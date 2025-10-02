ข่าวต่างประเทศ

พ่อเลี้ยง รับสารภาพ ขืนใจเด็กสาวทุกวัน กว่า 3,600 ครั้ง จนตั้งท้องแค่ตอนอายุ 12 ปี

พ่อเลี้ยงสหรัฐฯ สารภาพข่มขืนเด็กหญิงกว่า 3,600 ครั้ง จนตั้งท้องตอนอายุ 12 ปี พร้อมแฉความล้มเหลวของหน่วยงานรัฐที่รับรู้แต่กลับเพิกเฉย

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานคดีสะเทือนขวัญจากรัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา เมื่อ นายโรเจอร์ แบร์ริโอลต์ วัย 64 ปี พ่ออุปถัมภ์ ได้ยอมรับสารภาพผิดในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงในความดูแลของตนนานนับทศวรรษ รวมแล้วประมาณ 3,600 ครั้ง จนเธอตั้งครรภ์ตั้งแต่อายุเพียง 12 ปี เขาถูกตัดสินให้รับโทษจำคุก 5 ปี และตามด้วยการคุมประพฤติอีก 20 ปี

ขณะที่ นางดาร์ลีน แบร์ริโอลต์ ภรรยาของเขา ก็กำลังเผชิญข้อหาประมาทเลินเล่อที่รู้เห็นเป็นใจแต่ไม่เคยเข้าหยุดยั้งการกระทำดังกล่าว

นายโรเจอร์ แบร์ริโอลต์ ผู้กระทำความผิด
ภาพจาก: The U.S. Sun

เรื่องราวโศกนาฏกรรม นรกในบ้านอุปถัมภ์

เหยื่อในคดีนี้ซึ่งใช้ชื่อสมมติว่า “คริสตัล” ได้เข้ามาอยู่ในความดูแลของครอบครัวแบร์ริโอลต์ในปี 2548 ขณะอายุได้ 10 ขวบ หลังจากแม่บุญธรรมคนก่อนย้ายบ้านไป แต่มีรายงานว่ากรมเด็กและครอบครัว (DCF) ของรัฐคอนเนตทิคัตไม่ทราบเรื่องนี้และขาดการติดต่อกับคริสตัลไปนานถึงหนึ่งปีเต็ม การล่วงละเมิดได้เกิดขึ้นทุกวัน ในสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงในรถบ้าน โดยเธอให้การกับตำรวจว่ากิจวัตรตอนเช้าของเธอคือการทำกาแฟและขนมปังปิ้งให้นายโรเจอร์ก่อนที่จะถูกล่วงละเมิด คริสตัลเล่าว่า “ฉันร้องไห้แค่สองครั้งแรกที่ถูกข่มขืน แต่หลังจากนั้นฉันก็นอนนิ่ง ๆ”

โศกนาฏกรรมเลวร้ายลงเมื่อเธอตั้งครรภ์ตอนอายุ 12 ปี และให้กำเนิดลูกของนายโรเจอร์เมื่ออายุ 13 ปี แต่ก็ยังคงถูกบังคับให้อาศัยอยู่ในบ้านของนายโรเจอร์ต่อไปอีกถึง 8 ปี ที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือ ในระหว่างที่อาศัยอยู่ที่นั่น คริสตัลต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเป็นเงินกว่า 23,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 740,000 บาท) ให้กับครอบครัวแบร์ริโอลต์ด้วย

คริสตัล เหยื่อผู้เคราะห์ร้าย
ภาพจาก: The U.S. Sun

ความล้มเหลวของหน่วยงานคุ้มครองเด็ก

คดีนี้ได้เผยให้เห็นถึงความล้มเหลวที่น่าตกใจของกรมเด็กและครอบครัว (DCF) ซึ่งขณะนี้กำลังถูกคริสตัลฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 30 ล้านดอลลาร์ (กว่า 9.7 ร้อยล้านบาท) รายงานของรัฐยอมรับว่ามีโอกาสที่พลาดไป ในการช่วยเหลือคริสตัลหลายครั้ง โดย DCF เพิ่งทราบว่าคริสตัลอยู่กับครอบครัวแบร์ริโอลต์ หลังจากได้รับแจ้งว่านายโรเจอร์กำลังถูกสอบสวนในคดีล่วงละเมิดทางเพศอีกคดีหนึ่ง

แต่ถึงแม้ DCF จะทราบว่าคริสตัลตั้งครรภ์ตอนอายุ 12 ปีและสงสัยว่านายโรเจอร์เป็นพ่อของเด็ก ก็ยังอนุญาตให้เธออาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นต่อไป นอกจากนี้ DCF ยังได้รับหลักฐานเป็นข้อความที่นายโรเจอร์ส่งหาคริสตัลว่า “พ่อรักหนูนะ” จากศาลครอบครัว แต่กลับไม่ได้แจ้งเรื่องต่อไปยังตำรวจ

สู่กระบวนการยุติธรรม

คริสตัลได้ตัดสินใจเข้าแจ้งความในปี 2566 ซึ่งนำไปสู่การจับกุมสองสามีภรรยาแบร์ริโอลต์ โดยมีหลานชายของนายโรเจอร์เองเป็นพยานยืนยันเรื่องการล่วงละเมิด โดยบรรยายพฤติกรรมของลุงว่าน่าขยะแขยง ด้าน นายเนท บาร์เบอร์ ทนายความของคริสตัล เรียกคดีนี้ว่าเป็นคดีล่วงละเมิดทางเพศที่เลวร้ายที่สุดที่เคยเห็นมา พร้อมตั้งคำถามว่า เด็กหญิงอายุ 12 ปีตั้งครรภ์ได้อย่างไร โดยที่ไม่มีใครทำอะไรเลยหรือ แม้จะเผชิญกับฝันร้ายมาอย่างยาวนาน แต่คริสตัลยืนยันว่าลูกสาวของเธอคือเหตุผลที่ทำให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไป โดยกล่าวว่า “ถ้าไม่ใช่เพราะเขา ฉันคงไม่อยู่ที่นี่”

ที่มา: THE U.S. SUN

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

