สยอง นักกายกรรมสาว พลัดตกชิงช้าสูง 5 เมตร ดับต่อหน้าเด็กๆ กำลังชมโชว์ กรีดร้องระงม

เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 12:25 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 09:29 น.
สยอง นักกายกรรมสาว พลัดตกชิงช้าสูง 5 เมตร ดับต่อหน้าเด็กๆ กำลังชมโชว์ กรีดร้องระงม

“มารินา บี” นักแสดงชาวสเปนวัย 27 ปี ร่วงกระแทกพื้นระหว่างแสดงกายกรรมที่เยอรมนี ไม่ได้ใช้เชือกนิรภัย ผู้ชมกรีดร้องระงม พ่อแม่รีบปิดตาบุตรหลาน

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน เหตุสลดระหว่างการแสดงละครสัตว์ที่เมืองเบาท์เซิน ทางตะวันออกของเยอรมนี เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เมื่อนักแสดงกายกรรมสาวต้องจบชีวิตลงต่อหน้าผู้ชมจำนวนมาก

ผู้เสียชีวิตคือ มารินา บี นักแสดงกายกรรมบนชิงช้า (trapeze artist) ชาวสเปน วัย 27 ปี พลัดตกลงมาจากความสูง 5 เมตร กระแทกพื้นอย่างรุนแรงระหว่างทำการแสดง ท่ามกลางสายตาของผู้ชมราว 100 คน ซึ่งมีทั้งผู้ใหญ่และเด็ก

ทันทีที่เกิดเหตุ เสียงกรีดร้องก็ดังระงมไปทั่วเต็นท์ละครสัตว์ ผู้ชมบางส่วนตกใจจนวิ่งหนีออกจากเต็นท์ ขณะที่พ่อแม่หลายคนรีบใช้มือปิดตาบุตรหลานของตนเอง คณะละครสัตว์ “พอล บุช” ได้ประกาศระงับการแสดงทั้งหมดทันที พร้อมติดป้ายหน้าบูธจำหน่ายตั๋วว่าปิดการแสดงเนื่องจากการสูญเสีย

&quot;มารินา บี&quot; นักแสดงชาวสเปนวัย 27 ปี ร่วงกระแทกพื้นระหว่างแสดงกายกรรมที่เยอรมนี ไม่ได้ใช้เชือกนิรภัย ผู้ชมกรีดร้องระงม พ่อแม่รีบปิดตาบุตรหลาน

เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ ตำรวจเปิดเผยว่าขณะทำการแสดง มารินาไม่ได้ใช้เชือกนิรภัย แต่การใช้อุปกรณ์ดังกล่าวไม่ใชข้อบังคับตามกฎหมาย ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักแสดงเอง

ด้านผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า การตกจากความสูง 5 เมตร ไม่น่าจะทำให้นักกายกรรมที่ฝึกฝนมาอย่างดีเสียชีวิตได้ จึงสันนิษฐานว่าเธออาจมีปัญหาสุขภาพกะทันหัน เช่น เกิดอาการวิงเวียนศีรษะบนชิงช้า หรืออาจโชคร้ายอย่างมากที่ตกลงมาผิดท่าหรือกระทบกับสิ่งกีดขวาง

&quot;มารินา บี&quot; นักแสดงชาวสเปนวัย 27 ปี ร่วงกระแทกพื้นระหว่างแสดงกายกรรมที่เยอรมนี ไม่ได้ใช้เชือกนิรภัย ผู้ชมกรีดร้องระงม พ่อแม่รีบปิดตาบุตรหลาน

สำหรับ มารินา บี เป็นชาวเกาะมายอร์กา ประเทศสเปน เธอมีประสบการณ์ในสายอาชีพนี้มานานกว่า 10 ปี ได้รับการว่าจ้างจากคณะละครสัตว์พอล บุชให้ร่วมทัวร์การแสดง

ก่อนเกิดเหตุไม่นาน เธอยังได้โพสต์ภาพตัวเองกำลังแสดงบนชิงช้าลงในอินสตาแกรม พร้อมข้อความว่า “บนนี้ คือที่ที่ฉันทำงานได้ดีที่สุด ฉันเชื่อว่าศิลปะมีพลังในการสร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำ”

เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่ง นายกเทศมนตรีของเมืองได้ออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโศกนาฏกรรมครั้งนี้

&quot;มารินา บี&quot; นักแสดงชาวสเปนวัย 27 ปี ร่วงกระแทกพื้นระหว่างแสดงกายกรรมที่เยอรมนี ไม่ได้ใช้เชือกนิรภัย ผู้ชมกรีดร้องระงม พ่อแม่รีบปิดตาบุตรหลาน

&quot;มารินา บี&quot; นักแสดงชาวสเปนวัย 27 ปี ร่วงกระแทกพื้นระหว่างแสดงกายกรรมที่เยอรมนี ไม่ได้ใช้เชือกนิรภัย ผู้ชมกรีดร้องระงม พ่อแม่รีบปิดตาบุตรหลาน

&quot;มารินา บี&quot; นักแสดงชาวสเปนวัย 27 ปี ร่วงกระแทกพื้นระหว่างแสดงกายกรรมที่เยอรมนี ไม่ได้ใช้เชือกนิรภัย ผู้ชมกรีดร้องระงม พ่อแม่รีบปิดตาบุตรหลาน

&quot;มารินา บี&quot; นักแสดงชาวสเปนวัย 27 ปี ร่วงกระแทกพื้นระหว่างแสดงกายกรรมที่เยอรมนี ไม่ได้ใช้เชือกนิรภัย ผู้ชมกรีดร้องระงม พ่อแม่รีบปิดตาบุตรหลาน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 12:25 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 09:29 น.
