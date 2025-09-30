หอประชุมโรงเรียนอินโดฯถล่ม ตาย 1 ศพ เจ็บ 79 หวั่นมีนักเรียนติดใต้ซาก
หอประชุมโรงเรียนอินโดนีเซียถล่ม ขณะที่นักเรียนกำลังร่วมประกอบพิธีศาสนา เสียชีวิต 1 ศพ บาดเจ็บเกือบ 80 ราย หวั่นมีนักเรียนติดใต้ซาก
เมื่อวันที่ 30 กันยายน สำนักข่าว CNA รายงานว่าเกิดเหตุหอประชุมของโรงเรียนในประเทศอินโดนีเซียถล่มเขตซิโดอาร์โจ ในชวาตะวันออก เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ บาดเจ็บแล้วอย่างน้อย 79 ราย
อาคารดังกล่าวเป็นอาคารหลายชั้น ซึ่งในช่วงเวลาเกิดเหตุนั้นมีนักเรียนกว่าร้อยคนกำลังร่วมประกอบพิธีทางศาสนา โดยทางการกำลังเร่งทำงานกับกู้ภัยเพื่อตรวจสอบว่ายังมีนักเรียนติดอยู่ในอาคารกี่คน
ขณะที่หนึ่งในคณะกรรมการโรงเรียนให้สัมภาษณ์ว่าอาคารถล่มลงมา หลังจากทีทางคนงานเทคอนกรีตในการก่อสร้างต่อเติมชั้น 3 ซึ่งทางโรงเรียนวางแผนว่าจะใช้ชั้นบนเป็นห้องเรียนและสถานที่จัดกิจกรรม อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยเพิ่มเติมว่าสาเหตุอาคารถล่มลงมาจากอะไร
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลูกชายเดือด เจอผู้รับเหมาหัวเราะร่า หลังเหตุอาคารถล่ม ทั้งที่แม่เกือบเอาชีวิตไม่รอด
- นักเรียนอินโดฯ เกือบ 1,000 คน ป่วยอาหารเป็นพิษ เหตุทำตั้งแต่เช้ามืด เสิร์ฟอีกทีเที่ยงวัน
- อัปเดตโครงสร้างอาคารถล่ม โรงงานปราจีนบุรี ซากปูนทับร่างดับสลด 5 ศพ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: