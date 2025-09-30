ข่าว

“อนุทิน” สวน “จิราพร” ลั่นไม่รู้จัก ฮุนเซน ส่วนตัว ยันตั้งรัฐบาลได้เพราะ เสียงสส.หนุน

“อนุทิน” โต้เดือด “จิราพร” กลางสภา ลั่น “ไม่มีลุง ไม่มีอังเคิล” ไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ “ฮุน เซน” พร้อมแฉเบื้องหลังรอยร้าวรัฐบาลเก่า ถูกบีบให้คืนเก้าอี้ มท.1

30 กันยายน 2568 ในการประชุมสภาเพื่ออภิปรายนโยบายรัฐบาลวันสุดท้าย ได้เกิดประเด็นร้อนขึ้นเมื่อ นางสาวจิราพร สินธุไพร สส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย ตั้งข้อสังเกตถึงการจัดตั้งรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่ามีความสอดคล้องกับคำพูดของสมเด็จฯ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา อย่างน่าสงสัย หลังจากนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลุกขึ้นชี้แจงประเด็นดังกล่าวทันที โดยยืนยันอย่างหนักแน่นว่าการจัดตั้งรัฐบาลไม่มีดีลลับ และตนเองไม่เคยรู้จักหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับสมเด็จฯ ฮุน เซน มาก่อน พร้อมเปิดเผยว่าเพิ่งได้พบกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ตอนที่เดินทางไปประเทศกัมพูชากับนางสาวแพทองธาร

นายอนุทินกล่าวอย่างมีอารมณ์ว่า “ขอยืนยันว่า ไม่มีลุง ไม่มีอังเคิล มีแต่เพื่อน ไม่เคยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง ขนาดเรื่องที่ผมจะถูกให้พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผมยังรู้จากเพื่อนหลังกลับจากกัมพูชาเลย” พร้อมเล่าว่ามีคนไปบอกผู้นำกัมพูชาว่าไม่ต้องคุยอะไรกับตนมากนัก เพราะกำลังจะถูกปลดจากตำแหน่งอยู่แล้ว

นายกรัฐมนตรีได้เล่าเหตุการณ์ย้อนไปถึงวันที่ 17 มิถุนายน โดยระบุว่าได้รับแจ้งจากพรรคเพื่อไทยว่าต้องการกระทรวงมหาดไทยคืน เพราะใกล้ถึงการเลือกตั้ง ซึ่งตนเองได้ถามกลับไปว่าเหตุใดจึงเชื่อว่าการได้กระทรวงมหาดไทยจะทำให้ชนะเลือกตั้ง แต่กลับได้รับคำตอบว่า “ก็จะเอามหาดไทยคืนอ่ะ” ซึ่งนายอนุทินเชื่อว่านางสาวแพทองธารไม่ได้พูดจากใจจริง แต่น่าจะมีคนบอกให้พูด ก่อนที่พรรคภูมิใจไทยจะตัดสินใจถอนตัวจากรัฐบาลในเวลาต่อมา

นายอนุทินยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้จัดตั้งขึ้นตามระบอบประชาธิปไตย โดยได้รับการสนับสนุนจาก สส. 313 เสียง ไม่ได้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือวิธีการที่ผิดแปลกไปจากหลักการแต่อย่างใด

