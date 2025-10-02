ข่าวต่างประเทศ

นางเอก AV ตัวท็อป แจ้งข่าวดีท้องแล้ว เตรียมตัวเป็นเป็นคุณแม่ ยันไม่ทิ้งวงการ

เผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2568 16:46 น.
176
มาเรีย นากาอิ ดารา AV ตัวท็อปประกาศข่าวดีท้องแล้ว

แฟน ๆ ร่วมยินดี ‘มาเรีย นากาอิ’ ดารา AV ตัวท็อปประกาศข่าวดีกำลังตั้งครรภ์ เผยความรู้สึกคุณแม่มือใหม่ ลั่น รักงานนี้มาก ยันไม่ทิ้งงานในวงการ-ไม่รีไทร์ เดินหน้าทำงานเต็มที่

สุดเซอร์ไพรส์ มาเรีย นากาอิ (Maria Nagai) นักแสดงสาว AV ระดับแนวหน้าของญี่ปุ่น ได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่านแพลตฟอร์ม X @NAGAIMARIAA เผยว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ พร้อมแสดงจุดยืนและยืนยันว่าจะไม่รีไทร์ออกจากวงการ และมีความตั้งใจที่จะทำงานนี้ต่อไป

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา มาเรีย นากาอิ ได้โพสต์ข้อความถึงแฟน ๆ เป็นภาษาอังกฤษแปลไทยได้ว่า “ฉันมีเรื่องจะประกาศค่ะ! อย่างที่บางท่านอาจจะสังเกตเห็นแล้ว ตอนนี้ฉันได้รับพรให้มีชีวิตใหม่เกิดขึ้นมาค่ะ หน้าท้องของฉัน ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นมากนัก แต่หน้าท้องเริ่มโตขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนนี้ ฉันก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ วัน และฉันก็ยิ่งรักและทะนุถนอมมากขึ้นเรื่อย ๆ

ฉันมักจะถูกถามบ่อย ๆ ว่าจะรีไทร์ออกจากวงการไหม? ฉันรักงานนี้มาก และฉันอยากจะทำงานนี้ไปตลอดชีวิตตราบเท่าที่ฉันยังสามารถทำได้ ความรู้สึกนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลง ดังนั้นฉันจึงวางแผนที่จะทำงานต่อไปพร้อม ๆ กับการมีความสุขกับชีวิตการตั้งครรภ์ของฉันโดยปราศจากความเครียดใด ๆ

ฉันรู้ว่ามันมีหลากหลายความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป แต่ฉันวางแผนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอีเวนต์ต่าง ๆ ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นได้โปรดมาพบกันนะคะ! และฉันหวังว่าทุกคนจะยังคงสนับสนุนฉันเหมือนเช่นเคยนะคะ”

มาเรีย นากาอิ นางเอก AV ท้องแล้ว
ภาพจาก : @NAGAIMARIAA

หลังจากที่เธอออกมาประกาศข่าวดีให้แฟน ๆ ทราบทำเอาหลายคนประหลาดใจเพราะเธอคือหนึ่งในนักแสดงที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแสดง, การผลิตผลงานของตัวเอง รวมทั้งเพิ่งจะเดินทางไปร่วมงานในต่างประเทศ ซึ่งประกาศว่าจะทำงานต่อในขณะตั้งครรภ์อาจเป็นการส่งสัญญาณว่าเธอน่าจะผลิตหรือแสดงผลงานในระหว่างตั้งครรภ์ด้วย

ขณะที่นักวิเคราะห์ในวงการคาดการณ์ว่า เธออาจจะกำลังเดินตามรอยของ ยูอิ คาวาโกเอะ (Yui Kawagoe) อดีตนักแสดง AV อีกคนที่เคยมีผลงานในขณะตั้งครรภ์และกลับเข้าสู่วงการอีกครั้งหลังจากคลอดบุตร อย่างไรก็ดี หลังจากที่เธอประกาศข่าวดีก็ได้รับการตอบรับจากแฟน ๆ อย่างล้นหลาม รวมถึงเพื่อนนักแสดง AV ชื่อดังเข้ามาแสดงความยินดีกับเธอเช่นกัน

มาเรีย นากาอิ นางเอก AV สวมชุดไทย
ภาพจาก : @NAGAIMARIAA
มาเรีย นากาอิ นางเอก AV - 1
ภาพจาก : @NAGAIMARIAA
มาเรีย นากาอิ นางเอก AV - 2
ภาพจาก : @NAGAIMARIAA
มาเรีย นากาอิ นางเอก AV - 3
ภาพจาก : @NAGAIMARIAA
มาเรีย นากาอิ นางเอก AV - 4
ภาพจาก : @NAGAIMARIAA

