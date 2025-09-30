เข้าตัวเองทั้งนั้น! “เขมร” สวนถ้อยคำแถลง “สีหศักดิ์” ตั้งคำถาม 9 ข้อ
อย่ามาไทยใส่ชั้น! มหาดไทยเขมร ตั้งคำถาม 9 ข้อ สวนถ้อยคำแถลง สีหศักดิ์ ที่ขึ้นที่ประชุม UNGA บอกทั่วโลกรู้นิสัยไทยกันหมด
กระทรวงมหาดไทยกัมพูชาออกแถลงการณ์ ตอบโต้ถ้อยแถลงของนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ที่เกิดขึ้นกล่าวในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ หรือ UNGA ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชา ได้ระบุว่า “อย่ามาไทยใส่ชั้น! รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศไทยพยายามจะบ่ายเบี่ยงและบิดเบือน หลังจากพูดว่า ‘เรารู้ว่าใครคือเหยื่อที่แท้จริง ทหารไทยที่สูญเสียขาจากทุ่นระเบิด, นักเรียนที่โรงเรียนถูกทำลาย และประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ถูกขีปนาวุธกัมพูชา”
กัมพูชาขอถามกลับว่า 1.ใครเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อน จนทำให้ทหารกัมพูชาหนึ่งนายเสียชีวิตในพื้นที่มอมเบย?
2.ใครเป็นฝ่ายปิดพรมแดนฝ่ายเดียว โดยไม่หารือกับอีกฝ่าย?
3.ใครนำลวดหนามไปกั้นล้อมปราสาทตาเมือนธม ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาท?
4.ใครเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตี จนนำไปสู่การสู้รบยืดเยื้อ 5 วัน 5 คืน?
5. ใครละเมิดสนธิสัญญาฝรั่งเศส–สยาม และบันทึกความเข้าใจปี 2000 (MOU 2000)?
6.ใครเป็นฝ่ายลังเล และไม่ต้องการให้ประเทศที่สามเข้ามาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท?
7.ใครเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ด้วยการยั่วยุหลายกรณี เช่น การจับกุมทหารกัมพูชาหลังหยุดยิง การขยายเขตความขัดแย้ง และการเคลื่อนกำลังจนไปเหยียบกับระเบิดที่ตกค้างจากอดีต?
8.ใครที่ละเมิดหลักการสากล ด้วยการใช้กำลังปักลวดหนามแล้วอ้างเป็นเส้นเขตแดน?
9.ถ้าไทยมั่นใจว่าถูกจริงและเป็นฝ่ายเสียหาย! เหตุใดจึงหวาดกลัวการแทรกแซงจากประชาคมโลก และไม่กล้าเผชิญหน้ากับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ)?
พร้อมกล่าวปิดท้ายว่า “โดยสรุปแล้ว ไม่ใช่แค่กัมพูชาและเพื่อนบ้านไทย แต่ทั้งโลกรู้ถึงนิสัยที่แท้จริงของไทย และทุกคนก็เบื่อเต็มทีแล้ว”
