เด็กหญิงจีน วัย 14 ถูกรุมตบ ถอดเสื้อผ้า-ไถเงินแม่ คนก่อเหตุโดนแค่ เข้าศึกษาดัดสันดาน

จีนเดือด! ปัญหาบูลลี่ในโรงเรียนบานปลาย ประชาชนประท้วง “โทษเบาไป” ถูกตำรวจใช้ “รถขนหมู” ขนตัว ขณะที่บางโรงเรียนเริ่มใช้ AI ดักฟังเสียงเด็กร้องขอความช่วยเหลือ

สถานการณ์การกลั่นแกล้ง (บูลลี่) อย่างรุนแรงในโรงเรียนทั่วประเทศจีนกำลังกลายเป็นปัญหาสังคม สร้างความไม่พอใจในหมู่ประชาชนเป็นอย่างมาก หลังจากมีคลิปการรุมทำร้ายถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง แม้รัฐบาลจะเพิ่งผ่านกฎหมายใหม่เพื่อจัดการปัญหานี้ แต่ประชาชนกลับมองว่าบทลงโทษยังคงเบาเกินไป จนนำไปสู่การประท้วง

ล่าสุดเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากคลิปนักเรียนหญิงมัธยมต้นในเมืองอู๋โจว ถูกกลุ่มเพื่อนนักเรียนหญิงด้วยกันดึงผมและตบหน้าถึง 17 ครั้ง ซึ่งทางการท้องถิ่นได้สั่งลงโทษผู้ก่อเหตุ 9 คน เพียงแค่การนำเข้าสู่กระบวนการศึกษาดัดสันดานเท่านั้น

ความไม่พอใจของประชาชนปะทุขึ้นอย่างรุนแรงในกรณีล่าสุดที่เมืองเจียงโหยว มณฑลเสฉวน เมื่อเด็กหญิงวัย 14 ปี ซึ่งมีพ่อแม่เป็นผู้พิการ ถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้าย ถอดเสื้อผ้า และบังคับให้โอนเงินช่วยเหลือคนพิการของแม่ไปให้

หลังจากทางการประกาศบทลงโทษผู้ก่อเหตุเป็นเพียงการกักขังและเข้าอบรม ประชาชนจำนวนมากที่ไม่พอใจได้ออกมารวมตัวประท้วง จนถูกเจ้าหน้าที่เข้าสลายการชุมนุม โดยมีภาพและคลิปที่น่าตกใจเผยให้เห็นว่า ผู้ประท้วงบางส่วนถูกต้อนขึ้นรถที่ใช้สำหรับขนส่งหมู ซึ่งคลิปดังกล่าวถูกลบออกจากโลกออนไลน์ของจีนอย่างรวดเร็ว

ภาพจากคลิปวิดีโอการรุมทำร้ายนักเรียนในประเทศจีน
ภาพจาก: yomiuri

ท่ามกลางปัญหาที่ทวีความรุนแรง หลายฝ่ายได้เริ่มนำเสนอและทดลองแนวทางแก้ไขใหม่ ๆ เช่น

  • ใช้ AI ตรวจจับสัญญาณ SOS: โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองเซี่ยเหมิน ได้ติดตั้งระบบ AI กว่า 3,000 ตัวทั่วโรงเรียน เพื่อดักฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือ เช่น “ช่วยด้วย” หรือ “อย่าตีนะ” ทำให้ครูสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว
  • ใช้กฎหมายบังคับชดเชย: นักกฎหมายบางส่วนเสนอว่า ควรมีการสร้างระบบให้ผู้กระทำผิดต้อง จ่ายค่าชดเชยแก่ผู้เสียหาย เพื่อเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการยับยั้งและสร้างความรับผิดชอบ

ปัญหาการกลั่นแกล้งในจีนยังถูกมองว่ามีรากฐานมาจากปัญหาเด็กที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังในพื้นที่ชนบท ซึ่งพ่อแม่ต้องเดินทางไปทำงานในเมืองใหญ่ ทำให้เด็ก ๆ ขาดการดูแลและมักจะตกเป็นทั้งผู้กระทำและเหยื่อของความรุนแรง

ที่มา: Livedoor

