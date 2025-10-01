ข่าวต่างประเทศ

ใครอยากลองบ้าง! ร้านกาแฟดูไบเล่นใหญ่ เสิร์ฟกาแฟแพงที่สุดในโลก แก้วละ 22,000 บาท

Photo of Bas Basเผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2568 10:21 น.
เล่นใหญ่แบบจัดเต็ม เมื่อร้านกาแฟในดูไบเรียกเสียงฮือฮา ด้วยการเสิร์ฟ “กาแฟแพงที่สุดในโลก” ราคาแก้วละ 22,000 บาท

ร้านกาแฟชื่อดังในดูไบได้สร้างสถิติโลกครั้งใหม่ ด้วยการเสิร์ฟกาแฟที่แพงที่สุดในโลก ตกราคาแก้วละ 2,500 เดอร์แฮม (ประมาณ 22,000 บาท) เลยทีเดียว

ร้านดังกล่าวมีชื่อว่า Roasters เป็นร้านกาแฟสุดหรูที่มี 4 สาขาในดูไบ โดยพวกเกขาได้รับการบันทึกจากกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ว่าเป็นเจ้าของสถิติ “กาแฟที่มีราคาสูงที่สุดในโลก” เมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา ที่สาขาหลักในย่าน Boulevard Downtown Dubai ได้มีการชงกาแฟเสิร์ฟให้ลูกค้าผู้โชคดีรายหนึ่งด้วยวิธีการชงแบบ V60

กาแฟแก้วนี้ชงจากเมล็ดกาแฟ Geisha ที่หายากมาก จากฟาร์ม Hacienda La Esmeralda ในปานามา ซึ่งเป็นฟาร์มที่มีชื่อเสียงระดับโลก และถูกเสิร์ฟในแก้วคริสตัล Edo Kiriko ที่ทำด้วยมือจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีลวดลายที่สวยงาม นอกจากนี้ยังเสิร์ฟพร้อมกับทีรามิสุและไอศกรีมช็อกโกแลตที่ผสมเมล็ดกาแฟ Geisha ชนิดเดียวกันด้วย

การทำลายสถิติครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ร้าน Roasters ได้สร้างความตกตะลึงให้กับอุตสาหกรรมกาแฟทั่วโลก ด้วยการประมูลซื้อเมล็ดกาแฟ Geisha ทั้งล็อตน้ำหนัก 20 กิโลกรัม ด้วยราคาสูงถึง 604,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 19.6 ล้านบาท) ในงานประมูล ‘Best of Panama 2025’ เมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งเป็นการตอกย้ำชื่อเสียงของร้านในฐานะผู้ให้บริการกาแฟสุดหรู

คอนสแตนติน ฮาร์บูซ ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Roasters กล่าวว่า การบันทึกสถิติโลกในครั้งนี้ “เป็นการยกย่องความทุ่มเทของทีมงานของเรา และสะท้อนถึงชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้นของดูไบในฐานะจุดหมายปลายทางสำหรับประสบการณ์กาแฟที่ยอดเยี่ยม”

อ้างอิง : www.odditycentral.com

 

