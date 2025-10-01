จับแล้ว อาม่าโดนถีบบนรถไฟ อึ้งวีกรรมมหาภัย คดีลักทรัพย์-หนีหมายจับ
จับแล้ว! อาม่าโดนถีบบนรถไฟ เจ้าของฉายา “ปรมาจารย์งานสัมมนา” อึ้งวีกรรม คดีลักทรัพย์-หนีหมายจับ
ไทเป, ไต้หวัน – ความคืบหน้ากรณีไทยเกอร์รายงาน หญิงสูงวัยโดนถีบบนรถไฟฟ้าไต้หวัน เหตุทะเลาะวิวาทแย่งที่นั่งพิเศษกับสาวประเภทสอง จนเป็นข่าวดัง ล่าสุด เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 1 ตุลาคม มีรายงานว่า ถูกตำรวจเข้าจับกุมแล้ว หลังจากก่อเหตุวุ่นวายในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
ตำรวจเปิดเผยว่า ได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ 9 โมงเช้า ให้ไประงับเหตุความวุ่นวายในร้านสะดวกซื้อบนถนนเหยียนผิงเหนือ เมื่อถึงที่เกิดเหตุ พบว่าเป็นหญิงสูงวัยคนเดียวกับที่เป็นข่าวบนรถไฟฟ้า เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบประวัติอย่างละเอียด
จากการตรวจสอบประวัติ พบว่าหญิงสูงวัยคนดังกล่าว (ทราบชื่อสกุลว่า เจิง) มีหมายจับติดตัวในคดีลักทรัพย์หลายคดี ศาลได้ตัดสินลงโทษจำคุกเป็นเวลา 55 วัน แต่เธอไม่ไปรายงานตัวเพื่อรับโทษ จนกระทั่งมีการออกหมายจับเมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา เพียงหนึ่งวันก่อนถูกควบคุมตัว
ระหว่างการจับกุม หญิงสูงวัยมีท่าทีตื่นตระหนก ไม่ยอมรับผิด ตะโกนใส่เจ้าหน้าที่ตลอดทางว่า “ตำรวจจับผิดคน” “นี่มันเรื่องโกหก” และ “ไม่ใช่ฉัน”
เมื่อถูกคุมตัวมาถึงสถานีตำรวจต้าถง หญิงชรากลับมีท่าทีที่เปลี่ยนไป เมื่อเห็นกองทัพสื่อมวลชนมารอทำข่าว เธอกลับพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยว่า “ขอบคุณค่ะ ขอบคุณ ถ่ายได้เลยค่ะ”
เบื้องต้น ตำรวจจะดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม ก่อนจะส่งตัวเธอไปยังสำนักงานอัยการซื่อหลิน เพื่อดำเนินคดีตามหมายจับต่อไป
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- รู้ประวัติยิ่งสงสาร คลิปถีบคนแก่บนรถไฟฟ้า แท้จริงเป็น “ตำนาน” สถาบันวิจัยดัง
- คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง
- จับได้แล้ว หนุ่มใจร้าย ถีบเด็กออทิสติก 7 ขวบกระเด็น โมโหถูกหมาจรเห่า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: