เพื่อไทย จี้ “ไชยชนก” ลากคอ คนเสนอสินบน 40 ล้าน ซัดกลับส่อผิด ม.157
“ดนุพร” และ “ขัตติยา” รุมถล่ม “ไชยชนก” จี้ให้เร่งเอาผิดคนเสนอสินบน 40 ล้านบาท เตือนหากเพิกเฉยจะส่อผิด ม.157
30 กันยายน 2568 นายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคเพื่อไทย ได้ออกมากล่าวถึงกรณีนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) อภิปรายในสภาว่า มีคนเสนอเงินสินบนให้เดือนละ 40 ล้านบาท เพื่อให้ละเว้นการจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเว็บพนัน โดยพรรคเพื่อไทยเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องร้ายแรงและไม่สามารถปล่อยให้จบลงแค่การพูดในสภาได้
นายดนุพรเรียกร้องให้นายไชยชนก ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี ใช้เวลา 4 เดือนก่อนการยุบสภาตามข้อตกลง MOA ในการกระชากหน้ากากผู้ที่เสนอสินบนและผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีให้ได้ หากทำสำเร็จจะถือเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ แต่หากเพิกเฉย ก็อาจเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
โฆษกพรรคเพื่อไทยยังได้เปรียบเทียบผลงานการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ในยุครัฐบาลพรรคเพื่อไทย ที่มีการกวาดล้างอย่างจริงจังทั้งในเมียนมาและกัมพูชา พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดขบวนการเหล่านี้จึงไม่กล้าเคลื่อนไหวในสมัยที่นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็นรัฐมนตรี แต่กลับมาปรากฏตัวอย่างอุกอาจในยุคที่นายไชยชนกเพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง
ขณะที่ นางสาวขัตติยา สวัสดิผล รองโฆษกพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความผ่าน X โดยระบุว่า “เห็นท่าน รมต.ดีอี ป้ายแดง อภิปรายว่ามีคนกล้าเสนอเงินถึง 40 ล้านบาทต่อเดือน เพื่อแลกกับการไม่จับและปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยท่านก็ตั้งคำถามว่า นี่เป็น “ประเพณีปฏิบัติ” ตั้งแต่สมัยรัฐบาลเพื่อไทยหรือไม่
ดิฉันในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทย ขอชี้แจงว่า ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลเพื่อไทย ไม่เคยปรากฏกรณีที่มีผู้ใดติดต่อรัฐมนตรีของพรรคเราเพื่อเสนอสินบน เพราะแนวทางของเรามีจุดยืนชัดเจนในการปราบปรามอาชญากรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอด
ดิฉันอยากย้อนถามกลับไปยังท่านรัฐมนตรีว่า เหตุใดพอพรรคของท่านเพิ่งมาเป็นแกนนำรัฐบาลไม่กี่วัน ถึงได้มีคนกล้ารีบติดต่อหาท่านเพื่อเสนอเงินเร็วเพียงนี้ หรือเป็นเพราะพรรคของท่านมีภาพลักษณ์ที่ทำให้เหล่ามิจฉาชีพเข้าใจไปว่า มีช่องทางในการพูดคุยเรื่องที่ผิดกฎหมายเช่นนี้ได้ ใช่หรือไม่? “ประเพณีปฏิบัติ” ที่ท่านกล่าวมา ดิฉันกังวลใจว่ามันอาจกำลังจะเริ่มขึ้นในรัฐบาลชุดนี้มากกว่าหรือไม่คะ
ที่สำคัญ การที่มีคนพยายามติดต่อเสนอเงินเช่นนี้ ถือว่าความผิดสำเร็จแล้ว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 ฐาน “ให้สินบนเจ้าพนักงาน” ท่าน รมต.ป้ายแดงจึงยิ่งต้องพิสูจน์ความจริงใจ ด้วยการหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ ไม่ใช่เพียงใช้เวทีของสภาเพื่อโยนคำถามให้พรรคอื่นเสียหาย
เพราะหากปล่อยไว้โดยไม่เร่งดำเนินการ จะยิ่งย้อนกลับมาทำลายภาพลักษณ์ของรัฐบาลและพรรคของท่านเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มากกว่าค่ะ”
