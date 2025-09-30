ชวน หลีกภัย ไม่ขัดสิ่งดีรัฐบาลเก่า ชี้ควรสางให้จบ มองโอกาส อนุทิน พิสูจน์คนรวยไม่โกงก็มี
ชวน หลีกภัย สมาชิกรัฐสภา เห็นด้วยอะไรที่รัฐบาลก่อนทำแล้วเป็นประโยชน์ ควรทำต่อ ส่วนที่มีปัญหา ลั่นกลางที่ประชุมสภาให้ “งดไป” ก็เป็นเรื่องดี
วันนี้ (30 ก.ย.68) นายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายนโยบาย 4 เดือนรัฐบาลชุดนี้มีข้อที่เหมือนกับรัฐบาลชุดแล้ว และมีข้อแตกต่าง ทั้งนี้เห็นด้วยอะไรที่รัฐบาลก่อนทำแล้วเป็นประโยชน์ควรทำต่อ แต่ที่เห็นว่ามีปัญหาก็งดไป นโยบายที่น่าสนับสนุนคือนโยบายความมั่นคง เรื่องชายแดนไทย-กัมพูชา ส่วนปัญหาชายแดนภาคใต้ที่ต่อเนื่องยาวนาน เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์
ทั้งนี้สนับสนุนในการใช้หลักนิติธรรม และทำให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปเป็นไปด้วยความสุจริตยุติธรรม ปัญหาของประเทศคือการทุจริตคอร์รัปชั่น อันมาจากนักการเมืองที่ไม่สุจริต หากได้นักการเมืองที่ซื่อสัตย์ สุจริต ก็จะได้ข้าราชการที่สุจริตด้วย แม้ 4 เดือนจะเป็นเวลาไม่นานสามารถทำอะไรได้มาก เพราะเวลามีค่าสามารถทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้มากถ้าไม่สุจริตก็หาผลประโยชน์ได้มาก 4 เดือนนี้สามารถที่จะเปิดบ่อนได้ทั่วประเทศ ตั้งข้าราชการที่ทุจริต ขายตำแหน่งแก้อะไรก็ไม่ได้ อยากให้รัฐบาลวางแผนการเลือกตั้งที่สุจริต แผนการเลือกตั้งที่สุจริตไม่ต้องรอ กกต.เพียงอย่างเดียว จะทำให้ได้รัฐบาลที่เที่ยงธรรม
สุดท้ายขอแสดงความยินดีกับท่านนายกฯ 3 ปี ได้นายกฯ สามคนเหมือนกันอย่างเดียวคือ รวยเหมือนกันเป็นเรื่องดี แต่สวนทางชาวบ้านที่จนลง เป็นภารกิจที่อยากขอนโยบายเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายที่เขียนไว้
นายชวนยังอ้างอีกว่า ตามที่ท่านถวายสัตย์ไว้ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเราไม่ได้ยินว่าใครพูดดังไม่ดังเราไม่รู้แต่คนที่ไม่เคารพการถวายสัตย์ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรัฐธรรมนูญคนผู้นั้นก็จะมีอันเป็นไป ท่านนายกฯ มีโอกาสพิสูจน์ ท่านสามารถพิสูจน์ได้ว่าคนรวยไม่โกงก็มี ท่านนายกฯ พิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องตัวบุคคลในฐานะที่ท่านเป็นหนึ่งในกลุ่มคนรวย.
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รักชนก ออกลูกเดือด! ย้ำ อนุทิน ไม่ได้เลือกมาตั้งคนเฮงซวย-ตอดกินคุณภาพชีวิตประชาชน จนได้เป็นรมต.
- ถึงคิว จิราพร ฉะกลางสภา รัฐบาลอนุทิน “พิสดาร“ ฮึ่ม 4 เดือนนี้ พท.เช็กเข้ม
- นายกอนุทินยังไม่เคาะใช้บัตรเลือกตั้ง 4 ใบ พร้อมยกเลิก MOU 43-44
ติดตาม The Thaiger บน Google News: