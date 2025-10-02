ห้ะ! หนุ่มมาเลย์นอกใจเมียช่วงพักฟื้นหลังคลอด ไปแอบแซ่บกับ “พ่อตา” ตัวเอง
เรื่องราวชวดปวดหัว เมื่อหนุ่มชาวมาเลเซียโพสต์สารภาพ นอกใจภรรยาที่อยู่ในช่วงพักฟื้นหลังคลอดลูก แต่ว่าชู้ของเขาคือ “พ่อตา” ตัวเอง
เรื่องราวนี้ถูกโพสต์และเผยแพร่ในเพจเฟซบุ๊ก Kisah Rumah Tangga (เรื่องราวครอบครัว) โดยเจ้าตัวกล่าวว่า เขาได้นอกใจภรรยาในช่วงที่เธอกำลังพักฟื้นหลังคลอดลูกคนแรก และไปพักอยู่ที่บ้านพ่อแม่ของเธอ
เขาเล่าว่า พ่อตาของเขาขอให้ช่วยทำความสะอาดบ้านก่อนที่ผู้เช่าใหม่จะย้ายเข้ามา ในระหว่างที่ทำความสะอาด เขาได้ถอดเสื้อออกเนื่องจากเหงื่อออกและรู้สึกร้อน แต่นั่นทำให้พ่อตาของเขาถูกใจเป็นอย่างมาก ถึงสิ่งที่ได้เห็นตรงหน้า
เขาเล่าต่อว่า พ่อตาของเขาเริ่มสัมผัสร่างกายของเขา และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการกระทำที่ไม่เหมาะสม โดยบอกว่า “ผมพยายามจะผลักท่านออกไป แต่ผมไม่ได้มีเพศสัมพันธ์มา 5 เดือนแล้ว ถ้าคุณเข้าใจความหมายของผม”
ชายคนนี้อ้างว่าจนถึงขณะที่โพสต์ เขามีเพศสัมพันธ์กับพ่อตามาแล้ว 3 ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเริ่มต้นจากพ่อตาเอง ด้วยความอับอายและความรู้สึกผิด เขาจึงถามพ่อตาว่าการกระทำแบบนี้เป็นเรื่องปกติและยอมรับได้หรือไม่ ซึ่งพ่อตาตอบกลับว่า “อย่ารู้สึกผิดเลย มันเป็นเรื่องปกติ!”
แม้จะมีความกลัวและความรู้สึกผิด แต่เขายอมรับว่าสนุกกับช่วงเวลาที่ได้มีเพศสัมพันธ์กับพ่อตา แต่ก็กังวลว่าตัวเองจะถูกจัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม LGBTQ+ หรือไม่ เขาได้แชร์ปัญหาความสับสนของตัวเองเพื่อหวังจะหาวิธีหลุดพ้นจากวงจรนี้
อ้างอิง : worldofbuzz.com
