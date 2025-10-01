หนุ่มอังกฤษดิ่งพสุธา แต่ร่มชูชีพไม่กาง ทิ้งดิ่งกว่า 11,000 ฟุต แต่รอดชีวิตปาฏิหาริย์
เหลือเชื่อ หนุ่มอังกฤษวัย 24 ปี กระโดดร่มกลางทะเลทราย แต่ร่มชูชีพไม่กาง ต้องทิ้งดิ่งกว่า 11,000 ฟุต แต่สุดท้ายรอดชีวิต
เกิดเหตุการณ์ที่น่าเหลือเชื่อและเป็นโชคดีอย่างยิ่ง เมื่อ มิทเชลล์ ดีคิน ชายชาวอังกฤษวัย 24 ปี รอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์ หลัง ร่มชูชีพขัดข้อง ทำให้เขาร่วงดิ่งลงมาจากความสูงกว่า 11,000 ฟุต ระหว่างกิจกรรมกระโดดร่มในทะเลทรายเนวาดา
มิทเชลล์กำลังกระโดดร่มแบบแทนดั้ม (Tandem) ร่วมกับ จิรอน อาร์คอส พอนเซ ครูฝึกชาวอเมริกัน วัย 54 ปี แต่โชคร้ายที่ทั้งร่มชูชีพหลักและร่มชูชีพสำรอง ไม่สามารถกางออกได้ ทำให้ทั้งสองคนดิ่งลงสู่พื้นดินด้วยความเร็วประมาณ 45 ไมล์ต่อชั่วโมง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา
แม้ว่าจะรอดชีวิตมาได้ แต่ทั้งมิทเชลล์และครูฝึกได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยมิทเชลล์มีอาการบาดเจ็บรุนแรงหลายอย่าง ได้แก่ กระดูกเชิงกรานแตก, ซี่โครงหัก, ปอดทะลุ, และไตได้รับความเสียหาย เขาต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนเพื่อใส่แผ่นโลหะเข้าไปในกระดูกเชิงกราน และตอนนี้ยังไม่สามารถยืนหรือเดินได้
อิซาเบล แคลกเชอร์ คู่หมั้นของมิทเชลล์ ได้เปิดเผยว่า “อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้มิทช์บาดเจ็บอย่างหนัก เราทุกคนอยากให้เขากลับมาที่สหราชอาณาจักรอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด” และเธอก็ได้เปิดระดมทุนเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ซึ่งระดมเงินไปแล้วกว่า 16,000 ปอนด์ (ราว 697,000 บาท)
แม้จะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก แต่มิทเชลล์ก็แสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ดี โดยล่าสุด จานีน ดีคิน แม่ของเขาได้อัปเดตเมื่อวันที่ 25 กันยายนว่า มิทเชลล์ได้ถอดท่อระบายของเหลวออกจากปอดแล้ว และสามารถลุกขึ้นเดินด้วยโครงช่วยเดิน แม้จะลงน้ำหนักที่ขาขวาไม่ได้ “เขาต้องเดินอย่างระมัดระวัง แต่เขาก็ทำได้” เธอกล่าว
จานีนยังเผยว่า มิทเชลล์มีอาการบาดเจ็บภายในที่หลัง, ซี่โครง และเชิงกรานมากกว่าที่ทราบในตอนแรก แต่แพทย์ยืนยันว่าบาดแผลทั้งหมดจะหายเป็นปกติได้เอง “เขามีทัศนคติที่ดีมาก และซาบซึ้งในความช่วยเหลือของทุกคนจริงๆ”
ขณะนี้สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ (FAA) กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่า ร่มชูชีพของผู้ประสบเหตุหมุนอย่างควบคุมไม่ได้ ก่อนจะดิ่งลงกระแทกพื้น
อ้างอิง : www.dailystar.co.uk
