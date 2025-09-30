ชงต่ออายุ รถไฟฟ้า 20 บาท สายสีแดง-ม่วง ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน
พิพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าที่ประชุมเตรียมเสนอต่ออายุ รถไฟฟ้า 20 บาท สายสีแดง-ม่วง ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน คาดต่อไปอีก 2 เดือน
จากกรณีที่มีรายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ผู้โดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง รถไฟฟ้าสายสีม่วง จะต้องจ่ายค่าโดยสารตามระยะทาง เนื่องจากนโยบาย “ค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย” จะสิ้นสุดลงนั้น
ล่าสุด นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในวันนี้จะมีการเสนอที่ต่อประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 เกี่ยวกับมาตรการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายสีแดงและสีม่วง ซึ่งสิ้นสุดในวันนี้ ก่อนที่จะมีการขยายมาตรการรถไฟฟ้า 20 บาทออกไปอีก 2 เดือน คือ เดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ เพื่อความต่อเนื่อง ช่วยลดค่าใช้จ่ายเดินทางประชาชน
หากยกเลิกค่าโดยสาร 20 บาท ค่าโดยสารใหม่จะเป็นดังนี้ รถไฟฟ้าสายสีแดง (รังสิต – ตลิ่งชัน) ราคาเริ่มต้น 12 บาท สูงสุดไม่เกิน 42 บาท และ รถไฟฟ้าสายสีม่วง (คลองบางไผ่ – เตาปูน) ราคาเริ่มต้น 14 บาท สูงสุดไม่เกิน 42 บาท
