ข่าวเศร้า นักยิมนาสติกดาวรุ่งอินโดยฯ วัยแค่ 19 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงขณะฝึกซ้อม
ข่าวเศร้าวงการกีฬา เมื่อมีรายงานว่า เนาฟาล ทักดิร อัล บารี นักยิมนาสติกดาวรุ่งอินโดนีเซียวัย 19 ปี เสียชีวิต หลังประสบอุบัติเหตุระหว่างการฝึกซ้อม
วงการกีฬายิมนาสติกต้องพบกับการสูญเสียครั้งใหญ่ เมื่อ เนาฟาล ทักดิร อัล บารี นักยิมนาสติกดาวรุ่งชาวอินโดนีเซีย วัย 19 ปี ซึ่งเป็นความหวังในการเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก 2028 ได้เสียชีวิตลงอย่างน่าเศร้าที่ประเทศรัสเซีย หลังจากเข้ารับการรักษาในห้องไอซียูนานเกือบสองสัปดาห์
สหพันธ์ยิมนาสติกอินโดนีเซียได้ออกแถลงการณ์ยืนยันการเสียชีวิตของเนาฟาล โดยระบุว่าเขาเสียชีวิตหลังจากประสบอุบัติเหตุขณะฝึกซ้อมในหลุมโฟม (Foam Pit) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการลงสู่พื้น
รายงานเบื้องต้นของตำรวจชี้ว่า เนาฟาลได้รับบาดเจ็บสาหัสที่บริเวณ ลำคอ หลังจากที่เขาแสดงท่าทางที่ซับซ้อนบนบาร์โหน แล้วตกลงมาในหลุมโฟมระหว่างการฝึกซ้อม
ทางสหพันธ์ยิมนาสติกอินโดนีเซียกล่าวว่า เนาฟาลเสียชีวิตหลังจากเข้ารับการดูแลอย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาล GA Zakharyin เป็นเวลา 12 วัน โดยทางสหพันธ์บรรยายว่าเนาฟาลเป็น “นักยิมนาสติกที่มีพรสวรรค์” และการจากไปของเขาถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ต่อวงการกีฬา พร้อมทั้งเชื่อว่าหากเขายังคงอยู่บนเส้นทางนี้ เขามีโอกาสสูงมากที่จะผ่านเข้ารอบโอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิสในปี 2028
ด้าน วาซิลี ติตอฟ รองประธานสหพันธ์ยิมนาสติกรัสเซีย เผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่า เนาฟาลได้รับบาดเจ็บขณะกำลังฝึกซ้อมท่าใหม่ที่เขายังไม่ได้เตรียมพร้อม
“วงการยิมนาสติกอินโดนีเซียได้สูญเสียบุคลากรที่ดีที่สุดของชาติไปแล้ว” แถลงการณ์จากสหพันธ์กล่าวทิ้งท้าย “นี่เป็นความปวดร้าวอย่างลึกซึ้งสำหรับเรา ขอให้ครอบครัวของเขาได้รับความเข้มแข็ง”
อ้างอิง : www.walesonline.co.uk
