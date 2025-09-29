สาวไทยคนแรก ศาลสั่งโทษประหารชีวิต ฐานเปิดบัญชีม้า เสียหายพันล้าน
เพจเฟซบุ๊ก นิกกี้ ชีเสิร์ฟ เผยข่าว หญิงไทยเคสแรกถูกศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิต ลดเหลือจำคุกตลอดชีวิต คดีบัญชีม้ากว่าพันกระทง ถูกแชร์ว่อนเน็ต ขณะที่สื่อหลักยังไม่พบรายงานยืนยันเลขคดี และคำพิพากษาฉบับเต็ม
กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลมีเดียวันนี้ (29 ก.ย. 68) หลังจากเพจดังหลายแห่ง รวมถึง นิกกี้ ชีเสิร์ฟ ได้นำเสนอเรื่องราวของหญิงไทยอายุ 25 ปี ที่ถูกศาลอาญาพิพากษาลงโทษ ประหารชีวิต แต่จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษเหลือ จำคุกตลอดชีวิต
รายงานบนโซเชียลมีเดียระบุว่า หญิงคนดังกล่าวมีความผิดฐานเป็น บัญชีม้า เกี่ยวข้องกับการกดเงินและสแกนใบหน้าข้ามแดนกว่า 1,000 ครั้ง (กระทง) สร้างความเสียหายรวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท โดยโทษที่ได้รับนั้นเทียบเท่ากับตัวการใหญ่
สถานะข่าว รอการยืนยันจากแหล่งทางการ
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบของทีมข่าวพบว่า แม้เรื่องราวดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ต่อมาจากเพจข่าวที่มีชื่อเสียงอย่าง ข่าว 3 มิติ เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา และถูกแชร์ต่อไปในวงกว้าง แต่ ณ ขณะนี้ยังไม่พบรายงานข่าวเชิงลายลักษณ์อักษรจากสำนักข่าวกระแสหลัก ที่ระบุรายละเอียดสำคัญ เช่น หมายเลขคดีดำ-แดง, วันที่ศาลมีคำพิพากษา หรือคำพิพากษาฉบับเต็ม
ดังนั้น สถานะของข่าวนี้จึงเป็น เรื่องราวที่ถูกเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีใจความตรงกันในหลายเพจ แต่ยังขาด การยืนยันอย่างเป็นทางการ จากเอกสารของศาลหรือการรายงานข่าวเชิงลึกที่อ้างอิงแหล่งข้อมูลปฐมภูมิได้
