ายคลิป

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568
หมอกวาง เผย ลงทุนกับหมอในคลินิกเยอะมาแต่กลับถูกเทงาน ลาออกไม่แจ้ง

หมอกวาง เผย หมอ 4 คนลาออกไม่บอก ไม่เคยเจอในชีวิต ทั้งที่ลงทุนให้เยอะมาก

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568

“พระมหาอุเทน” โต้ “แพรรี่” อ้างถูกตัดคลิป-อีกฝ่ายเริ่มก่อน ยันไม่ได้เหยียดเพศ

เผยแพร่: 3 ตุลาคม 2568
Back to top button