พายุไต้ฝุ่น บัวลอย ถล่มเวียดนามแล้ววันนี้ 1 ต.ค. ยอดเสียชีวิต 19 ราย

เผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 13:16 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2568 13:19 น.
105
เผยความเสียหายล่าสุดจากพายุหมุนเขตร้อน ไต้ฝุ่นบัวลอย ที่พัดถล่มเวียดนาม บ้านเรือนเสียหายกว่าแสนหลัง พื้นที่เกษตรจมน้ำเป็นบริเวณกว้าง ประชาชนหลายพันครอบครัวติดค้างกลางน้ำท่วม
เผยความเสียหายล่าสุดจากพายุหมุนเขตร้อน ไต้ฝุ่นบัวลอย ที่พัดถล่มเวียดนาม บ้านเรือนเสียหายกว่าแสนหลัง พื้นที่เกษตรจมน้ำเป็นบริเวณกว้าง ประชาชนหลายพันครอบครัวติดค้างกลางน้ำท่วม

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้าความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่น “บัวลอย” ที่พัดเข้าถล่มประเทศเวียดนามเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (30 ก.ย. 68) ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง และสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลล่าสุดระบุว่า พายุลูกนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 19 ราย และมีประชาชนราว 2,700 ครอบครัวติดค้างอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมในจังหวัดห่าติ๋ญ ทางตอนกลางของประเทศ

พายุบัวลอยยังได้สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนประชาชนมากกว่า 100,000 หลังคาเรือน พื้นที่ปลูกข้าวและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ เสียหายเป็นพื้นที่กว่า 225 ตารางกิโลเมตร ต้นไม้หักโค่นกว่า 10,000 ต้น และเสาไฟฟ้าล้มจำนวนมาก จนทำให้เกิดไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่

ขณะนี้หน่วยงานจัดการภัยพิบัติและกรมอุตุนิยมวิทยาของเวียดนามยังคงประกาศเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำที่สูงขึ้น และความเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่มในพื้นที่ภูเขา

สำหรับพายุบัวลอย เป็นพายุลูกเดียวกันกับที่ส่งอิทธิพลทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา แต่ศูนย์กลางของพายุได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามโดยตรง จึงสร้างความเสียหายรุนแรงกว่า

อิทธิพลในไทย กรมอุตุฯ เตือน 1 ต.ค. ยังต้องเฝ้าระวัง

สำหรับประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ 10 วันล่วงหน้า (1-10 ต.ค. 68) โดยระบุว่า แม้ศูนย์กลางพายุจะสลายตัวไปแล้ว แต่ประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลอยู่

ในวันนี้ (1 ต.ค.) ภาคเหนือและภาคกลางด้านตะวันตก ยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษ ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้เนื่องจากปริมาณฝนสะสมในช่วงที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคมเป็นต้นไป ฝนจะเริ่มลดน้อยลง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลง

กรมอุตุฯ ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในช่วงปลายสัปดาห์หน้า (ประมาณวันที่ 9 ต.ค.) จะเริ่มมีสัญญาณของลมเปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันออก ซึ่งเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาว แต่ช่วงนี้อากาศยังคงแปรปรวน ขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพ

ส่วนประเด็นเรื่องพายุลูกใหม่นั้น มีสัญญาณการก่อตัวในช่วงวันที่ 5-6 ต.ค. แต่ยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาและอย่าตื่นตระหนกกับข่าวลือ

เผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 13:16 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2568 13:19 น.
105
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

