อาร์เจนตินาประท้วง เรียกร้องความเป็นธรรม 3 สาว เหยื่อไลฟ์สดฆ่าข่มขืน
ชาวอาร์เจนตินานับพันลงถนนประท้วง เรียกร้องความเป็นธรรม 3 สาว เหยื่อไลฟ์สดฆ่าข่มขืน ล่าสุดยังจับกุมผู้อยู่เบื้องหลังไม่ได้
เมื่อวันที่ 30 กันยายน สำนักข่าว CBS รายงานว่า ประชาชนหลายพันออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับ ลารา กุแตร์เรส วัย 15 ปี, เบรนดา เดล คาสิติโล วัย 20 ปี และ โมเรนา เวอร์ดี วัย 21 ปี ถูกฆ่าข่มขืนและทรมาน และไลฟ์สดผ่าน TikTok ซึ่งตำรวจระบุว่ามีคนชมวินาทีเหี้ยม 45 คน
โดยตำรวจระบุว่าทั้งสามถูกกลุ่มพ่อค้ายาข้ามชาติ กล่าวว่าพวกเธอขโมยยาเสพติด และลวงให้ไปยังบ้านที่ชานเมืองของกรุงบัวโนสไอเรส ซึ่งตำรวจระบุว่ามูลเหตุของเหตุการณ์นี้เป็นการแก้แค้น จากการตรวจสอบสภาพศพทั้งสามพบว่านิ้วของพวกเธอถูกตัด และขาดอากาศหายใจจากการถูกรัดด้วยถุงพลาสติก
ผู้ชุมนุมได้ออกมาชูป้าย เรียกร้องความยุติธรรมและระบุว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ควรจะปกป้องผู้หญิงมากกว่าเวลาอื่นๆ ซึ่งจากสถิติระบุว่าทุกๆ 36 ชั่วโมง จะมีผู้หญิงถูกฆ่าอย่างน้อยหนึ่งคนในประเทศอาร์เจนตินา
ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าขณะนี้พวกเขาจับกุมผู้ต้องสงสัยได้แล้ว 5 คน พร้อมเปิดเผยภาพบุคคลที่ตำรวจเชื่อว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้ เป็นชาวเปรู ในช่วงอายุ 20 ปี ซึ่งยังจับกุมไม่ได้
อ่านขาวที่เกี่ยวข้อง
- สามสาวอาร์เจนตินา ถูกฆ่าข่มขืน ไลฟ์สดทรมาน แก้แค้นขโมยยาเสพติด
- ชายมะกันฆ่าตัดคอหัวหน้าชาวอินเดีย โมโหเตะหัวซ้ำ ทะเลาะเรื่องเครื่องซักผ้า
- ฟลอริดา ประหารชีวิตเดนนรก ฆ่าข่มขืนแม่ลูกสอง คดี 30 ปีที่แล้ว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: