ตีกลับ “ทักษิณ” ยื่นทูลเกล้าขออภัยโทษ สั่งพิจารณาข้อกฎหมาย 3 วัน
รมว.ยุติธรรม เผย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตีกลับ ทักษิณ ยื่นทูลเกล้าขออภัยโทษรอบ 2 ต้องดูเรื่องข้อกฎหมายค่อยประมวลอีกครั้ง
พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว จากกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีที่ขณะนี้ถูกคุมขังอยู้เรือนจำคลองเปรม ได้ยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่ 2 นั้น
พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า เรื่องนี้ทราบว่า รมว.ยุติธรรม คนเก่าได้มีการเสนอไปที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แต่ตอนนี้เรื่องได้กลับมาที่กระทรวงยุติธรรมแล้ว ซึ่งตนก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณา โดยมอบหมายให้ นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม ไปตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อช่วยดูเรื่องข้อกฎหมาย และคอยให้ประมวลเรื่องเสนอขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนจะสรุปว่าสามารถขอได้หรือไม่นั้น ตนขอให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการอีกครั้งหนึ่งก่อน ซึ่งตนให้เวลา 3 วัน ก็น่าจะประมาณวันศุกร์ที่ 3 ต.ค. หรือวันจันทร์ที่ 6 ต.ค. จึงจะมีการรายงานมาให้ตนทราบอีกครั้ง แล้วค่อยนำเสนอกลับไปใหม่ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
สำหรับเหตุผลที่เรื่องกลับมากระทรวงฯ ทราบว่าให้เรื่องกลับมาที่ รมว.ยธ. คนใหม่ เพื่อให้ รมว.ยธ. คนใหม่มีความเห็นแล้วค่อยเสนอกลับขึ้นไปที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ทักษิณ” ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย เรื่องผ่าน ยธ. แล้ว
- ทนายโพสต์ซึ้ง “ทักษิณ” ยิ้มคุยกับลูก เป็นภาพที่น่ารัก เชื่อหลายคนคิดถึง
- ด่วน! สั่งเด้งแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เซ่นคดี “ทักษิณ” ชั้น 14
ติดตาม The Thaiger บน Google News: