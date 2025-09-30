รวบสาวบัญชีม้า แก๊ง Romance Scam ลวงเหยื่อโอน 57 ครั้ง อ้างเป็นทหารสาวมะกัน ก่อนสูญ 9.9 ล้าน
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กก.สนับสนุน บก.ป. ร่วมกันจับกุม นางสาวจันทรัสม์ฯ 1 ในแก๊ง Romance Scam ทำหน้าที่บัญชีม้ารับเงิน จากการหลอกให้ผู้เสียหายให้รักโดยอ้างเป็นทหารสาวชาวอเมริกัน ผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินไป รวม 57 ครั้ง เป็นจำนวนกว่า 9.9 ล้านบาท
วานนี้ (29 ก.ย.68) ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ร่วมกันจับกุมนางสาวจันทรัสม์ (สงวนนามสกุล) ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน โดยแสดงตนเป็นคนอื่นและโดยทุจริตหรือ โดยหลอกหลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบียนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนโดยแบ่งหน้าที่กันทำ“
สถานที่จับกุมบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่ง ซ.ศรีตะปันย์ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยสืบเนื่องจาก เมื่อปี 2562 ผู้เสียหายทำงานอยู่ที่สมุทรปราการ ได้มีคนร้ายใช้โปรไฟล์หญิงอเมริกันอ้างเป็นทหาร หลอกคุยจนเชื่อใจและคนร้ายหลอกว่าจะส่งเงิน 4.5 ล้านดอลลาร์มาให้เก็บไว้
ต่อมามีสายโทรศัพท์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากร หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินค่าภาษีเพื่อรับพัสดุดังกล่าว ผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินไป รวม 57 ครั้ง เป็นจำนวนกว่า 9.9 ล้านบาท
หลังโอนเงินครบ มีผู้แอบอ้างเป็นตำรวจประจำสนามบินโทรมาเรียกเงินเพิ่ม 3 ล้านบาท โดยอ้างว่าเงินที่ผู้เสียหายจะได้รับนั้นผิดกฎหมายเป็นค่าปิดคดี ผู้เสียหายเห็นว่าผิดสังเกต ตรวจสอบพบว่าถูกหลอก จึงเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดี จากการสืบสวนพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องในการกระทำผิดครั้งนี้กว่า 20 คน โดยมีการแบ่งหน้าที่กันทำ ตั้งแต่การสร้างโปรไฟล์ปลอม ไปจนถึงการจัดหา บัญชีม้า และซิมการ์ดโทรศัพท์เพื่อใช้ในการหลอกลวง
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมตัว นางสาวจันทรัสม์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นหนึ่งในบัญชีม้า รับโอนเงินจากผู้เสียหายรวม 682,000 บาท นำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ส่วนผู้ร่วมขบวนการที่เหลือยังอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผล.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ทลายเพจหลอกซื้อเหรียญ ร. 6 จับสาวบัญชีม้า ตุ๋นเหยื่อข้าราชการสูญ 4 แสน
- สาวไทยคนแรก ศาลสั่งโทษประหารชีวิต ฐานเปิดบัญชีม้า เสียหายพันล้าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: