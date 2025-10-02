พบศพหญิงอังกฤษตายคาโรงแรมในบาหลี คาดคุมอาหารสุดโต่ง กินแต่ผลไม้จนน้ำหนักเหลือ 22 กก.
เจ้าหน้าที่พบศพหญิงชาวอังกฤษวัย 27 ปี เสียชีวิตอยู่ภายในโรงแรมในบาหลี คาดสาเหตุเป็นเพราะภาวะขาดอาหาร หลังกินแต่ผลไม้ จนน้ำหนักเหลือ 22 กก.
เกิดโศกนาฏกรรมสุดเศร้า เมื่อ คารอลินา คริซแซก อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยลีดส์ เชื้อสายโปแลนด์ ถูกพบเสียชีวิตในห้องพักโรงแรมที่บาหลี หลังจากน้ำหนักตัวลดลงอย่างรุนแรงจนเหลือเพียงแค่ราวๆ 22 กิโลกรัมเท่านั้น เนื่องจากการควบคุมอาหารแบบสุดโต่งที่เรียกว่า “Fruitarian” (กินแต่ผลไม้ดิบ) ที่เธอเริ่มทำตั้งแต่อายุ 19 ปี
คารอลินาเริ่มทำตามแผนการกินอาหารสุดขั้วนี้ เพราะหมกมุ่นอยู่กับภาพลักษณ์ร่างกายและแนวคิดการกินอาหารที่ “สะอาด” (clean eating) เธอเดินทางมาบาหลีในปี 2024 แต่สุขภาพของเธอย่ำแย่มาก จนแทบจะไม่สามารถทรงตัว หรือพลิกตัวบนเตียงได้
เมื่อเดือนธันวาคม ขณะที่เธอเช็กอินเข้าพักที่รีสอร์ต Sumberkima Hill พนักงานถึงกับตกใจกับรูปลักษณ์ที่ผอมแห้งของเธอ โดยมีดวงตาที่ลึกโบ๋และเห็นไหปลาร้าชัดเจน รายงานจาก The Cut เปิดเผยว่า เธออ่อนแอมากจนพนักงานต้อนรับต้องช่วยพยุงเธอไปยังห้องพัก เพราะเธอไม่สามารถรับน้ำหนักตัวเองได้
เมื่อถูกถามว่าจะเรียกร้องแพทย์ให้หรือไม่ คารอลินาปฏิเสธอย่างหนักแน่น และสั่งให้พนักงานโรงแรมจัดหาแต่ผลไม้เท่านั้น และนำอาหารมาส่งที่ประตูห้อง โดยทาง เบอร์นาร์ด ฮูเดอโพห์ล ผู้จัดการรีสอร์ตกล่าวว่าเขาไม่ได้แปลกใจกับคำขอเหล่านี้ เนื่องจากบาหลีมีชื่อเสียงด้านการใช้ชีวิตแบบรักสุขภาพ
คารอลินาแทบไม่กล้าออกจากห้องในหลายวันต่อมา แม้พนักงานจะมาส่งผลไม้ให้เธอเป็นประจำ สามวันหลังจากนั้น ทางรีสอร์ตได้รับโทรศัพท์จากคนรู้จักของคารอลินา ซึ่งเป็นเจ้าของคาเฟ่วีแกนในอูบุด ที่เป็นกังวลเพราะติดต่อเธอไม่ได้ เมื่อพนักงานเข้าไปตรวจสอบ พวกเขาก็พบร่างที่ไร้ชีวิตของเธอในห้องพัก
เอมิเลีย (นามสมมติ) ซึ่งเป็นอดีตผู้ที่ควบคุมอาหารแบบ Fruitarian และรู้จักกับคารอลินาในโลกออนไลน์ เปิดเผยว่า ในขณะที่เธอเสียชีวิต คารอลินาต่อสู้กับภาวะกระดูกพรุนขั้นรุนแรง และภาวะขาดอัลบูมิน ซึ่งทำให้เธอมีอาการบวมที่เท้า
คารอลินาเริ่มต้นความหลงใหลในอาหารวีแกนและโยคะขณะเรียนที่มหาวิทยาลัยลีดส์ และเริ่มโพสต์ภาพอาหารเพื่อสุขภาพบน Instagram ซึ่งผู้ติดตามมักจะเข้ามาชม “คอและไหปลาร้าที่สวยงาม” ของเธอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยิ่งตอกย้ำความหมกมุ่นในรูปลักษณ์ของเธอ
เพื่อนของคารอลินากล่าวว่า “เธอต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์และจิตวิทยาอย่างเร่งด่วน แต่ชุมชนออนไลน์กลับให้คุณค่ากับพฤติกรรมของเธอมากกว่า” แม้พ่อแม่จะเคยเรียกร้องให้เธอกลับไปรักษาอาการผิดปกติทางการกิน แต่เธอก็ยังคงยึดมั่นในอาหารวีแกนดิบ และสุดท้ายเธอก็เสียชีวิตในบาหลี ซึ่งเป็นสถานที่ที่เธอตั้งใจจะมาพบปะกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์
