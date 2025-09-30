ข่าวอาชญากรรม

โจรใจบาป บุกบ้านยาย 84 หวังข่มขืน ทุบหัวอาการสาหัส แฉเบาะแส พูดภาษาต่างด้าว

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 13:02 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 12:02 น.
โคราช คุณยายนอนสลบข้ามคืน คนร้ายบุกทำร้าย หวังข่มขืน ตำรวจเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุ คาดเป็นคนในพื้นที่ เพราะเช็กจากกล้อง ไม่มีคนแปลกหน้า

พื้นที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาช่วงประมาณ 22:00 น. ถึง 23:00 น. ของคืนวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา คุณยายซึ่งพักอาศัยอยู่คนเดียว ได้ถูกคนร้ายบุกเข้าทำร้าย คุณยายอายุ 84 ปี เล่าว่าตนไม่เห็นหน้าคนร้าย แต่คนร้ายพูดภาษาเขมร ซึ่งคุณยายฟังไม่รู้เรื่อง

คนร้ายได้ทุบตีตนเองก่อน จนรู้สึกเมื่อยและไม่ไหว จากนั้นจึงข่มขืนคุณยาย หลังก่อเหตุ คนร้ายยังได้นอนอยู่ข้างๆ คุณยายด้วย กระทั่งเวลาประมาณ 01:00 น. คุณยายได้ไล่คนร้ายให้ออกไป แต่คนร้ายไม่ยอมไป พยายามจะกระทำกับคุณยายอีก โดยคุณยายต้องอ้อนวอนขอว่า “แก่แล้ว พอแล้ว อย่าทำยายเลย”

เพื่อนบ้านเล่าว่า ปกติคุณยายจะพักอยู่กับลูกชาย แต่ลูกชายออกไปทำงานและบ้านจะใส่กุญแจตลอด กว่าตนจะรู้เรื่องก็ในบ่ายวันรุ่งขึ้น (วันที่ 29 กันยายน) เมื่อคุณยายได้เดินออกมาเรียกสามีของเพื่อนบ้านให้เข้าไปดูภายในบ้าน

เมื่อเข้าไปตรวจสอบ พบว่าคุณยายมีเลือดออกที่ศีรษะ มีร่องรอยฟกช้ำเขียวอย่างเห็นได้ชัด มีบาดแผลและนิ้วมือหัก ลักษณะของคุณยายคล้ายกับเพิ่งฟื้นจากอาการสลบ ในช่วงแรกคุณยายบอกกับเพื่อนบ้านว่าตนฝันว่าถูกผีเขมรมาตี เพื่อนบ้านเชื่อว่าคุณยายไม่ได้ล้มเอง ไม่ใช่แค่ความฝัน เนื่องจากมีบาดแผลรุนแรงยืนยัน

จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของเจ้าหน้าที่ในคืนวันที่ 28 กันยายน ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 24:00 น. บริเวณเส้นทางเข้าหมู่บ้าน พบว่าไม่มีบุคคลแปลกหน้าหรือผิดปกติเข้ามาในหมู่บ้านเลย ทั้งนี้ ชุมชนดังกล่าวมีเส้นทางเข้าออก 2 ทาง และเพื่อนบ้านตั้งข้อสังเกตว่าบริเวณดังกล่าวมีพวกชาวพม่าเดินเข้าออกเป็นประจำ

เนื่องจากคุณยายให้การว่าผู้ก่อเหตุพูดภาษาเขมร ทีมข่าวจึงได้เข้าตรวจสอบแคมป์คนงานที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านของคุณยาย นายเมาจี คนงานชาวมอญให้ข้อมูลว่า แคมป์ดังกล่าวส่วนใหญ่มีคนงานชาวพม่าและมอญพักอาศัยอยู่เป็นส่วนมาก และไม่มีชาวเขมรอาศัยอยู่ คนงานชาวมอญ 3 คนที่พักอยู่ที่นั่น ได้เดินทางไปทำงานที่สุพรรณบุรี เพิ่งกลับมาในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ จึงยืนยันว่าไม่ใช่พวกเขาที่ก่อเหตุ ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุ

ล่าสุด เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเบื้องต้นว่าเป็นผู้ป่วยลื่นล้ม แต่เมื่อสอบถามคุณยายจึงได้ข้อมูลว่าถูกพยายามข่มขืน ขณะนี้กำลังรอผลการตรวจร่างกายอย่างละเอียดของคุณยายเพื่อความชัดเจนต่อไป

Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

