ขอความช่วยเหลือ หญิงไทย หายตัวปริศนาในออสเตรเลีย พร้อมลูก 2 ขวบ
หญิงไทย หายตัวปริศนาในออสเตรเลีย พร้อมลูกสาววัย 2 ขวบ ออกจากที่พัก 23 ก.ย. และพบบนกล้องวงจรปิดครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 ก.ย.
เพจเฟซบุ๊ก ตำรวจรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรีย ได้โพสต์ข้อความหาหญิงไทยวัย 36 ปี และลูกสาววัย 2 ขวบ
โดยข้อความระบุว่า “ตำรวจขอความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยตามหาหญิงที่อาศัยอยู่ในพาสโคลเวล ทราบชื่อคือ ปิยนุช หญิงวัย 36 ปี และลูกสาววัย 2 ขวบ
พบเห็นทั้งสองครั้งสุดท้าย ออกจากที่พักอยู่บนถนนพรอสเพค ในพาสโคลเวล เมื่อวันที่ 23 กันยายน เวลา 13.00 น.
โดยกล้องวงจรปิดจับภาพทั้งสองออกจากโรงแรมบนถนนอลิซาเบธ เมื่อวันที่ 26 กันยายน เวลา 9.51 น.
ทางตำรวจและครอบครัวแสดงความกังวลถึงความปลอดภัยของปิยนุช เพราะการหายตัวไปครั้งนี้ผิดนิสัยและหายไปเป็นระยะเวลานาน ซึ่งครั้งสุดท้ายก่อนหายตัวปิยนุชสวมกางเกงลายเสือดาว เสื้อยืดแขนสั้นสีขาว และรองเท้าสีขาว
ทางทีมสืบสวนได้เผยแพร่ภาพของปิยนุช เพื่อหวังว่าจะมีใครจำเธอได้และสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ถึงที่อยู่ในปัจจุบันของเธอต่อไป”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: