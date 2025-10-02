จับได้แล้ว พ่อค้ายารายใหญ่ บงการไลฟ์สดฆ่าข่มขืน 3 หญิงอาร์เจน
ตำรวจเปรู สามารถจับกุม ลิตเติล เจ พ่อค้ายารายใหญ่ เอี่ยวคดีสะเทือนขวัญ บงการไลฟ์สดฆ่าข่มขืน ทรมาน 3 หญิงอาร์เจนตินา
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม สำนักข่าว TheMirror รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุม “ลิตเติล เจ” ผู้ต้องสงสัยหลักซึ่งอยู่เบื้องหลังเหตุหญิงอาร์เจนตินา 3 คน ได้แก่ ลารา กุแตร์เรส วัย 15 ปี, เบรนดา เดล คาสิติโล วัย 20 ปี และ โมเรนา เวอร์ดี วัย 21 ปี ถูกฆ่าข่มขืนและทรมาน และไลฟ์สดผ่าน TikTok ซึ่งตำรวจระบุว่ามีคนชมวินาทีเหี้ยม 45 คน เพื่อเป็นการแก้แค้นหลังจากที่เขากล่าวหาว่าพวกเธอขโมยยาเสพติด
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมนาย โทนี แจนเซน วัลเวอร์เด วิโทเรียนโน หรือ ลิตเติล เจ ได้ที่ชายแดนเปรู โดยชายคนดังกล่าวได้ซ่อนอยู่ท้ายรถบรรทุก แต่ไม่รอดถูกจับกุมในที่สุด
ขณะที่โฆษกตำรวจแห่งชาติเปรูระบุว่า จากการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็วระหว่างอาร์เจนตินาและเปรู พวกเขาสามารถจับกุม ลิตเติล เจ ซึ่งผู้ต้องหาตามหมายแดงจาก องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (Interpol) ในคดีฆาตกรรมสามศพในบัวโนสไอเรส
โดยตำรวจระบุว่าลิตเติลเจเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุสยดสยองในครั้งนี้ ซึ่งเขาออกอุบายเหยื่อว่าเขาจะจ่ายเงินเกือบ 1 หมื่นบาท (300 ดอลลาร์สหรัฐฯ) เพื่อให้พวกเธอไปร่วมปาร์ตี้ ก่อนจะลวงไปก่อเหตุในที่สุด นอกจากนี้ตำรวจยังยืนยันด้วยว่าพวกเขาจับกุมผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ได้แล้วมากกว่าครึ่ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อาร์เจนตินาประท้วง เรียกร้องความเป็นธรรม 3 สาว เหยื่อไลฟ์สดฆ่าข่มขืน
- สามสาวอาร์เจนตินา ถูกฆ่าข่มขืน ไลฟ์สดทรมาน แก้แค้นขโมยยาเสพติด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: