ปรับชาวเขมรถ่อย ทำตัวป่วนเที่ยวบิน ราดน้ำใส่หัว จนท.สายการบินมาเลฯ
ชาวเขมรถ่อย ราดน้ำใส่หัว จนท.สายการบินมาเลเซีย หลังทำตัวป่วนเที่ยวบิน ชาวเขมรโบ้ยไม่ใช่คนเขมร แต่สำนักข่าวท้องถิ่นยืนยันเป็นคนเขมรจริง
กลายเป็นประเด็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์หลังจากที่ผู้ใช้ TikTok ได้โพสต์คลิปชาวกัมพูชาเอาน้ำราดหัวชาวมาเลเซีย พร้อมเขียนข้อความอธิบายว่า “เที่ยวบิน บาติกแอร์มาเลเซีย เส้นทางฮ่องกง–กัวลาลัมเปอร์ เที่ยวบินที่ OD606 เขาได้พูดจาหยาบคายใส่พนักงานต้อนรับบนเครื่อง โดยมีเจตนาจะยั่วยุให้โกรธและรบกวนความสงบเรียบร้อยระหว่างการบิน” ซึ่งในคลิปยังเขียนข้อความอีกว่า “ชาวกัมพูชาเสียมารยาท”
อย่างไรก็ตามคอมเม้นท์ชาวกัมพูชาพยายามปฏิเสธว่าบุคคลดังกล่าวไม่ใช่คนกัมพูชา แต่เป็นคนจีน ทั้งนี้อ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ที่ถูกราดน้ำใส่ ระบุว่าบุคคลดังกล่าวถือพาสปอร์ตกัมพูชา
ทั้งนี้สำนักข่าว FreeMalaysiaToday รายงานว่า ศาลสั่งปรับเงินนาย ลิน เว่ยดา วัย 42 ปี ชาวกัมพูชา เป็นเงินเกือบ 7,000 บาท (900 ริงกิตมาเลเซีย) โดยมีล่ามศาลอ่านข้อกล่าวหาเป็นภาษาจีนกลางให้ฟัง หลังฐานความผิดใช้ความรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสายการบินบาติกแอร์ ภายในสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ เมื่อเวลา 19.50 น. วันที่ 28 ก.ย. 68
อย่างไรก็ตามในเนื้อไม่ได้ระบุชัดเจนว่าบุคคลดังกล่าวมีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่เรื่องอะไร เบื้องต้นระบุว่าชายกัมพูชาคนดังกล่าวจ่ายเงินค่าปรับเรียบร้อยแล้ว
